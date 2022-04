–

De parte de CNT-AIT April 15, 2022 235 puntos de vista

1o de Mayo 2022. Los derechos se conquistan luchando

Una de las grandes promesas de los partidos del gobierno durante las pasadas elecciones generales fue,

junto a la de la derogaci贸n de la ley mordaza, la derogaci贸n de la reforma laboral. Pero como suele ocurrir

cuando ganan las elecciones, lo prometido se olvida. La ley mordaza contin煤a siendo un instrumento de

represi贸n que persigue y castiga la protesta social, y la reforma laboral apenas ha sido modificada. La

subida salarial no compensa en absoluto el incremento del coste de la vida y el despido les sigue saliendo

barato a las empresas.

Reforma laboral tras reforma laboral, la tendencia a sido siempre ir a peor. Las condiciones de trabajo

empeoran significativamente a帽o tras a帽o. Cada vez menos derechos y cada vez peores condiciones de

vida para la clase trabajadora.

En las 煤ltimas d茅cadas, el trabajo a sufrido un proceso ininterrumpido de precarizaci贸n. Y es sobre esa

precarizaci贸n de la clase trabajadora que la econom铆a crece, se desarrolla la sociedad y unos cuantos se

hacen muy muy ricos.

Para que esta deriva de precarizaci贸n de las condiciones de trabajo haya sido posible, y no solo en lo

estrictamente laboral, tambi茅n en lo cultural y lo social, ha sido necesaria a su vez, una deriva en la

conciencia de la clase trabajadora que ya no se cuestiona ni las instituciones del Estado, ni el modelo

econ贸mico capitalista.

A este cambio han contribuido las organizaciones y partidos pol铆ticos de izquierda que a lo largo de toda

su historia, siempre han colaborado con el Estado y sus instituciones. Sus discursos en favor de que el

Estado del bienestar, el crecimiento econ贸mico y el modelo productivo capitalista son el 煤nico escenario

posible, han sido definitivos para borrar de la conciencia de los y las trabajadoras su hist贸rica tradici贸n

de lucha en favor de destruir el Estado y cualquier instituci贸n basada en la acumulaci贸n de capitales y la

explotaci贸n humana.

Se huye del conflicto social porque se considera que los intereses del obrero y del burgu茅s son, en

definitiva, los mismos: mantener el sistema productivo para poder disfrutar de las ventajas y los placeres

de la sociedad de consumo. Sin embargo, cuando se trata de hacer sacrificios es la clase obrera la que

tiene que apretarse el cintur贸n y aceptar los recortes, los despidos y los ajustes que sean necesarios para

que las empresas sigan siendo competitivas en el mercado. Los beneficios empresariales solo son posibles

explotando y sometiendo a la clase trabajadora, y es por esa raz贸n que la paz social es imposible y el

conflicto se vuelve inevitable, como se pudo ver en las protestas que estallaron en el mes de noviembre

del a帽o pasado en el sector del metal de la provincia de C谩diz, donde la gente se echo a la calle harta de

tener que someterse a condiciones de trabajo abusivas para poder llegar a fin de mes, o como est谩

ocurriendo con el sector del transporte que no gana ni para cubrir costes, mientras los directivos de las

industrias del hidrocarburo amasan sus fortunas. El capitalismo, tanto en lo econ贸mico como en lo social,

es insostenible.

Desde CNT-AIT hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se organize y deje de so帽ar con las

falsas promesas de bonanza que ofrece el sistema. Si realmente queremos alcanzar un modelo de sociedad

basado en la igualdad econ贸mica y la justicia social debemos acabar con el doble yugo al que nos somete

el Estado y el Capital. Todas las personas pobres y desheredadas del mundo tenemos intereses y

necesidades comunes y debemos buscar un modelo que nos permita organizarnos de abajo a arriba, sin

l铆deres ni cabezillas abusones, alejandonos de las estructuras pol铆ticas, tal y como reclama el sindicalismo

revolucionario.

Es necesario hacer memoria, recordemos como lucharon compa帽eras y compa帽eros a帽os atr谩s y como las

grandes conquistas de la clase trabajadora han sido alcanzadas hist贸ricamente mediante la organizaci贸n y

el compromiso con la justicia social. Dejemos los acomodos de creernos clase media y luchemos por salir

de esta realidad que nos aliena. Tomemos consciencia de que solamente desde el pensamiento y la acci贸n

colectiva, antiautoritaria y de clase, podremos cambiar radicalmente nuestra realidad. Por todo ello, este

1o de Mayo hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para que salga de ese confinamiento

ideol贸gico y cultural en el que se encuentra sumida y tome consciencia de que los derechos se conquistan

luchando.

En 2022 se cumplen 100 a帽os de la fundaci贸n de la Asociaci贸n Internacional del Trabajo, la internacional

obrera a la cual est谩 adherida la CNT-AIT y cuya m谩xima, como tambi茅n lo fue de la 1o Internacional, es

que la emancipaci贸n de la clase obrera debe ser obra de las obreras y los obreros mismos. Record茅moslo

cuando las organizaciones pol铆ticas lancen de nuevo sus falsas promesas de bonanza y prosperidad. Solo

una clase obrera consciente y organizada podr谩 acabar con la tiran铆a capitalista y garantizar un futuro

pr贸spero y en paz, para toda la humanidad.

1r de Maig 2022. Els drets es conquereixen lluitant

Una de les grans promeses dels partits del govern durant les passades eleccions generals va ser, al costat

de la derogaci贸 de la llei mordassa, la derogaci贸 de la reforma laboral. Per貌 com sol oc贸rrer quan guanyen

les eleccions, all貌 prom茅s s鈥檕blida. La llei mordassa continua sent un instrument de repressi贸 que

persegueix i castiga la protesta social, i la reforma laboral a penes ha sigut modificada. La pujada salarial

no compensa en absolut l鈥檌ncrement del cost de la vida i l鈥檃comiadament els continua eixint barat a les

empreses.

Reforma laboral despr茅s de reforma laboral, la tend猫ncia a sigut sempre anar a pitjor. Les condicions de

treball empitjoren significativament any rere any. Cada vegada menys drets i cada vegada pitjors

condicions de vida per a la classe treballadora.

En les 煤ltimes d猫cades, el treball a patit un proc茅s ininterromput de precaritzaci贸. I 茅s sobre aqueixa

precaritzaci贸 de la classe treballadora que l鈥檈conomia creix, es desenvolupa la societat i uns quants es fan

molt, molt rics.

Perqu猫 aquesta deriva de precaritzaci贸 de les condicions de treball haja sigut possible, i no sols en

l鈥檈strictament laboral, tamb茅 en el cultural i el social, ha sigut necess脿ria al seu torn, una deriva en la

consci猫ncia de la classe treballadora que ja no es q眉estiona ni les institucions de l鈥橢stat, ni el model

econ貌mic capitalista.

A aquest canvi han contribu茂t les organitzacions i partits pol铆tics d鈥檈squerra que al llarg de tota la seua

hist貌ria, sempre han col路laborat amb l鈥橢stat i les seues institucions. Els seus discursos en favor que l鈥橢stat

del benestar, el creixement econ貌mic i el model productiu capitalista s贸n l鈥櫭簄ic escenari possible, han

sigut definitius per a esborrar de la consci猫ncia dels i les treballadores la seua hist貌rica tradici贸 de lluita

en favor de destruir l鈥橢stat i qualsevol instituci贸 basada en l鈥檃cumulaci贸 de capitals i l鈥檈xplotaci贸 humana.

Es fuig del conflicte social perqu猫 es considera que els interessos de l鈥檕brer i del burg茅s s贸n, en definitiva,

els mateixos: mantindre el sistema productiu per a poder gaudir dels avantatges i els plaers de la societat

de consum. No obstant aix貌, quan es tracta de fer sacrificis 茅s la classe obrera la que ha d鈥檈str茅nyer-se el

cintur贸 i acceptar les retallades, els acomiadaments i els ajustos que siguen necessaris perqu猫 les empreses

continuen sent competitives en el mercat. Els beneficis empresarials nom茅s s贸n possibles explotant i

sotmetent a la classe treballadora, i 茅s per aqueixa ra贸 que la pau social 茅s impossible i el conflicte es

torna inevitable, com es va poder veure en les protestes que van esclatar el mes de novembre de l鈥檃ny

passat en el sector del metall de la prov铆ncia de Cadis, on la gent va eixir al carrer farta d鈥檋aver de

sotmetre鈥檚 a condicions de treball abusives per a poder arribar a fi de mes, o com est脿 ocorrent amb el

sector del transport que no guanya ni per a cobrir costos, mentre els directius de les ind煤stries de

l鈥檋idrocarbur engeixen les seues fortunes. El capitalisme, tant en l鈥檈con貌mic com en el social, 茅s

insostenible.

Des de CNT-AIT fem una crida a tota la societat perqu猫 s鈥榦rganitze i deixe de somiar amb les falses

promeses de bonan莽a que ofereix el sistema. Si realment volem aconseguir un model de societat basat en

la igualtat econ貌mica i la just铆cia social hem d鈥檃cabar amb el doble jou al qual ens sotmet l鈥橢stat i el

Capital. Totes les persones pobres i desheretades del m贸n tenim interessos i necessitats comunes i hem de

buscar un model que ens permeta organitzar-nos de baix a dalt, sense l铆ders ni capitostos abusadors,

allunyant-nos de les estructures pol铆tiques, tal com reclama el sindicalisme revolucionari.

脡s necessari fer mem貌ria, recordem com van lluitar companyes i companys anys arrere i com les grans

conquestes de la classe treballadora han sigut aconseguides hist貌ricament mitjan莽ant l鈥檕rganitzaci贸 i el

comprom铆s amb la just铆cia social. Deixem els acomodaments de creure鈥檔s classe mitjana i lluitem per eixir

d鈥檃questa realitat que ens aliena. Prenguem consci猫ncia que solament des del pensament i l鈥檃cci贸

col路lectiva, antiautorit脿ria i de classe, podrem canviar radicalment la nostra realitat. Per tot aix貌, aquest 1r

de Maig fem una crida a la classe treballadora perqu猫 isca d鈥檃queix confinament ideol貌gic i cultural en el

qual es troba sumida i prenga consci猫ncia que els drets es conquereixen lluitant.

En 2022 es compleixen 100 anys de la fundaci贸 de l鈥橝ssociaci贸 Internacional del Treball, la internacional

obrera a la qual est脿 adherida la CNT-AIT i que la seua m脿xima, com tamb茅 ho va ser de la 1a

Internacional, 茅s que l鈥檈mancipaci贸 de la classe obrera ha de ser obra de les obreres i els obrers mateixos.

Recordem-ho quan les organitzacions pol铆tiques llancen de nou les seues falses promeses de bonan莽a i

prosperitat. Nom茅s una classe obrera conscient i organitzada podr脿 acabar amb la tirania capitalista i

garantir un futur pr貌sper i en pau, per a tota la humanitat.

Confederaci贸 Nacional del Treball a Catalunya adherida a l鈥橝ssociaci贸 Internacional de les Treballadores

Confederaci贸n Nacional del Trabajo, secci贸n espa帽ola de la Asociaci贸n Internacional de los/as Trabajadores/as.