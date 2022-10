–

Abrumado posiblemente sea la palabra que mejor define mi estado de 谩nimo. La deriva es terrible, literalmente nos vamos a la mierda (y de manera merecida me atrever铆a a decir).

Si algo define al ser humano es su capacidad de raciocinio, eso es lo que le ha mantenido arriba en la cadena alimentaria durante siglos. La fuerza f铆sica nunca ha sido lo nuestro por mucho que nos empe帽emos no tenemos nada que hacer en este aspecto frente a much铆simas otras especies animales. Sin embargo, esa supuesta inteligencia nos ha metido en un mundo sin sentido, fr铆o, rodeado de desconocidos y con graves problemas para procurarnos el sustento.

驴Qu茅 clase de especie inteligente somos?

No hace falta enumerar de nuevo todo lo que val, lo sabemos: hambre, guerras, esclavitud, destrucci贸n de todo lo que nos rodea y nos mantiene con vida鈥 millones de vidas mutiladas en lo f铆sico y en lo espiritual. S铆, tambi茅n aqu铆 en el venerado Occidente 驴No te lo crees? Mira a tu alrededor, por un momento sal de tu burbuja y presta atenci贸n.

Hace un tiempo le铆 que la acci贸n humana es fundamentalmente una respuesta. Me pareci贸 y me sigue pareciendo un enunciado muy v谩lido. Incluso cuando no sabemos a qu茅 cuesti贸n estamos respondiendo, lo hacemos. Partiendo de aqu铆, si todo lo que hacemos surge como respuesta a algo y somos una especie caracterizada por su inteligencia 驴Qu茅 est谩 pasando? 驴C贸mo puede ser que todo vaya tan rematadamente mal? 驴Hemos perdido nuestro ingenio? 驴Acaso no estamos atendiendo a las preguntas correctas y nos dedicamos a actuar sin m谩s? No lo s茅 y tampoco s茅 si servir铆a de algo el hecho de saberlo.

Lo que s铆 parece claro es que cada vez m谩s todas las respuestas pasan por el avance tecnol贸gico. El mito de la m谩quina que nunca se fue sigue en pie haciendo mantener la esperanza en un futuro mejor. La tecnolog铆a nos har谩 llegar donde nunca antes hemos estado y, sin embargo, lo que conseguimos es estar m谩s perdidos que nunca. El tratar de avanzar constantemente y a cualquier precio no nos deja saber d贸nde estamos y eso anula cualquier posibilidad de ir a mejor. Con la mirada perdida en el horizonte tecnol贸gico tal vez no nos damos cuenta de que aqu铆 y ahora existen otras respuestas. Que requieren un esfuerzo y un nivel de sacrificio dif铆cilmente admisible, s铆. Qu茅 tal vez sean nuestra 煤nica oportunidad de supervivencia como la especie inteligente que creemos ser, tambi茅n.

Muchos, tal vez contagiados por ese mantra de que de las cat谩strofes surge la oportunidad de mejora, creen que lo mejor que nos puede pasar es que todo reviente y volvamos a empezar. El gran reinicio (han tardado poco en comercializar la marca) lo llaman. Craso error. La demolici贸n ya est谩 siendo controlada y se viene un largo periodo de profundizaci贸n de la miseria a niveles inimaginables, incluso estratos sociales que se perciben como intocables sufrir谩n las consecuencias. Los poderes f谩cticos y sus gestores est谩n listos para gestionar este proceso de tal manera que quede asegurada su posici贸n aunque tengan que cambiar los modos y formas de vida. Lo que tengan que hacer se har谩 (de hecho ya se ha empezado) y a ser posible se aseguraran el apoyo y la comprensi贸n de todos nosotros que aceptaremos como inevitable todo lo que nos caiga encima.

