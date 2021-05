–

De parte de El Topo May 31, 2021 7 puntos de vista

Creo que no hay mucha informaci贸n sobre c贸mo se desarrolla una intervenci贸n psicol贸gica, por eso, a continuaci贸n, voy a contestar algunas cuestiones frecuentes con informaci贸n b谩sica que podr铆a resultar interesante sobre todo para aquellas personas que se plantean iniciar una terapia:

驴Tengo que tener un diagn贸sticopara ir a psicoterapia?

No es necesario, cada profesional tiene que evaluar el caso desde cero. Incluso es frecuente que diferentes profesionales, cuando eval煤an un mismo caso, saquen diagn贸sticos diferentes. Eso tampoco es malo, porque no existen causas biol贸gicas de los trastornos mentales. Las 芦etiquetas禄 sirven para facilitar la comprensi贸n entre profesionales y pueden orientar el tipo de intervenci贸n.

En la mayor铆a de los casos las etiquetas son contraproducentes ya que contribuyen a la estigmatizaci贸n. Tambi茅n puede ocurrir que la persona adopte su diagn贸stico y crea que poco o nada puede hacer para mejorar; se comporta as铆 porque est谩 芦enferma禄 como en una especie de indefensi贸n aprendida. En otras ocasiones se puede obtener alg煤n beneficio de la 芦enfermedad禄, como por ejemplo conseguir m谩s cuidado y atenci贸n del entorno cuando en realidad se est谩n reforzando los s铆ntomas y la posici贸n de 芦enfermx禄.

Actualmente no se utiliza el t茅rmino 芦enfermedad mental禄; decimos trastorno si los s铆ntomas encajan en una descripci贸n cl铆nica. Sin embargo, si existen s铆ntomas que crean interferencias en la vida de la persona, pero que no encajan en ninguna categor铆a, se llamar铆an 芦problemas mentales/psicol贸gicos禄.

驴Me va a decir qu茅 tengo que hacer para solucionar mi problema?

No exactamente. Hay corrientes que son m谩s directivas y otras menos, todas tienen sus pros y sus contras, pero no esperes que alguien te vaya a dar instrucciones o consejos o te d茅 su opini贸n sobre ciertos temas, porque lo que puede venir bien a tu vecino, quiz谩s no te viene bien a ti y t煤 mejor que nadie sabes lo que te est谩 pasando.

Las sesiones se orientan a descubrir y desarrollar capacidades para resolver conflictos o conseguir llevar mejor situaciones que nos generan malestar, ganando as铆 calidad de vida. Al mismo tiempo, es un proceso de autoconocimiento.

驴Es mejor que me trate una persona de mi mismo g茅nero, o DE OTRO? 驴y una persona muy mayor, o joven?

Todas son opciones que se deben regir por un criterio personal. Lo que s铆 es importante es que la alianza terap茅utica, es decir el v铆nculo entre usuarix y psicoterapeuta sea positivo. El/la profesional no te va a juzgar, no se va a asustar si le cuentas cosas que piensas que no son morales; adem谩s, todo se queda bajo secreto profesional a no ser que vayas a hacerle da帽o a alguien o a ti mismo.

Para concluir este texto, quisiera comentar que todo el mundo deber铆a tener acceso a una atenci贸n psicol贸gica p煤blica y de calidad, incluso para aquellas personas que no pueden coste谩rselo, sobre todo en estos tiempos que vivimos en el que los problemas psicol贸gicos y consumo de psicof谩rmacos se han disparado.