–

De parte de Nodo50 September 22, 2021 245 puntos de vista

O pr贸ximo pleno do Parlamento galego, que decorrer谩 28 e 29 de setembro, debater谩 a proposta para p贸r en marcha unha comisi贸n de investigaci贸n que estude o acontecido co baleirado de encoros galegos por parte de empresas hidroel茅ctricas.

A iniciativa parte do BNG, que considera que se deben “depurar todas as responsabilidades, co帽ecer a verdade do acontecido e p贸r en marcha medidas para que non se volva producir algo as铆”. A solicitude de investigaci贸n conta co apoio do PSdeG.

A cuesti贸n parte de que a Xunta asegurou que non foi informada nin se lle solicitou permiso para proceder aos baleirados, un argumento que ficou enlamado ao saberse que a delegaci贸n en Ourense da Consellar铆a de Medio Ambiente e o 112 (servizo dependente da Consellar铆a de Presidencia) recibiron d煤as notificaci贸ns, en xu帽o en xullo, da intenci贸n da empresa Iberdrola de proceder ao desembalse. Foi ent贸n cando o presidente da Xunta, Alberto N煤帽ez Feixoo, restou formalidade a esas notificaci贸ns enviadas. “Non quero pensar mal, se se trata dunha estratexia pactada entre a empresa e o Goberno [estatal]” e at茅 fixo unha brincadeira: “menos mal” que o escrito “foi enviado ao 112 e non a un centro de sa煤de”.

Esta terza feira, 21 de setembro, o portavoz parlamentario do PP, Pedro Puy, dixo que, a铆nda que a s煤a formaci贸n reserve a s煤a postura para o pleno, resulta “curioso” que se pida unha investigaci贸n sobre a acci贸n da Xunta en relaci贸n a unha “competencia estatal”. Os encoros baleirados pertencen 谩 Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil, dependente do Estado, mais nacionalistas e socialistas sinalan que a Xunta puido cometer prevaricaci贸n ao saber que se 铆an producir os baleirados de encoros e non telos impedilo, pois implicar铆a que o Goberno galego non exerceu as s煤as competencias en materia de Medio Ambiente para preservar a natureza e os r铆os.

Ali谩s, o pleno tam茅n debater谩 unha iniciativa lexislativa popular sobre a estabilidade no emprego p煤blico e nel comparecer谩 o conselleiro de Medio Rural, Jos茅 Gonz谩lez, para informar de asuntos relacionados coa Pol铆tica Agraria Com煤n (PAC).

Na sesi贸n de control, Feixoo responder谩 a preguntas da l铆der do BNG, Ana Pont贸n, sobre a defensa dos intereses da Galiza ante o Goberno estatal e do portavoz parlamentario do PSdeG, Gonzalo Caballero, sobre a estratexia da Xunta para a consecuci贸n de fondos europeos.

PP e PSOE buscan alterar en Madrid o acordo galego para traspasar a AP-9

E mentres en Santiago de Compostela, na sede do Parlamento galego, se reun铆a a Xunta de Portavoces para concretar a orde do d铆a do pr贸ximo pleno; en Madrid, no Congreso das e dos Deputados, botaba a andar grupo de traballo para a lei de transferencia 谩 Galiza da AP-9.

Neste grupo de traballo debateranse as emendas ao texto orixinal acordado polos grupos no Parlamento galego. D谩se as铆 un novo avance na tramitaci贸n dunha lei que se remonta a maio de 2017, cando foi aprobada por unanimidade na C谩mara galega. Desde ent贸n, o paso do texto polo Congreso sufriu distintos atrasos at茅 que en febreiro deste ano, o pleno do Congreso aceptou a s煤a admisi贸n a tr谩mite, compromiso presente no acordo de investidura entre o BNG e o PSOE.

En xu帽o a Mesa do Congreso desbloqueou a tramitaci贸n do borrador lexislativo logo de varias pr贸rrogas concedidas ao prazo de presentaci贸n de emendas. Agora, os partidos debater谩n as emendas no grupo de traballo constitu铆do este 21 de setembro. O foco estar谩 na pos铆bel ruptura do consenso explicitado na aprobaci贸n do texto no ano 2017 no Parlamento galego, pois PP e PSOE rexistraron emendas ao documento orixinal. O PP defende inclu铆r no texto mecanismos que garantan que o traspaso vaia acompa帽ado de recursos econ贸micos do Estado, cuesti贸n t茅cnica que compete habitualmente 谩 comisi贸n Mixta Galiza-Estado e non 谩 propia lei.

O PSOE quere coas s煤as emendas que a titularidade da infraestrutura quede en mans do Estado e a Xunta reciba s贸 as competencias de xesti贸n, O viceportavoz do PSdeG, Pablo Arang眉ena, afirmou este 21 de setembro que se abre agora un per铆odo de negociaci贸n coa posibilidade de chegar a consensos no grupo de traballo.

O BNG, que non presentou emendas ao texto para manter fidelidade ao acordo da C谩mara galega, acusa PP e PSOE de apartarse do consenso logrado na Galiza.