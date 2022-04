–

De parte de CNT-AIT Granada April 21, 2022 179 puntos de vista

Este 1 de Mayo la CNT–AIT de Granada vuelve a salir a la calle para reivindicar el D铆a de l@s Trabajador@s como jornada de confraternizaci贸n y conciencia, e impulso del anarcosindicalismo para luchar contra los numerosos y crecientes problemas que sufrimos como clase obrera.

A las 11 horas comenzamos una manifestaci贸n desde la Fuente de las Granadas, que se帽alar谩 algunos conflictos laborales a煤n abiertos por nuestro sindicato. La marcha terminar谩 en el Campo del Pr铆ncipe, inici谩ndose all铆 un mitin donde intervendr谩n trabajador@s con conflictos laborales, una compa帽era de Feminismos y una persona de CNT-AIT Granada para hablar sobre la situaci贸n actual. Se leer谩 el Manifiesto de este a帽o. En este lugar tambi茅n se pondr谩 mesas para la distribuidora con materiales como libros, camisetas, pegatinas, revistas, etc. Se habilitar谩 un Espacio Infantil para aquell@s padres que lo necesiten. Se servir谩n bocadillos para comer y actuar谩n T铆teres desde Abajo con un espect谩culo de t铆teres y un concierto de Fulanita Letal.

Con estos actos, esperamos juntarn@s para reivindicar, concienciar y pasar un d铆a de confraternizaci贸n. Hay mucho de qu茅 hablar y mucho por hacer.

MANIFIESTO DE LA CNT-AIT GRANADA PARA EL 1 DE MAYO 2022:

Trabajadoras y trabajadores de Granada:

Como cada Primero de Mayo, CNT-AIT de Granada sale a la calle para luchar por unas condiciones de vida mejores para los trabajadores y trabajadoras. En nuestra memoria, todas las personas que dieron su tiempo y su vida por la clase trabajadora.

Trabajadoras no son solo quienes tienen un empleo, sino tambi茅n las paradas y parados, las mujeres que sobreviven con la prostituci贸n, pensionistas, las cuidadoras sin retribuci贸n, migrantes, j贸venes que sienten que no hay futuro… En definitiva, trabajadoras somos todas las personas que tenemos que vender nuestro tiempo, nuestra fuerza de trabajo y nuestro intelecto solo para poder alquilar nuestro derecho a existir.

Y decimos alquilar porque as铆 lo sentimos: nuestra clase no tiene el derecho a vivir, sino que debe salir cada d铆a a crear riqueza para que los rentistas nos permitan vivir bajo un techo, poner comida en la mesa y encender la calefacci贸n. Y este alquiler cada vez nos sale mas caro, cada vez nos cuesta m谩s . Despu茅s de dos a帽os de pandemia en los que los beneficios de las empresas se han puesto, como siempre, por encima de nuestra vida y de la salud de nuestra gente, ahora nos asfixia la subida de precios. No nos dejemos convencer por los medios de propaganda: esto no est谩 causado por la guerra, sino que viene de mucho m谩s atr谩s. Las crisis c铆clicas son inevitables mientras la producci贸n y el trabajo se organicen seg煤n los dogmas capitalistas. La inflaci贸n es el arma con el que consiguen que el precio de esas crisis lo paguemos las de siempre, las personas trabajadoras,

La inflaci贸n se ceba con todos los trabajadores pero, sobre todo, con las mujeres. La mayor铆a de los empleos a tiempo parcial los realizan mujeres. Las mujeres est谩n al cargo de m谩s del 80% de las familias con un solo adulto, y la mitad de ellas lleva desempleada m谩s de dos a帽os. Tambi茅n est谩n excluidas del mercado laboral el 80% de las mujeres trans. Entre quienes ganan menos de 820鈧 al mes, el 64% son mujeres. La media de las pensiones de jubilaci贸n cobradas por mujeres es un tercio inferior a la de los hombres. Para todas estas mujeres, la m谩s m铆nima subida en el precio de los productos b谩sicos es un problema de supervivencia.

Las trabajadoras y trabajadores aguantamos la subida de precios, la ausencia de derechos, la falta total de protecci贸n ante despidos y desahucios, las monstruosas dificultades para acceder a una vivienda. Aguantamos a jefes explotadores y machistas. Aguantamos condiciones de trabajo esclavistas como las de las trabajadoras internas. Aguantamos sectores laborales donde las pr谩cticas abusivas son habituales, condenando a generaciones enteras a la precariedad, como pasa en la hosteler铆a, que es la 煤nica opci贸n para la mayor铆a de las personas j贸venes en nuestra ciudad. Aguantamos a los rentistas ociosos que nos suben los alquileres simplemente por costumbre. Aguantamos porque necesitamos el salario para sobrevivir nosotras y nuestras familias, pero al aguantar sostenemos la desigualdad y condenamos a las siguientes generaciones a un destino igual o peor. Si no nos unimos y comenzamos a luchar en serio, los ciclos de crisis se seguir谩n sucediendo y los seguiremos pagando quienes no tenemos nada m谩s que nuestras manos para trabajar.

Un mundo nuevo y mejor, en paz, donde todas tengamos la oportunidad de ser felices, no es solo posible: es necesario y urgente. Y solo las trabajadoras y trabajadores, que hemos creado toda la riqueza que existe, podemos realizarlo.