Denuncia de nuestros compa帽eros Germ谩n y Abraham L贸pez Montejo, presos en lucha, de la organizaci贸n La Verdadera Voz del Amate junto a otros presos por la prohibici贸n al ingreso de art铆culos de primera necesidad.

D铆a viernes 9 de Abril

del a帽o presente 2021.

Sacamos un comunicado contra de este director primero que nada les hagamos publico saber tambi茅n de los centros de los derechos humanos fray Bartolom茅 de las casas.

La Organizaci贸n

LA VOZ VERDADERA DEL AMATE Adherentes A la Sexta declaraci贸n de la selva lacandona del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Les hacemos un llamado a todos ante lo que esta pasando dentro de este penal CRSS 5 san Crist贸bal de las casas Chiapas este nuevo Director y alcaide.

Al asunto que no lo deja pasar las cosas que traen las visitas ni comida papel jab贸n y caf茅 muchas mas entonces el problema que ay uno que tras las cosas de ac谩 uno de servidores y no quiere traer nuestras cosas entonces que lo autorice que pase las cosas que traen las visitas los cuatro que estamos tambi茅n los mas compa帽eros seguiremos exigiendo por necesitamos urgente mente nuestro cosas de uso personal por que nosotros no tenemos que ver el problema que paso sola mente de ellos saben por que nosotros estamos muy aparte en otro 谩rea entonces necesitamos que nuestro visita que traigan las cosas que vengan a dejar las cosas en la entrada mientras para que no haya mal entendido sino aremos en otra manera esa es nuestro peticiones nuestra palabra en este dia de yo para que los escuchen tanto all谩 fuera y adentro gracias por todo.

ATENTAMENTE

German L贸pez Montejo

Aurelio S谩nchez P茅rez

Manuel Hern谩ndez Cruz

Crist贸bal Roblero Roblero

Carlos Eduardo Aguilar Ruiz

Abraham L贸pez Montejo

