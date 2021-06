Primeras palabras de lxs compañerxs Dimitra Valavani, Kostantina Athanasopoulou y Giannis Michailidis, tras sus detenciones

Dif铆cil es el momento en que se pierde la libertad. Sobre todo cuando se ha ganado en condiciones adversas. La situaci贸n se agrava si consideramos que el golpe que recibimos a nivel material tiene implicaciones simb贸licas a煤n m谩s fuertes. A nuestra cinematogr谩fica detenci贸n le sigui贸 una propaganda medi谩tica similar, nuestro recorrido gr谩fico con chalecos antibalas y la habitual gesti贸n judicial para encontrarnos de nuevo con un conjunto de cargos exagerados, elementos que forman una extensi贸n de las esposas y las armas de lxs asesinxs uniformadxs.

Una mirada a la situaci贸n social m谩s amplia que nos rodea y que est谩 cambiando a gran velocidad para que podamos salir un poco de nuestro propio microcosmos.

Desde la magnitud de la explotaci贸n de lxs trabajadores y la abolici贸n de los derechos laborales hasta el estrangulamiento de lxs animales en las unidades de producci贸n de carne. Desde la represi贸n intensiva contra las protestas y la compra de equipos de 煤ltima generaci贸n de los servicios antiterroristas de todo el mundo, hasta la deforestaci贸n y la desaparici贸n de la fauna. Desde la exclusi贸n financiera de un segmento social creciente hasta la marginaci贸n violenta de la mayor parte de la poblaci贸n de la Tierra. A los asesinatos de lxs pobres, de lxs excluidxs, de todxs lxs que sobran en el mundo de lxs poderosxs. De la provocadora 茅lite econ贸mica y empresarial a los pueblos bombardeados, fusilados y desarraigados. Donde los intereses de lxs poderosxs significan la muerte, el peligro o una vida ahogada en la sumisi贸n. La naturaleza, los animales y los humanos no significan m谩s que unidades generadoras de beneficios y riqueza. Estas y muchas otras nos llevaron a elegir la lucha anarquista, una opci贸n que desaf铆a el orden social existente. Nuestro objetivo inicial es crear relaciones aut茅nticas y sinceras, mientras que al mismo tiempo existe la necesidad duradera de nuestra participaci贸n en la lucha multiforme. Al fin y al cabo, la lucha anarquista no diferencia sus medios ni apoya una jerarqu铆a de formas de lucha. Es imperativa y se ajusta seg煤n las condiciones de cada 茅poca, apostando por la colectivizaci贸n y la difusi贸n en el tejido social.

Durante todo el tiempo que transcurri贸 hasta nuestra detenci贸n -aunque no todxs est谩bamos en las mismas condiciones 芦legales禄- nos dimos cuenta de que las fuerzas antiterroristas estaban estrechando el cerco sobre las personas cercanas a nosotrxs con los m茅todos de vigilancia conocidos y desconocidos, el secreto a voces que oficialmente el Estado griego niega que exista. Por mucho que griten sobre la legitimidad que supuestamente defienden, invaden todos los aspectos de la vida personal de nuestras familias y amigxs de la forma m谩s escandalosa y depravada. Vigilancia telef贸nica, vigilancia f铆sica las 24 horas del d铆a detr谩s de cada paso de nuestra gente, dispositivos de seguimiento, gente esperando en los coches fuera de las casas. Por mucho que intenten convencer de la supuesta legitimidad de sus m茅todos, el Servicio Antiterrorista utiliza pr谩cticas ilegales.

La ma帽ana del lunes 29 de enero salimos en busca del coche que nos hab铆an robado dos d铆as antes y con el que no hab铆a habido ning煤n contacto desde el momento del robo hasta el mencionado d铆a maldito. Desde las tranquilas calles de Vyrona nos trasladamos a la monta帽a (Ymittos) donde era evidente que no nos segu铆an ni segu铆an a otro veh铆culo en la carretera y en los caminos de tierra, lo que indicaba que el seguimiento era probablemente electr贸nico. Cuando salimos de la monta帽a hacia Agia Paraskevi hab铆a un movimiento no natural a nuestro alrededor. Pronto nos dimos cuenta de que hab铆amos sido emboscadxs por unidades antiterroristas cuando nos vimos rodeadxs por todos lados por muchos coches y motos de forma coordinada. Nuestra conclusi贸n es que la polic铆a, sospechando que pod铆amos utilizar ese modelo de coche en particular, tan pronto como se les inform贸 del robo de este tipo de coche se moviliz贸 en un proceso de rastreo escaneando zonas espec铆ficas en las que por razones que desconocemos pensaban que podr铆a estar aparcado.

驴Pero qui茅nes son lxs que, seg煤n sus declaraciones 芦considerando las condiciones禄, decidieron intervenir a mediod铆a en uno de los puntos m谩s concurridos de Atenas? 驴Qui茅nes son lxs que sacaron las armas a mediod铆a en medio de una calle con peatones y coches? 驴Qui茅nes son al final, con la responsabilidad del Ministro de Seguridad Michalis Chrysochoidis y el comandante de la agencia 芦anti禄 terrorista Lefteris Hardalias, que se arriesgaron a montar y validar una operaci贸n en plena calle IGNORANDO LA SEGURIDAD DE LXS CIUDADANXS para detener a dos personas buscadas? 驴As铆 es como valoran la importancia de la vida humana y la seguridad de lxs ciudadanxs que pasan por all铆? 驴Seg煤n la sed de resultados? Lxs ni帽xs, las escuelas, las personas en los balcones, lxs conductores al azar no tienen autom谩ticamente ninguna importancia. S贸lo trabajan para obtener resultados a toda costa. Nunca se preguntaron qui茅n pon铆a realmente en peligro y aterrorizaba a la sociedad en su conjunto, 驴dos personas buscadas en un coche o la arriesgada intervenci贸n de polic铆as armadxs y encapuchadxs en medio de la carretera?

Por supuesto, no es la primera vez que el oportunista ministro opta por arriesgar o incluso sacrificar la vida de lxs ciudadanxs. En su anterior administraci贸n, un trabajador alban茅s de 25 a帽os, Nikola Todi, fue ejecutado en una operaci贸n policial por polic铆as de Vyronas que lo consideraban uno de lxs fugitivxs perseguidxs. Chrysochoidis cubri贸 pol铆ticamente el asesinato, calific谩ndolo de detenci贸n exitosa de 2 芦peligrosxs delincuentes禄, mientras que todav铆a hoy todos los medios de comunicaci贸n se refieren a un cad谩ver encontrado en medio de un intercambio de disparos.

Lo que sigue a la detenci贸n de lxs anarquistas es m谩s o menos conocimiento propio. Trato violento y depravado, aislamiento, etc. No pretendemos dar m谩s detalles en la descripci贸n de lo que sigui贸 para no ayudar a difundir el mensaje de terror que emite el mecanismo represivo del Estado. Pero tenemos que hacer saber que durante la violenta toma de muestras de ADN de lxs dos compa帽erxs que claramente no aceptaron este proceso, un mat贸n antiterrorista golpe贸 la cabeza de la compa帽era Valavani contra la pared a pesar de estar informado de su reciente operaci贸n en la cabeza. Luego, despu茅s de que obtuvieran su material gen茅tico tanto con el hisopo como por los escupitajos en la cara, le prohibieron contactar con el m茅dico que la hab铆a operado y la llevaron a un hospital donde le hicieron ex谩menes irrelevantes para su caso. Actuaron tal y como estipula la ley, tal y como nos cont贸 en persona el comandante de la lucha antiterrorista Lefteris Chardalias. Cabe recordar que su predecesor est谩 ahora en busca y captura por contrabando de armas a trav茅s de este servicio, por lo dem谩s respetuoso con la ley. Suponemos que los modernos Iaverides tambi茅n lo est谩n buscando con la misma intensidad como lo hicieron con nosotrxs, pero probablemente tenga capacidades fantasmales. Tambi茅n estamos segurxs de que gastar谩n tanto como con nuestra propia investigaci贸n en descubrir la red de contrabando de oro en la que est谩n involucradxs sus oficiales de servicio como tambi茅n por sus docenas de servicios 芦puramente legales禄 para prominentes hombres de negocios. As铆 que esta gente son nuestrxs perseguidores y esa es su cala帽a.

El papel destacado en la represi贸n de las ideas y acciones peligrosas en nuestra maravillosa democracia medi谩tica recae en el mecanismo ideol贸gico de los medios de comunicaci贸n de masas del enga帽o. Que con sus famosos trucos juega el papel dominante en la alteraci贸n de la realidad. Ejemplo obvio, la casa oficial de nuestra compa帽era es bautizada como escondite por la junta del canal sin encontrar realmente nada ilegal en ella. Su enfoque no es en absoluto casual. Habiendo conseguido ya muchos a帽os de prisi贸n de dos de nosotrxs con fuertes penas, con el compa帽ero Michailidis 6,5 a帽os de prisi贸n y la compa帽era Athanasopoulou ya 18 meses de c谩rcel, condenada a 35 a帽os de prisi贸n, intentan mejorar los cargos de la compa帽era Valavani para la que no ten铆an preparada ninguna pena fuerte, haciendo as铆 evidente su voluntad de vengar su actitud, por la solidaridad que mostr贸.

Realmente quienes son todxs estxs excelentes due帽xs de todos estos grupos televisivos y editoriales que a trav茅s de sus empleadxs lanzan sin esfuerzo su veneno contra nosotrxs. La realidad de su cala帽a es demoledora. Contrabandistas, narcotraficantes y asesinxs.

Lxs representantes de los instrumentos de propaganda del r茅gimen se atreven a llamarnos terroristas, una palabra que todos los reg铆menes utilizan calumniosamente en todo el mundo contra lxs rebeldes 鈥 insurrectxs desde la 茅poca de la Revoluci贸n Francesa.

Recordemos que la democracia burguesa utiliz贸 el m茅todo del terrorismo contra sus rivales para establecer su autoridad. Nuestra actitud vital busca derrotar colectivamente el miedo que dispensa el mecanismo del Estado y derrocar este r茅gimen olig谩rquico que se llama democracia. Luchamos cada d铆a contra el terrorismo de Estado y capitalista. Al mismo tiempo, durante la gesti贸n medi谩tica de nuestro caso se utilizan claramente t茅rminos sexistas, tanto socavando la postura y la actitud de las mujeres como resaltando el modelo patriarcal de un l铆der masculino de una 芦organizaci贸n criminal禄 que utiliz贸 a las mujeres a su alrededor. Esto es m谩s que ofensivo para nuestras relaciones y postura en general.

La operaci贸n represiva que se llev贸 a cabo contra nosotrxs no es una operaci贸n policial aislada, sino la persistencia del Estado en el intento de exterminar y aplastar toda forma de resistencia, todo coraz贸n rebelde que late en libertad. Es un momento de absoluta determinaci贸n del Estado contra los okupas desalojados, lxs refugiadxs en los campos de concentraci贸n, las cabezas rotas en las protestas, la violencia sexista contra las mujeres en Exarchia, la reestructuraci贸n del arsenal jur铆dico del Estado.

Algunas conclusiones finales: Seguro que ha merecido la pena. Cada d铆a libre expropiado de la esclavitud carcelaria no tiene precio.

La confrontaci贸n con un mecanismo cada vez m谩s poderoso es cada vez m谩s dif铆cil de sostener. Tambi茅n es necesario protegerse en cuestiones que hasta hace poco no imagin谩bamos, mientras que es imprescindible no repetirse y ser perspicaz.

La suerte juega un papel decisivo, pero las probabilidades estaban en nuestra contra. En este 煤ltimo punto, conviene se帽alar que es mucho lo que est谩 en juego. Toda operaci贸n represiva env铆a un mensaje de poder. Este mensaje pretende aterrorizar a las personas que se resisten activamente a la maquinaria del Estado. Esto tiene el efecto de reducir las acciones y lxs sujetxs que act煤an, lo que da lugar a centrar los mecanismos en los pocos que quedan. Exactamente esto es aumentar asim茅tricamente sus posibilidades contra nosotrxs. Por eso es necesario vencer el miedo, volver a popularizar la acci贸n directa. No abandonar la calle, no abandonar las hostilidades contra el Estado y el capital.

La solidaridad encuentra su sentido en el desarrollo de la acci贸n subversiva multiforme.

Opong谩monos a sus pr贸ximos juicios-parodias, a los cargos sobrecargados, a los escenarios-fiascos de lxs antiterroristas.

LUCHA SIN RETROCESO HASTA LA LIBERACI脫N TOTAL

PS: 31.01.2020: Seg煤n la informaci贸n publicada en Atenas Indymedia y en la prensa corporativa griega, lxs compa帽erxs anarquistas Giannis Michailidis, Konstantina Athanasopoulou y otra mujer no identificada fueron capturadxs en un coche supuestamente robado en el barrio de Agia Paraskevi, en Atenas, el mi茅rcoles.

La polic铆a antiterrorista afirma haber encontrado un fusil Kalashnikov, una metralleta, una pistola, matr铆culas robadas y otros objetos en el interior del veh铆culo. Lxs compa帽erxs han sido acusadxs hasta ahora de 4 delitos graves y 6 delitos menores, incluida la pertenencia a una organizaci贸n organizaci贸n criminal y posesi贸n ilegal de armas. El compa帽ero Giannis Michailidis se fug贸 de Tyrintha prisi贸n abierta en junio de 2019. Fue detenido originalmente en febrero de 2013 por el doble robo a mano armada que tuvo lugar en Velvend贸s, junto con lxs anarquistas Nikos Roman贸s, Dimitris Politis y Andreas-Dimitris Bourzoukos.

Tambi茅n estaba cumpliendo una condena por un ataque contra la polic铆a en Pefki en mayo de 2011 . Y la compa帽era Konstantina Athanasopoulou hab铆a estado pr贸fuga tras quedar en libertad bajo fianza por actividades relacionadas con la organizaci贸n Lucha Revolucionaria. Fue condenada en ausencia en 2019 a 35 a帽os y 6 meses.

隆Solidaridad internacional anarquista con lxs compa帽erxs anarquistas detenidxs!