April 27, 2021

O Primeiro de Maio a CGT da Coru帽a, xunto coa CUT e o SE, convoca de novo a manifestaci贸n do D铆a do Traballo. O inicio ter谩 lugar na Praza de Pontevedra, 谩s 12:30, e rematar谩 na Praza de Espa帽a.

Hai que esixir que se reparta o traballo e a riqueza

O 1潞 de Maio sempre ten que ser un d铆a reivindicativo e de loita como garant铆a dos dereitos: ao traballo digno; a unha xornada laboral que posibilite conciliar o traballo coa vida; a un salario e prestaci贸ns sociais suficientes, ben cando se ten emprego e tam茅n cando non se ten; a pensi贸ns adecuadas para vivir con dignidade, para loitar contra as reformas laborais, os desafiuzamentos ou as leis mordaza.

O empobrecemento material de mill贸ns de traballadores e traballadoras, a trav茅s de mecanismos como o recorte masivo das rendas salariais, est谩 a xerar unha das sociedades m谩is desiguais do mundo. Segundo datos do Banco de Espa帽a, o 25% da poboaci贸n viv铆a xa en risco de pobreza ou exclusi贸n social antes da pandemia. A situaci贸n cando esta termine pode ser catastr贸fica. Isto sup贸n que 4,5 mill贸ns de fogares non poden facer fronte a necesidades tan b谩sicas como pagar un alugueiro ou unha hipoteca, manter quentes as s煤as casas ou sinxelamente comer todos os d铆as.

Catro mill贸ns de persoas en paro, 谩s que o Estado lles nega o seu dereito m谩is esencial como clase traballadora: o dereito a 鈥済a帽arse a vida鈥. Tampouco lles reco帽ece o Estado o dereito a unhas prestaci贸ns sociais suficientes para vivir dignamente.

Fronte a iso, o ano pasado realiz谩ronse case 25 mill贸ns de horas extraordinarias, das que non se pagaron m谩is de 11 mill贸ns. E resulta especialmente demoledor o dato que no caso das mulleres m谩is da metade das horas extraordinarias non fosen retribu铆das.

A pandemia, ademais, evidenciou outras vergo帽as do sistema. P煤xose o interese econ贸mico por encima da vida das persoas; protex茅ronse intereses particulares por encima das necesidades da inmensa maior铆a; algunhas administraci贸ns miraron cara a outro lado cando se incumpr铆an sistematicamente distintos preceptos legais; manga ancha cuns e nada para o resto. O sistema sanitario, ferido de morte tras as continuas privatizaci贸ns, colapsou e, a teor dos feitos 鈥搎ue son t煤zaros鈥, a sanidade privada demostrou a s煤a enorme incapacidade.

Ve帽en tempos dif铆ciles, tempos convulsos, tempos onde os intereses das elites tratar谩n de impo帽erse novamente 谩 clase traballadora. Con todo, non podemos permitir que a crise a paguen, unha vez m谩is, os e as de sempre. Porque ser铆a intolerable que permit铆semos, como sociedade, un novo rescate 谩s entidades financeiras mentres as condici贸ns de vida da clase obreira seguen degrad谩ndose a velocidade de vertixe.

Este 1潞 de Maio ten que seguir sendo o d铆a en que mill贸ns de traballadores e traballadoras digamos BASTA e enchamos as nosas vidas coti谩s, non de sufrimento nin desesperaci贸n, sen贸n de LIBERDADE, impo帽endo a gobernos, empresarios e poderosos, outra Orde Social, outro sistema, onde a repartici贸n do traballo e da riqueza, faga que unha VIDA DIGNA para todas as persoas sexa posible aqu铆 e agora.

VIVA O 1潞 DE MAIO!

VIVA A LOITA DA CLASE TRABALLADORA!

CGT da Coru帽a