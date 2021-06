–

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACI脫N

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCR脕TICA SECCI脫N 40 SNTE-CNTE

COMIT脡 EJECUTIVO

NIVEL DE PREESCOLAR

Tuxtla Guti茅rrez, Chiapas; 11 de junio de 2021

A LAS BASES DIGNAS Y COMBATIVAS.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N.

AL PUEBLO EN GENERAL.

El nivel de Preescolar militantes de la CNTE aglutinados en la Asamblea Estatal Democr谩tica de la Secci贸n 40, RECHAZA ROTUNDAMENTE LA IMPOSICI脫N DE LA CADENA DE CAMBIOS DE LA USICAMM, porque violenta los derechos laborales y las conquistas sindicales de los trabajadores de la educaci贸n.

La continuidad de la reforma Pe帽ista se manifiesta en esta nueva ley y se contradice con los discursos desde el ejecutivo federal con la 鈥渞evalorizaci贸n del magisterio鈥. En los hechos esta ley exacerba la indefensi贸n laboral lo que provoca la inconformidad de quienes se les vulnera sus derechos. Desde el 2013 hemos dado muestra de resistencia y lucha por mantener vigentes nuestras conquistas laborales y la defensa de la educaci贸n p煤blica, a pesar de la expectativa de cambio que se ten铆a con esta nueva administraci贸n, misma que se ve diluida ante las diversas ofensivas en contra de los trabajadores de la educaci贸n.

Sabemos que la Secretar铆a de Educaci贸n, en complicidad con el SNTE, buscan a toda costa la aplicaci贸n de estas leyes, lo que deja en claro que este grup煤sculo hace alianza con el Estado para promover la USICAMM, pues a pesar de la vulnerabilidad laboral, se suman las diferentes inconsistencias procedentes de esta convocatoria, como la no publicaci贸n de las listas de participantes en tiempo y forma, esconder espacios en cabeceras municipales, para luego ser ofertados para compa帽eras maestras recomendadas, lo que objetiva el favoritismo y la corrupci贸n; lo anterior demuestra en los hechos que sin duda estos grupos que exigen la aplicaci贸n de las leyes de la USICAMM ser谩n los m谩s beneficiados por su entreguismo.

Estamos atentos a las maniobras y manipuleos que pueda optar el gobierno para cumplir con su objetivo, actualmente pretenden desarrollar las cadenas de cambio de forma virtual, aun cuando reconocen que existe problemas de conexi贸n por medio del internet, y que muchos compa帽eros no estar谩n en condiciones de ejercer ese derecho, lo anterior es una muestra de que existe una urgencia por someter a los trabajadores de la educaci贸n a los designios de Estado, por lo que como magisterio movilizado daremos muestra de organizaci贸n y combatividad, responderemos a la medida de las circunstancias, dejando en letra muerta a esta nefasta reforma educativa.

Nuestro rechazo no solo es contra USICAMM, sino tambi茅n contra quienes se aprovechar谩n de estas condiciones para ocupar espacios que no le corresponde violando as铆 los derechos de compa帽eros. Por lo que en los centros de trabajo y zonas escolares de las diferentes regiones del estado cerraremos filas PARA NO DEJAR PASAR A TODO AQUEL QUE HAYA PARTICIPADO EN LA CADENA DE CAMBIOS CON LOS LINEAMIENTOS QUE EMANA DE ESTE 脫RGANO PUNITIVO. No somos apologistas de la violencia, pero seremos intransigentes ante la imposici贸n de leyes que ponen en riesgo lo que se ha conquistado con arduas jornadas de lucha.

DESCONOCEMOS LAS CADENAS DE CAMBIO A TRAV脡S DE LA USICAMM y estaremos prestos al llamado por la defensa de nuestros derechos laborales y la educaci贸n p煤blica. De ah铆 que se hace necesario la coordinaci贸n con los padres de familia y las organizaciones populares e independientes para que en unidad desarrollemos acciones pol铆ticas de masas que enfrenten esta nueva embestida del Estado. 隆Porque solo unidos y organizados venceremos!

隆ANTE LA IMPOSICI脫N, LA MOVILIZACI脫N!

隆TOTAL RECHAZO A LA USICAMM!

隆POR LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS SINDICALES Y LOS DERECHOS LABORALES!

隆EXIGIMOS CADENA DE CAMBIOS QUE NO VIOLENTE LO DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACI脫N!

鈥淧OR UNA EDUCACI脫N CR脥TICA, HUMANISTA, CIENT脥FICA Y POPULAR鈥

PREESCOLAR AED-40

