–

De parte de CGT Fesi Bac August 9, 2022 166 puntos de vista

Este es nuestro primer verano despu茅s del ERE que nos impusieron tanto el banco como los sindicatos que se lo firmaron. El panorama ha cambiado (y mucho), ya dijimos en su momento que lo peor no era irse, sino las condiciones en las que nos qued谩bamos quienes permaneci茅semos en BBVA. Pues bien, la situaci贸n es desoladora: Hay que hacer c谩balas para cuadrar las vacaciones, los compa帽eros y compa帽eras se quedan desasistidos (hemos llegado a ver en nuestras visitas a un solo compa帽ero atendiendo a todo el Contigo de una CBC, vamos, lo mejor para su salud mental), etc. Es asombroso c贸mo no se sonrojan ante la dif铆cil situaci贸n en la que nos han dejado. No tenemos plantilla suficiente para poder atender a los clientes de manera correcta 驴驴驴D贸nde queda nuestro lema EL CLIENTE ES LO PRIMERO???

Ha saltado por los aires, NUNCA FUE LO PRIMERO, NI SIQUIERA LA PLANTILLA. Lo primero en BBVA es la cuenta de p茅rdidas y ganancias y lo dem谩s es secundario. Lo que no entendemos es por qu茅 siguen empe帽ados en maquillar una realidad que vivimos d铆a tras d铆a: innumerables compa帽eros y compa帽eras de baja, y los/as que aguantan, al borde de la misma.

Es irritante ver que, en este verano de 2022, en el que asistimos a una alta conflictividad, debida a la inflaci贸n y a los recortes a los que nos est谩n sometiendo鈥 los grandes sindicatos firmantes est谩n desaparecidos. Se les ve en la televisi贸n, en las concentraciones de otros sectores鈥ero 驴d贸nde est谩 esa conflictividad cuando hablamos de las plantillas de las entidades bancarias? 驴POR QU脡 CON ESTAS EMPRESAS SE COMPORTAN COMO CORDERITOS? 驴QUE LES DEBEN?

Si no se es libre, si tienes ataduras, no puedes defender los intereses de la plantilla, por ello, hay que recordar y ser muy consciente, de qu茅 opci贸n es la que elegimos en las pr贸ximas elecciones: 驴QUIENES LUCHAN SIN ATADURAS O QUIENES EST脕N ATADOS DE PIES Y MANOS y, por tanto, son inoperantes? La uni贸n hace la fuerza, con independencia de nuestras siglas e ideolog铆as, la 煤nica verdad es que unidas/os somos invencibles.

Ver resto de art铆culos

AL D脥A N潞 8 鈥 2022 (BBVA)