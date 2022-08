–

De parte de Anticarcelarias August 15, 2022 215 puntos de vista

Lunes 15 de agosto del año 2022.

Yo Víctor Llanquileo Pilquimán, prisionero político mapuche recluido en la cárcel de Arauko, me dirijo a los lov en resistencia, a los peñi y lamuen del weichan, también a los familiares de los caídos asesinados en manos del estado de chile, autoridades de nuestro pueblo, pu lonko, pu werken, pu machi, pu weichave.

Hoy, después de insistir en el traslado al CET de Cañete y obteniendo nula respuesta de parte de gendarmería de chile y todo lo contrario como institución del estado al servicio de los intereses económicos forestales, mineros, energéticos, etc., se han dedicado a boicotear la libertad de diferentes formas, hostigando, provocando y haciendo distintas acciones teniendo como objetivo no dejar avanzar a la libertad.

Es por eso que he tomado la decisión de iniciar huelga de hambre líquida exigiendo el traslado al CET como medida de transición hacia la libertad y conforme con lo que plantea el tratado internacional N. 169 que el estado de chile firmó y que se encuentra vigente.

A la gente del weichan le quiero manifestar que en mi condición de preso político mapuche he tratado de ir abriendo camino dentro de la cárcel, he descubierto que la cárcel no es una limitante para seguir contribuyendo a la lucha. Ese es nuestro camino, trazado por nuestros kuivikecheyen, ellos lucharon y murieron para que nuestro pueblo fuera una nación libre, para no ser esclavo del invasor. Es por eso, que siendo mapuche es una contradicción decir soy chileno. Es por eso que siendo coherente con ese camino es que quiero seguir siendo mapuche. Es por eso que reclamo territorio y autonomía como derecho ancestral.

El estado de chile sigue con su política de invasión. Ha sido el territorio y hoy se apodera de las mentes, comprando dirigentes. Pu peñi dentro de chile el mapuche no alcanza ni para peón, dentro de chile el mapuche no alcanza la dignidad.

PESO INICIAL: 93.800 kgs

– Traslado inmediato al CET de Cañete.

– Traslado de todos los peñi condenados al CET

– No más represión a lov Los Vilos y lov Paillakawe y a sus niños

– No al parque eólico en el golfo de Arauko

– Fuera militares del Wallmapu

– Fuera forestales del Wallmapu

AVANZAR HACIA LA LIBERACIÓN NACIONAL MAPUCHE

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS DE LAS EXPRESIONES REVOLUCIONARIAS.

AMULEPE TAIN WEICHAN

MARRICHIWEW