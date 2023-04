–

O pr贸ximo Primeiro de Maio, a CGT da Coru帽a voltar谩 sa铆r 谩s r煤as para reivindicarse como clase, convocando, conxuntamente coa CNT, a CUT e o Sindicato da Elevaci贸n, unha manifestaci贸n que partir谩 谩s 12:30 horas, da Praza de Pontevedra e rematar谩 no Campo da Le帽a.

O texto da CGT di o seguinte:

BASTA DE MENTIRAS, INXUSTIZA E EXPLOTACI脫N!!!

Compa帽eiras e compa帽eiros:

A situaci贸n da nosa clase, da clase traballadora, non fai m谩is que deteriorarse. A suba imparable dos prezos das subsistencias, xunto cunhas miserentas subas salariais nos convenios colectivos, estannos abocando 谩 pobreza m谩is extrema, pobreza que se estende imparablemente incluso entre quen ten contrato fixo a tempo completo. Mill贸ns de persoas no paro, entre as que m谩is da metade non te帽en ning煤n tipo de prestaci贸n, ou mill贸ns con contratos cativos a tempo parcial, fan que a estat铆stica boiante non sexan m谩is ca un espellismo mentir谩n que s贸 reflicte a realidade dun reducido n煤mero de persoas.

A isto temos que sumarlle novas decisi贸ns desde o Goberno, decisi贸ns como a de revogar a reforma laboral de Rajoy s贸 en aspectos m铆nimos e colaterais, mentres outros fundamentais seguen vixentes, como o despedimento sinxelo e barato, o tratamento dos despedimentos improcedentes, e outros. Tam茅n o Goberno presentou unha reforma das pensi贸ns que provocar谩, a medio prazo, a diminuci贸n das pensi贸ns iniciais ao incrementar, progresivamente, o n煤mero de anos que se ter谩n en conta para calcular a pensi贸n e aumentar tam茅n o n煤mero de anos precisos para ter dereito a un 100 % daquela. Esta reforma, presentada como un gran avance co aval do sindicalismo institucional, 茅 un novo retroceso para os traballadores e traballadoras e un empurr贸n m谩is cara 谩s pensi贸ns privadas 谩s que so poder谩n acceder uns poucos privilexiados.

Non s贸 茅 que os logros dos que presume este goberno sempre sexan moi inferiores 谩s expectativas e 谩s promesas coas que lle pediron o voto 贸 corpo electoral, sen贸n o certo 茅 que eses logros son mentira, fachada de cart贸n pedra e agocho da verdadeira natureza da s煤a acci贸n de goberno. As leis e normas que aproban sempre van en beneficio da casta capitalista responsable da degradaci贸n do planeta e da internacionalizaci贸n da guerra e do saqueo universais, con centos de mill贸ns de persoas en situaci贸n de fame ou miseria, v铆timas da guerra e da explotaci贸n da clase traballadora.

Non podemos esquecer o papel que o sindicalismo institucionalizado est谩 xogando en toda esta situaci贸n: ademais de avalar as decisi贸ns prexudiciais do goberno, est谩 asinando cunha patronal cobizosa subas salariais miserentas, que nin se achegan 谩 suba do custo da vida: alimento, vestido, teito, enerx铆a, ocio e cultura 茅 o menos ao que se pode aspirar nesta vida para que sexa merecente de ser vivida.

Non podemos seguir as铆, aturando como normais os enganos e a explotaci贸n. A CGT da Coru帽a fai un chamamento para que nos organicemos e loitemos contra esta situaci贸n. Non 茅 unha maldici贸n divina que sexa imposible de combater. Sabemos que o esforzo ser谩 grande, pero s贸 as铆 conseguiremos que a clase traballadora, a aut茅ntica creadora da riqueza, ocupe o lugar que lle corresponde na sociedade e acabe con este sistema econ贸mico e social inicuo e inxusto. A mobilizaci贸n 茅 a arma que temos e tam茅n a nosa forza. Por iso, este Primeiro de Maio debe ser o d铆a en que amosemos que xa non imos aturar m谩is as mentiras, inxustizas e explotaci贸n, e que despois deste d铆a a nosa mobilizaci贸n ser谩 constante e contundente.

A Coru帽a, maio de 2023

VIVA O PRIMEIRO DE MAIO!!

VIVA A CLASE OBREIRA!!

Comit茅 Local da CGT da Coru帽a