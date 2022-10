–

En un art铆culo anterior mencionaba que al haber sido invadida Ucrania por un ej茅rcito agresor, los ucranianos pensaban en buen n煤mero que est谩n legitimados para defender su pa铆s y sus familias. Lo que pasa adem谩s 鈥揺n mi opini贸n鈥 es que el que se piense eso, no quiere decir que sea una buena idea.

Intento explicarme: esta guerra televisada no s茅 a qu茅 viene. No conozco sus causas, porque no entiendo nada de pol铆tica. Ni idea, salvo por lo que me cuentan mis amigos estalinistas del barrio. Y las explicaciones ofrecidas son cuentos de hadas de los que se sueltan a los ni帽os para que se duerman y no molesten. Me hablan de cuestiones pol铆ticas, de los BRIC, de violaciones de derechos humanos, de ofensas seculares, de frontera segura鈥 Lo mismo que dicen los otros que apoyan a Ucrania en la tele. Me da igual. Escucho, cabeceo, y me despido dando las gracias por la cerveza, sin atreverme a hacer la pregunta que yo le har铆a a un chaval al que convierten en un fusilero: 芦驴a ti qu茅 te interesa?禄.

Alejandro Berkman, en su ABC del Comunismo Libertario, dec铆a 鈥揾ar谩 cosa de un siglo鈥, que lo que le interesa a ese muchacho es lo que nos interesa a todos: vivir en paz, tener una casa, un trabajo 煤til y agradable, disponer de un servicio m茅dico, insertarse en una sociedad libre, abrir el grifo y que salga agua, darle al interruptor y se haga luz鈥, abrir la nevera y encontrar de comer.

A ese muchacho, a ese patriota, no le interesa 鈥損ara nada鈥, aprender a matar a chavales para defender una mierda de patria. Porque ya veis a d贸nde nos lleva esa locura nacionalista, de estados soberanos, integridad territorial e ideales de los Mundos de Yupi. Putin dijo que iba a liberar a los ucranianos, y Zelenski que jam谩s se rendir铆a. Resultado, decenas de miles de muertos, humeantes ruinas, amenazas de guerra at贸mica.

Esa gente que manda, se alimenta con dos est铆mulos principales. El primero es el odio: lo ingieren, lo degluten, les pone grasientos. El segundo es el miedo: lo trasmiten, lo difunden, lo expanden como una plaga. Todo ello a trav茅s del telediario, la prensa, y las redes sociales. Despu茅s, cada vez que matan o violan a alg煤n desgraciado/a, tiemblan de placer: el odio se incrementa, lo almuerzan, y luego filosofan sobre c贸mo matar m谩s gente y que parezca normal.

Personalmente yo preferir铆a vivir en un pa铆s que cultivase buenas relaciones con sus vecinos, y que no tuviese ej茅rcito. A la hora de la guerra, que no resistiese al invasor. Es mucho menos cansado, tal vez menos letal. Deber铆a ser un pa铆s que recibiese al ej茅rcito enemigo con fiestas, con comida, con abrazos. Puestos a mandarles delegaciones, lo har铆a con viejos octogenarios (por si acaso les da por fusilarlos, que sea gente que ya ha vivido lo suyo). Les dejar铆amos a los invasores gobernarnos, porque puestos a tener que aguantar un Gobierno, yo prefiero que sea extranjero cuando despliego la pancarta. Y luego esperar铆amos un par de siglos a que los invasores se mezclasen en el pa铆s, adoptasen nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro idioma, hasta que llegase un momento en que no se supiese qui茅n era el invasor y qui茅n el invadido.

Porque despu茅s de tanto guerrero, tanto gobernante, tanto sant贸n de moral estricta y culo estrecho, deber铆amos haber aprendido que a la gente del com煤n, lo que m谩s nos interesa, es comer primero algo sano. Luego, tal vez, ya pensaremos algo.