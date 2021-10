–

De parte de Nodo50 October 29, 2021 27 puntos de vista

Si la justicia espa帽ola vale para algo esto no es para los

casos con connotaciones pol铆ticas. Dir铆a que la pena a Alberto Rodr铆guez es la

demostraci贸n de esta afirmaci贸n si dicha afirmaci贸n no estuviera ya

sobradamente demostrada. No voy a analizar la sentencia porque ya hay otros que

lo han hecho mejor que yo, ni voy a criticar la decisi贸n de Batet de expulsar a

Rodr铆guez del Congreso, ni mucho menos clara. Voy a referirme a la presunci贸n

de veracidad de los agentes de polic铆a.

La presunci贸n de veracidad de los agentes de polic铆a es un principio

b谩sico del derecho administrativo. Esto es lo primero que hay que saber. En los

juicios penales, como el que ha condenado a Alberto Rodr铆guez, no se aplica la

presunci贸n de veracidad de los polic铆as. En ellos, en teor铆a, la palabra de un

agente policial vale tanto como cualquiera. No vale m谩s, no se presume que est谩

diciendo la verdad ni se consideran probados los hechos que deriven de esa

declaraci贸n. Pero tampoco vale menos: es una prueba y se valora junto con todas

las dem谩s para fundamentar la condena o la absoluci贸n. Incluso existe doctrina

(desarrollada en casos sobre violaci贸n) sobre c贸mo se debe actuar si la

煤nica prueba es una declaraci贸n testifical.

As铆 pues, en penal no existe, legalmente, la presunci贸n de

veracidad de los polic铆as (1). Esta presunci贸n encuentra su sede en derecho administrativo,

en especial en derecho sancionador. El derecho administrativo sancionador es el

que se activa cuando un polic铆a 芦te pone una multa禄, sea de tr谩fico, de consumo

de alcohol en v铆a p煤blica, de seguridad ciudadana o de lo que sea. En realidad,

el polic铆a lo que hace es denunciarte; ser谩 la Administraci贸n (no un juez, no,

la Administraci贸n, el poder ejecutivo) quien te ponga la multa. Para esa Administraci贸n,

el agente de polic铆a que te denuncia tiene presunci贸n de veracidad.

La presunci贸n de veracidad est谩 regulada, con car谩cter

general, en el art铆culo 77.5 de la Ley 39/2015. Esta ley es la que

regula las normas generales que deben seguir todos los procedimientos

administrativos del pa铆s, y ese art铆culo habla de la prueba en dichos

procedimientos. El n煤mero 5 dice que 芦Los documentos formalizados por los

funcionarios a los que se reconoce la condici贸n de autoridad y en los que,

observ谩ndose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados

por aqu茅llos har谩n prueba de 茅stos salvo que se acredite lo contrario禄.

Aqu铆 hay varias cosas interesantes. La primera es que esta

presunci贸n beneficia solo a aquellos funcionarios 芦a los que se reconoce la

condici贸n de autoridad禄. Sobre la distinci贸n entre funcionario y autoridad se

puede escribir mucho. B谩sicamente, una autoridad es un tipo concreto de

funcionario, que tiene mando y jurisdicci贸n propia, como, por ejemplo, el

presidente del Gobierno. Por debajo de las autoridades est谩n los agentes de la

autoridad, que son aquellos funcionarios a los que se le reconoce capacidad de

ejecutar las 贸rdenes superiores. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado son agentes de la autoridad (art铆culo 7.2 de su ley reguladora) y, por tanto, gozan de presunci贸n de veracidad.

En segundo lugar, la presunci贸n de veracidad se reconoce

solo para los documentos formalizados por estos agentes, no, en principio, para

declaraciones verbales. Se entiende que los documentos (como la denuncia a la

que nos refer铆amos m谩s arriba) van a ser ver铆dicos, que el agente no va a

mentir a la hora de redactarlos. Por supuesto tienen que ser documentos que cumplan

las formalidades legales previstas para los mismos.

En tercer lugar, y esto es importante, la presunci贸n de

veracidad solo hace prueba de hechos constatados por los agentes. La jurisprudencia

ha interpretado este requisito: solo estar谩n amparados por la presunci贸n de

veracidad aquellos hechos que los agentes hayan percibido con sus sentidos, no

los que hayan deducido. Por poner un ejemplo grueso, que nos lleva m谩s a lo

penal que a lo administrativo, si detienen a un tipo que corre y lleva un

collar en la mano, la presunci贸n de veracidad solo ampara este hecho, no cubre,

por ejemplo, la afirmaci贸n 芦El detenido rob贸 un collar y sali贸 huyendo禄. Porque

los agentes no lo han visto.

A estos efectos es interesante una batallita que ya he

contado alguna vez en este mismo blog. Hace unos a帽os unos polic铆as municipales

me denunciaron por beber alcohol en la calle. La denuncia fue falsa, ya que yo

no bebo alcohol. En la declaraci贸n mintieron al decir que me hab铆an visto beber

de una lata de, digamos, Heineken (no me acuerdo del nombre, pusieron una marca

concreta). Cuando recurr铆, la jueza me dio la raz贸n porque, aunque la presunci贸n

de veracidad les beneficiaba, no hab铆an consignado que la lata que supuestamente

me intervinieron era de cerveza con alcohol. Pod铆a ser cerveza sin. Y, si los

agentes no hab铆an constatado que la cerveza ten铆a alcohol, solamente pod铆a

presumirse como veraz que me hab铆an visto beber cerveza, no que me hab铆an visto

consumir alcohol.

El cuarto y 煤ltimo elemento es, precisamente, los efectos de

esta presunci贸n de veracidad. Normalmente la persona que decide un

procedimiento debe valorar en conjunto todas las pruebas y ver cu谩les le

parecen cre铆bles y cu谩les no. Si una de las pruebas est谩 beneficiada por la

presunci贸n de veracidad, el funcionario que decida (recordemos que siempre

estamos en derecho administrativo) no tiene que ponderarla: es ver铆dica salvo

que se demuestre lo contrario. Como la gran mayor铆a de presunciones en derecho espa帽ol,

puede levantarse si hay prueba en contrario, pero, si no la hay, se presume la

veracidad de las declaraciones de los agentes.

Claro, esto genera un conflicto obvio. En derecho

administrativo sancionador se aplican los mismos principios que en derecho

penal, incluyendo la presunci贸n de inocencia, que tiene car谩cter de derecho

fundamental. Si se presume la inocencia salvo que se pruebe lo contrario pero

se admite, en ausencia de otras pruebas, que la palabra del polic铆a es verdad, est谩

claro que la presunci贸n de inocencia queda desvirtuada. En un contexto de 芦tu

palabra contra la m铆a禄, donde no hay otras pruebas, la palabra del polic铆a

adquiere una importancia desmesurada porque no se puede entrar a valorarla: es

verdad y punto. Contrapesar ambos principios es, por supuesto, muy complicado.

Entiendo el sentido de la presunci贸n de veracidad. Facilita mucho

la decisi贸n y tiene cierta l贸gica dentro de la consideraci贸n de los polic铆as

como agentes de la autoridad. Pero tiene un car谩cter expansivo que no me gusta

nada (de lo escrito a lo declarado, de los procedimientos administrativos a la jurisdicci贸n)

y, probablemente, resuelva menos problemas de los que causa. Al fin y al cabo, la

mayor铆a de casos que se resuelven con una referencia gen茅rica a la presunci贸n

de veracidad se podr铆an solucionar, en el mismo sentido, valorando justamente

la prueba. Pero claro, eso obligar铆a a motivar mejor las sanciones.

No hay mucho m谩s que decir. La presunci贸n de veracidad tiene

cierto sentido, pero, a mi juicio, es m谩s lo que da帽a que lo que beneficia. No la

van a eliminar, eso est谩 claro, pero, al menos, que quede claro lo que es y

para lo que vale. O lo que deber铆a ser y para lo que deber铆a valer, que igual

no es lo mismo.

(1) Otra cosa es que haya jueces que tiendan a magnificar el

peso de la palabra de estos, como parece que ha pasado en este caso.