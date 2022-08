–

El preso palestino Jalil al-Awawda, que mantiene una huelga de hambre abierta desde hace 175 d铆as, podr铆a morir en cualquier momento por su cr铆tica situaci贸n.

De acuerdo con Ahlam Hadad, una de los abogados de Jalil al-Awawda, el preso se encuentra en estado cr铆tico tras estar en huelga de hambre desde marzo y 鈥減odr铆a morir en cualquier momento鈥.

Hadad explic贸 que Al-Awawda ha subsistido solo con agua y pesa en la actualidad solo 40 kg despu茅s de perder unos 45 kg desde el inicio de su protesta contra la detenci贸n administrativa a la que se enfrentaba, impuesta por el r茅gimen israel铆.

Al principio, el prisionero realiz贸 una huelga de hambre de 111 d铆as, que suspendi贸 por una semana a la luz de la promesa israel铆 de dejarlo en libertad; sin embargo, reanud贸 el referido gesto de protesta cuando los funcionarios del r茅gimen de ocupaci贸n incumplieron su promesa.

El viernes pasado, un tribunal israel铆 suspendi贸 la detenci贸n administrativa de Al-Awawda pero lo mantiene preso; no obstante este afirm贸 que continuar谩 con su huelga de hambre hasta obtener su liberaci贸n definitiva.

Un v铆deo difundido esta semana muestra al prisionero en la cama del hospital, dando explicaciones sobre las condiciones de su salud y asegurando que seguir谩 la huelga hasta conseguir su demanda.

鈥淪iento que mi cuerpo se est谩 consumiendo desde adentro鈥, dijo, agregando que 鈥渆l apoyo, la constancia y la paciencia de Dios son los que me permiten continuar鈥.

驴Por qu茅 est谩 encarcelado? No se sabe

Jalil al-Awawda est谩 detenido desde el 4 de marzo en c谩rceles israel铆es bajo el ilegal e inhumano r茅gimen de detenci贸n administrativa, una pol铆tica que utiliza Israel para encarcelar a palestinos sin juicio ni cargos.

El r茅gimen de Israel utiliza el cruel procedimiento contra palestinos para prolongar su detenci贸n por per铆odos renovables de tres a seis meses, sin posibilidad de apelaci贸n ni conocimiento de las acusaciones que se formulan contra ellos.

En este marco, el servicio de prisiones israel铆 confirm贸 el martes que el n煤mero de presos palestinos retenidos por Israel en detenci贸n administrativa ha alcanzado los 723, lo que supone la cifra m谩s alta de prisioneros bajo dicha condici贸n desde mayo de 2008.

Ante esta coyuntura, el lunes y por primera vez en a帽os, los presos palestinos, de todas facciones, detenidos en las c谩rceles de Israel comenzaron una huelga de hambre colectiva en protesta contra las atrocidades israel铆es. La huelga se extiende dos semanas, seguida por otra de hambre abierta.

Los palestinos y los grupos de la Resistencia han expresado su apoyo a los presos. A su vez, el Movimiento de Resistencia Isl谩mica de Palestina (HAMAS) ha advertido a Israel que su negativa a respetar los derechos de los prisioneros es como 鈥渏ugar con fuego鈥.