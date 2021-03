–

Estas 煤ltimas semanas revivimos los discursos racistas, estigmatizantes y violentos contra el milenario Pueblo Mapuche Tehuelche que habita este territorio.

Son los mismos discursos que se escucharon hace 140 a帽os atr谩s, cuando el Ej茅rcito Argentino al mando del General Roca se aprestaba a avanzar sobre nuestros territorios comunitarios. Sobre comunidades libres y aut贸nomas. Sobre una sociedad que hablaba otra lengua, ten铆a otro tipo de justicia, otras maneras de vivir y relacionarse, otra espiritualidad. Un pueblo donde el espacio territorial no era privado, era comunitario. Donde la Mapu, no ten铆a valor econ贸mico, porque no se compraba ni se vend铆a. Ese territorio nos prove铆a y nos permit铆a el desarrollo como Che (gente) junto a las otras vidas: plantas, animales, aves, cerros, r铆os, monta帽as, mesetas, mallines.

Sin embargo a pesar de los miles de a帽os en el territorio, de los pactos pre existentes con el Estado Argentino, del 鈥渢rato pac铆fico con los Indios鈥 de la Constituci贸n de 1853 se avanz贸 sin miramientos. Bajo las luces del progreso y la civilizaci贸n se extendi贸 para nuestro Pueblo una larga noche de oscuridad y exterminio hasta nuestros d铆as. All铆 conocimos la violencia m谩s despiadada del progreso. Conocimos la tortura, el traslado forzado de miles de kil贸metros a pie, muertes de hambre, de fr铆o. Mujeres, hombres, ni帽as, ni帽os marcharon hacia los primeros campos de concentraci贸n de la argentina en lugares como Valcheta, Chichinales, Chimpay, Jun铆n de Los Andes, Carmen de Patagones. Los que llegaron fueron esclavizados. Mujeres, ni帽as y ni帽os fueron repartidos en Buenos Aires como servidumbre, los hombres fueron repartidos en los ingenios azucareros del norte o en las plantaciones de Mendoza.

Otros fueron presos a la Isla Mart铆n Garc铆a y al museo de la Plata como piezas de estudio. Se nos cambiaron nuestros nombres, se nos borr贸 nuestra identidad, nos prohibieron hablar nuestra lengua, a ejercer nuestra espiritualidad y nos separaron del territorio. Algunos pocos acordaron con el gobierno de la 茅poca y se instalaron en Reservas Ind铆genas, pedazos de territorios acotados, que con los a帽os se acotaron m谩s. Los dem谩s quedaron dispersos y sufrieron las incursiones de la sanguinaria Polic铆a Fronteriza, antecesora de la Gendarmer铆a Nacional con m谩s violencia para nuestra gente, siempre violencia. As铆 en pocos a帽os se concret贸 el primer Genocidio de la Argentina, oculto por la historia oficial. Sin Memoria, Sin Verdad y Sin Justicia.

El Pueblo Mapuche Tehuelche est谩 vivo, al igual que m谩s de 40 naciones que habitan a lo largo y ancho del territorio hoy conocido como argentina. Atravesados por los conflictos territoriales, con una larga historia de discriminaci贸n y racismo institucionalizados, omitidos, naturalizados. Luchando contra un estado que nos contin煤a invisibilizando cuando a pesar de los reconocimientos constitucionales, no discute pol铆ticamente el territorio y lo que quiere seguir haciendo en 茅l. Cuando la Justicia desconoce el derecho ind铆gena. Cuando no reconoce todav铆a un Primer Genocidio fundante del Estado que es la base de la desigualdad y la injusticia en la sociedad. Es as铆, que nos oponemos al progreso鈥.

Porque para nosotrxs el progreso es sin贸nimo de muerte, de desplazamientos, de desequilibrios ambientales. Nos oponemos a la Megaminer铆a, nos oponemos al Fracking, al negocio inmobiliario de las Tierras, al Monocultivo, a los Agroqu铆micos, a las Semillas Transg茅nicas, a las Forestales, a las Represas Hidroel茅ctricas, a la contaminaci贸n de los r铆os, lagos y mares. Nos oponemos a todo esto, porque a pesar de tanta muerte, seguimos creyendo en la vida, y buscando recuperar El Buen Vivir.

Hoy, interpelamos al Estado, al Gobierno, a la Sociedad, si es cierto que en este pa铆s existe Memoria, Verdad y Justicia. Rafael Nahuel Yem, Santiago Maldonado son los s铆mbolos m谩s evidentes de ser una quimera para los pueblos originarios. Sin el reconocimiento de este Primer Genocidio, la Memoria nos falla como sociedad, la Verdad contin煤a oculta bajo las luces del progreso y la Justicia se transforma en una circunstancia que contin煤a convalidando las injusticias m谩s atroces. Sin el reconocimiento de este Primer Genocidio la discusi贸n pol铆tica de fondo esta clausurada para la sociedad, sin el reconocimiento de este Primer Genocidio el Derecho a la Identidad es un privilegio de pocos, sin el reconocimiento de este Primer Genocidio es inalcanzable una Reparaci贸n Hist贸rica.

Defendemos el territorio, porque somos parte del territorio!!!!!! Tenemos derecho a la Identidad!!!!!! Marichiweu Marichiweu!!!!!

Curru Leuf煤 24 de marzo de 2021

Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro.

