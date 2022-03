–

De parte de CGT Zona Sur Madrid March 28, 2022 81 puntos de vista

El pasado mes de diciembre, un grupo de trabajadoras y trabajadores, creamos la sección sindical de CGT en Bricomart Alcorcón e intentamos presentar nuestras listas bajo las siglas de la CGT. Durante el proceso electoral, las listas que presentábamos fueron aprobadas, pero en el último momento la mesa, tras un recurso de Fetico, decidió que no eran válidas, interpretando libremente la ley y no mostrándose imparcial, ya que las nuestras eran unas listas totalmente válidas. Hoy la sección sindical de CGT en Bricomart Alcorcón ha conseguido su primera victoria.

Por convicción y por principios, decidimos recurrir esta decisión mediante procedimiento arbitral ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y el pasado 7 de marzo comparecimos las partes implicadas.

El día 18 de marzo se emitió la resolución. En ella, citamos textualmente, «Se estima la impugnación arbitral, debiendo anularse las resoluciones de la Mesa Electoral que denegaron la proclamación de la candidatura presentada por el Sindicato CGT en ambos Colegios electorales y retrotraerse las actuaciones al momento anterior a la proclamación definitiva de las candidaturas.».

Esto implicaría la repetición de elecciones, incurriendo en ella ambas listas de la Sección sindical de CGT en Bricomart Alcorcón y ambas listas de la Fetico.

Como ya sabéis, somos firmes defensores de la democracia y podemos afirmar que las decisiones que se tomaron no lo fueron.

Son los trabajadores, y no la empresa, ni la mesa, ni Fetico, quienes deben decidir, mediante el voto, quiénes son sus representantes, y eso es por lo que luchamos, por una convocatoria de elecciones democráticas y ajustadas a derecho.

Queremos dejar constancia de que este proceso no ha sido sencillo, y de que si somos perseverantes es por la búsqueda del bien común de todas y todos.

¡SEGUIMOS EN PIE!

https://www.cgtzonasur.org/2022/03/primera-victoria-de-la-seccion-sindical-de-cgt-en-bricomart-alcorcon/https://www.cgtzonasur.org/wp-content/uploads/2022/03/bricomart-1024×508.jpeghttps://www.cgtzonasur.org/wp-content/uploads/2022/03/bricomart-150×150.jpegAlcorcónComunicadossindicalAlcorcon,Bricomart,Sección sindical bricomartEl pasado mes de diciembre, un grupo de trabajadoras y trabajadores, creamos la sección sindical de CGT en Bricomart Alcorcón e intentamos presentar nuestras listas bajo las siglas de la CGT. Durante el proceso electoral, las listas que presentábamos fueron aprobadas, pero en el último momento la mesa, tras…cgtzonasur

correo@cgtzonasur.orgEditorCGT Zona Sur