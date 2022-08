–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga August 13, 2022 83 puntos de vista

Desde la cárcel de Madrid_3

Hoy 4-6-2022

Módulo de aislamiento.

Hola A, amiga y compañera, un fuerte abrazo.

¿Que tal estás? Espero y deseo que estés bien, con animo, fuerza y resistencia y con buena salud.

Me preguntas sobre las cartas que envío X y de que había tenido problemas al respecto. Resulta que la carta que me mandó a la cárcel de Málaga_2 no me la entregaron y la devolvieron sin ningún motivo! Cuando mi familia me informó de que X me mandó dicha carta hacía más de dos semanas, cursé varias instancias solicitando que me entreguen dicha carta y la tuya también, pero me contestaban que las cartas no tuvieron entrada y eso es mentira, por que la carta de X la devolvieron y la tuya me la entregaron a principios de Junio. La misma carta que me mando X a esta cárcel de Madrid_3, y me la entregaron y le mandé una carta el 30 de Junio 2022, por cierto he presentado quejas al JCVP (jurado central de vigilancia penitenciaria) y a la SGIP (secretaria general de instituciones penitenciarias), por la actuación ilegal de los responsables de la cárcel de Málaga_2, respecto a la demora excesiva y abusiva en entregarme tus cartas y las de X y a otr@s amig@s , y curse unas quejas respecto a la demora excesiva y abusiva en entregarme tus cartas y las de X y otras quejas por la desaparición de varias cartas que he enviado a otr@s amig@s , ya te informaré sobre los detalles en las próximas cartas.

Por que son interesantes y dejan en evidencia a los responsables de la cárcel de Málaga 2, que emitieron informes falsos negando la existencia de dichas cartas, olvidando de que existe constancia de dichas cartas.

Me preguntas sobre esta cárcel, pues estoy tranquilo y en el módulo de aislamiento respetan mi dieta sin carnes, pero no me dan todos los suplementos que tengo prescritos en el expediente médico.

Los ánimos los tengo muy altos como siempre a pesar de todas las circunstancias .

Te quería comentar que en el traslado desde la cárcel de Málaga 2 , el día 8-6-2022 he sufrido una violación por parte de la manada de la guardia civil, y en concreto uno de ellos en el cacheo que me realizo, inesperadamente me metió fuertemente su mano en el culo y me provoco desgarro anal, apoyado por el resto de la manada que hicieron caso omiso a mis protestas.

Al llegar a la cárcel de Jaén donde hicimos transito un día, el 8-6-2022 pedí que me atendiera un médico y le conté lo sucedido, y le pedí que me examinara y que redactara un informe y que me lo entregara para denunciar la violación, pero se negó y me dijo : No te voy a examinar ni voy a poner ningún informe. Se limito a darme un paracetamol, a pesar de las heridas que tenia y los dolores fuertes que padecía.

Al llegar a Madrid 3 pedí ver al médico el mismo día el 9-6-2022 pero se negó a atenderme y vino al día siguiente el 10-6-2022 y le comenté la violación que he sufrido y le pedí que me examinara; las primeras palabras que pronuncio fueron “es mentira” y cuando me examinó y comprobó la existencia del desgarro anal, hizo el informe falso de que tenía hemorroides!

He denunciado los hechos.

Mohamed Achraf