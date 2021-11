–

November 2, 2021

Por Arturo del Villar*. LQSomos.

Dado que los catolicorromanos nunca leen la Biblia, ignoran sus preceptos. Por eso pueden llegar hasta el extremo de tener unos banqueros en nombre de Dios, dedicados a facilitar la recogida de dinero en sus templos

En el Palacio Arzobispal de Valencia se ha celebrado la solemne entrega de diplomas a una veintena de personas que han seguido el I Curso de Asesor Financiero para Instituciones Religiosas, impartido por el Banco Sabadell en colaboraci贸n con la Universidad Francisco de Vitoria, que expide los t铆tulos acad茅micos. Su prop贸sito consiste en facilitar asesoramiento financiero y formaci贸n jur铆dica, fiscal y tributaria a los diplomados, con el fin de lograr una eficaz gesti贸n de los recursos econ贸micos de la Iglesia. Por eso se los conoce ya como los banqueros de Dios.

Pero este banco tiene problemas. El pasado 28 de octubre de este 2021 C茅sar Gonz谩lez Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell, present贸 la cuenta de resultados de la entidad, destacando los costes de reestructuraci贸n, por un valor de 331 millones de euros, de los cuales 269 corresponden a los expedientes de regulaci贸n de empleo (ERTE), 30 al cierre de 320 oficinas, y 32 a otras medidas de eficiencia. Asegur贸 que 鈥渘o est谩 en el horizonte鈥 hacer otra regulaci贸n de empleo, y asegur贸 que las huelgas llevadas a cabo por los trabajadores 鈥渘o interrumpieron la atenci贸n a los clientes鈥. Por todo ello en estos momentos el Sabadell no parece que deba ser tomado como modelo. Sus dirigentes buscan ayuda en la Iglesia catolicorromana.

La cooperaci贸n entre estas dos entidades tan diferentes en su apariencia publica lleva dos a帽os manteni茅ndose, por medio del sistema DONE de recogida de limosnas en los templos. Su finalidad consiste en que cualquier fiel cr茅dulo pueda hacer donaciones electr贸nicas a la Iglesia, aunque no lleve dinero en efectivo, para sobornar a alg煤n santo al que solicita la realizaci贸n de un milagro a su favor. As铆 empez贸 a ser el Banco de Dios.

Su publicidad asegura que ofrece una amplia gama de productos y servicios adaptables a la casu铆stica particular de cada instituci贸n religiosa. Es un sistema de recogida de donativos tanto en efectivo como por medio de tarjeta o cualquier dispositivo con tecnolog铆a contactless.

Existen tres modelos de DONE, de peque帽o tama帽o, f谩ciles de instalar en el templo y de utilizar por los fieles cr茅dulos. El DONE Atril acepta limosnas tanto en efectivo como por sistema electr贸nico y contactless. El DONE Lampadario conecta un sistema de encendido de luz electr贸nica con el sistema de pago usado por el fiel cr茅dulo, lo que permite el encendido de un n煤mero determinado de luces durante un tiempo variable en funci贸n de la cuant铆a de la limosna. El DONE Hucha permite recibir donativos mediante el TPV, que facilita la elecci贸n de limosnas entre 2, 5, 10, 19 y 45 euros: cuanto mayor sea el donativo antes se realizar谩 el milagro solicitado, siempre y cuando sea beneficioso para el alma del donante, advierten los curas con objeto de evitar quejas: si el milagro no se realiza, pese a haberlo pagado por anticipado, es porque no le conven铆a al alma del peticionario.

Adem谩s de estas prestaciones tan favorables, la comisi贸n de mantenimiento cobrada por el banco es de solamente siete euros.

Por todo ello el Banco Sabadell tiene bien merecido el t铆tulo de Banco de Dios. Aunque el hecho de haber convertido los templos en casas de cambio no le gustaba a Jesucristo, hasta el punto de purificar el de Jerusal茅n expulsando a latigazos a los cambistas, volcando las mesas sobre las que trabajaban y esparciendo las monedas por el suelo, seg煤n relatan un谩nimente los cuatro evangelistas. Resulta muy f谩cil imaginar lo que har铆a hoy con los DONE y con sus beneficiarios. 驴Por qu茅 les gustar谩 tanto el dinero a los curas y frailes, en oposici贸n a la doctrina cristiana?

El rechazo de las riquezas fue constante en la predicaci贸n de Jesucristo, con tanta insistencia que ser铆a demasiado largo citar sus condenas. Baste recodar su admonici贸n a los disc铆pulos de que 鈥淣o pod茅is servir a Dios y a la riquezas鈥, seg煤n consta en el Evangelio seg煤n Mateo, 6:24. Dado que los catolicorromanos nunca leen la Biblia, ignoran sus preceptos. Por eso pueden llegar hasta el extremo de tener unos banqueros en nombre de Dios, dedicados a facilitar la recogida de dinero en sus templos.

La verdad es que lo necesitan en abundancia, porque las indemnizaciones pagadas en muchos pa铆ses a las v铆ctimas de abusos sexuales a menores, han causado la quiebra de numerosas di贸cesis, especialmente en los Estados Unidos de Am茅rica, en donde ese delito se halla muy castigado. En parte debido a ese esc谩ndalo internacional los fieles han desertado de los templos, y por ello ha disminuido en gran medida la recepci贸n de limosnas. Piensan que con la instalaci贸n de las m谩quinas resolver谩n el problema.

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio

