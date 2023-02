Primera reseña-bitácora de ‘La Montaña’ desde unx de sus tripulantes

06 feb 2023

Es Carlitos, uno de los marineros alemanes que acompa├▒├│ la traves├şa del Escuadr├│n 421 por el Atl├íntico, quien acudi├│ a la premier en el IFFR.

Tuve la gran suerte de ver la pel├şcula junto a sus productores, que me recibieron muy calurosamente. Este encuentro con el esp├şritu zapatista me abri├│ el coraz├│n y me puso en un estado de profunda confianza y vulnerabilidad.

He regresado de Rotterdam. El domingo 29 de enero de 2023 se celebr├│ el estreno de la pel├şcula ÔÇťLa monta├▒aÔÇŁ en el Festival de Cine de Rotterdam.

Una traves├şa por la vida

La pel├şcula muestra el viaje del Escuadr├│n 421 del Ej├ęrcito Zapatista de Liberaci├│n Nacional (EZLN) desde M├ęxico hasta Espa├▒a. Fue un acto simb├│lico de desagravio por la colonizaci├│n de M├ęxico por parte de Col├│n con motivo de la 500. conmemoraci├│n.

En la pel├şcula se alternan im├ígenes hist├│ricas de la ├ępoca guerrillera del EZLN y escenas del viaje en el barco Stahlratte (al├ęman: rata de acero). Las situaciones cotidianas mostradas ofrecen una impresi├│n del ambiente de marcha que reinaba durante el viaje.

A trav├ęs de fragmentos de conversaciones y entrevistas, la pel├şcula transmite el mensaje de los zapatistas al mundo. Es que tenemos que cambiar nuestra perspectiva para cambiar el mundo. Nos encontramos en medio de una guerra contra la humanidad lanzada por un sistema mecanicista e impulsado por el gran capital. La salida es asumir la responsabilidad de su propia vida, conectarse y organizarse. Encontramos la fuerza para luchar en el amor a la vida y en la confianza en que la naturaleza es una madre amorosa que cuida la vida, la nutre y la multiplica. Es el amor universal por la naturaleza que une a todas las personas y seres vivos. Es la fuente del respeto mutuo y la paz.

Es de su contrario, es decir del miedo a la naturaleza, que siguen la desconexi├│n, la separaci├│n, el sometimiento y la dominaci├│n por ese sistema que declara la guerra a la naturaleza y a la vida. La monta├▒a es una invitaci├│n a descubrir perspectivas propias para cambiar el mundo.

La monta├▒a y yo

Tuve la gran suerte de ver la pel├şcula junto a sus productores, que me recibieron muy calurosamente. Este encuentro con el esp├şritu zapatista me abri├│ el coraz├│n y me puso en un estado de profunda confianza y vulnerabilidad. Realic├ę eso cuando regres├ę de Rotterdam y volv├ş al endurecido mundo de la Europa urbana. Ah├ş experiment├ę con una claridad inesperada el efecto de un coraz├│n abierto a las personas que me rodean.

Parec├şa enviar una se├▒al de mi apertura al mundo exterior que las personas sensibles pod├şan recibir.

En el viaje de siete horas en tren hasta Hamburgo, me enfrent├ę varias veces a personas y sus destinos.

Conoc├ş a un hombre que me pidi├│ un donativo para poder permitirse pasar la noche en un lugar caliente. Este hombre sinti├│ que mi coraz├│n estaba dispuesto a abrirse para ├ęl, porque me habl├│ de su pasado como alcoh├│lico empedernido, de su lucha contra la adicci├│n y de la pobreza que segu├şa acompa├▒├índole a pesar de la abstinencia.

Ocurri├│ algo parecido con un joven que me pidi├│ algo de comer y que no pudo aceptar mi manzana por falta de dientes. Esta persona, que apenas hab├şa llegado a la edad adulta, sinti├│ que pod├şa confiar en m├ş y me cont├│ la lesi├│n que hab├şa sufrido recientemente en la mano.

Otro hombre, delirante, me confi├│ que estaba en una misi├│n secreta camino de Ucrania. Con l├ígrimas contenidas, confes├│ su miedo a la muerte, que esperaba pronto. ├ël tambi├ęn sinti├│ la cercan├şa de un coraz├│n que no juzgar├şa, que aceptar├şa su historia sin categorizarla como verdadera o falsa, moral o amoral.

Al hablar con este hombre, perd├ş el tren de enlace y sent├ş que mi coraz├│n se cerraba, que mi yo se endurec├şa; por autoprotecci├│n, sintiendo el peligro de llevar un coraz├│n suave en una sociedad dura, pues atrae el dolor de los invisibles.

Ahora entend├şa lo que los zapatistas entend├şan por lucha. Resistir es dejar que el dolor del mundo entre en nuestros corazones, abrir nuestros corazones donde otros se cierran y confiar en el poder de amar la vida. Tambi├ęn comprend├ş que una persona sola dif├şcilmente puede reunir la fuerza necesaria para escuchar donde nadie escucha, para mirar donde nadie mira. Por esta raz├│n, debemos conectarnos entre nosotros para fortalecernos mutuamente.

Comprend├ş la importancia del viaje zapatista a un nuevo nivel. Llevaron su mensaje al mundo como semillas que ser├şan recibidas por corazones abiertos para germinar y crecer hasta convertirse en poderosos ├írboles de resistencia por la vida.

Para todos los que pueden imaginar otro mundo, la tarea ahora es alimentar la semilla de la lucha y confiar en que, en conexi├│n con la vida, podemos poner fin a la guerra contra la humanidad.

Más información

Para aquellos que son nuevos en el zapatismo, les recomiendo ver la pel├şcula La Monta├▒a de Diego Osorno, que est├í a punto de estrenarse. Ya puede verse un tr├íiler en el canal de YouTube de Detective Films.

Más información sobre los zapatistas y sobre el EZLN en la siguiente página web: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/