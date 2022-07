Primer piquete contra McDonald’s y Piculi Restaurantes S.L.

El pasado sábado día 2 realizamos el primer piquete informativo en el MC Donalds de Abadía, gestionado y explotado por PICULI RESTAURANTES S.L. Con este acto queremos dar a conocer las maneras que se gasta dicha empresa con las trabajadoras que piden algo tan básico como que se cumpla su convenio, con los descansos y condiciones dignas de trabajo. Esta empresa no ha tenido suficiente con despedir a la compañera, además lo ha hecho acusándola de un sinfín de despropósitos, incluyendo faltas graves, que en ningún momento se le han notificado, dejando claro que el despido se ha realizado de manera apresurada e improvisando cuando tuvieron conocimiento de que la compañera despedida estaba empezando a organizarse para detener los abusos a los que la empresa somete a sus empleadas.



La gente que pasaba por la zona se interesó por el conflicto e incluso hubo quienes decidieron no entrar a consumir, mostrando así su solidaridad con la compañera.

Tiene que saber esta empresa y todo el grupo empresarial que nos va a tener enfrente, plantándoles cara, y que no solo vamos a defender a nuestra compañera, sino que vamos a intentar concienciar a toda la plantilla para que no les consientan ni un solo robo de derechos.

Contra la explotación, el abuso y los despidos, acción directa.

