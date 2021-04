En este momento, como dice el compa帽ero que la firma en la carta que publicamos a continuaci贸n, la propuesta de lucha colectiva se encuentra en 芦par贸n t茅cnico禄, sin que ning煤n compa帽ero haga propuestas nuevas ni se hable tampoco de dar por terminada la experiencia. Como sab茅is, lxs compa帽erxs de este llamado 芦colectivo de presxs en lucha禄 llevaban tres a帽os haciendo huelgas de hambre colectivas para a partir del 1 de mayo de cada a帽o. Esta sucesi贸n de acciones colectivas que parec铆a heberse convertido ya en costumbre se inici贸 en 2018, se continu贸 en 2019 y se renov贸, una vez m谩s en 2020, reci茅n iniciado el estado de excepci贸n por la pandemia, a pesar de las dificultades del momento. Este primero de mayo anticarcelario hubiera sido el cuarto. Una explicaci贸n de que no se haya convocado se puede encontrar en la noticia titulada Pensamientos Sobre El Futuro De La Propuesta Colectiva que publicamos en marzo. Desde el aislamiento de la c谩rcel de Soto del Real, Alfonso Mart铆 Aracil nos comunica ahora, como ver茅is si continu谩is leyendo, que el piensa ayunar al menos los d铆as 1 y 15 de mayo, para no perder del todo la costumbre.

Aislamiento de Soto del Real, 14 de abril de 2021

Salud X y todxs lxs compa帽erxs que est谩n ah铆 en la lucha y en contra de todas estas c谩rceles y toda injusticia dentro y fuera.

Ya sabes m谩s o menos, porque hablamos por tel茅fono de vez en cuando. Ahora llega el 1 de mayo, ya sabes, voy a participar en un d铆a de ayuno por lxs trabajadorxs, por c贸mo sufrieron siendo explotadxs, y como antes, hoy tambi茅n existe la explotaci贸n del hombre por el hombre, o personas por personas, es lo mismo compa. Y sobre los d铆as 1 y 15 por los motivos que se exponen y reivindican en la tabla. Ahora parece que hay un par贸n t茅cnico, eso est谩 bien, pero yo voy a seguir porque es necesario y justo.

Sobre la lectura, tengo un libro que me envi贸 un compa del Norte, se titula 鈥淗omenaje a Catalunya鈥, est谩 bien, ya sabes, de la Guerra Civil, etc. Me gustar铆a leer m谩s sobre lecturas anarquistas y de historia, que es lo que me gusta. Si vosotrxs desde all铆 hay posibilidad de enviarme alg煤n libro, me vendr铆a muy bien para leer, tengo 21 horas de chabolo, tengo mucho tiempo libre. Ya te dije que en la cuarentena que nos impusieron aqu铆 coincid铆 y conoc铆 a Poblete y muy bien. Ahora yo estoy en una galer铆ade 1陋 fase (91.3) y 茅l est谩 en otra de fase 2 (91.2). Hoy mismo le he escrito, cuando entregue esta carta tambi茅n va la del Poblete de galer铆a a galer铆a, y eso est谩 muy bien y vamos sabiendo de nosotrxs.

Y sobre el juicio a煤n no me han notificado nada, mejor. Que tarden mucho y pueda salir a la calle y estar con vosotrxs ah铆 y ver muchas cosas, que hay mucho que ayudar, familia y compa帽erxs que al final es lo mismo cuando hay personas sin nada a cambio, el camino es ese y la ideolog铆a est谩 incrustada y cada vez habr谩 m谩s personas libertarias.

Aqu铆 ahora mismo no veas el debate que estamos teniendo sobre las injusticias aqu铆 con la pe帽a, pero na de na, al final que si las represalias, y ya sabes, casi nadie aqu铆 se defiende por sus derechos, y sobre todo por la dignidad individual, as铆 es la vida por aqu铆. 鈥淟a lucha es el camino鈥.

驴Y t煤 qu茅 tal? ?C贸mo va el trabajo? Ya me contaste algo, espero que el cacique ese te respete y que no se pase ni intente la explotaci贸n contra ti. Yo s茅 que se necesita dinero, esta sociedad es capitalista y sin dinero no vivimos, as铆 es, ya estaremos viviendo sin dinero, todo llega compa.

Bueno compa帽erxs, salud para todxs y muchos 谩nimos que traspasan estos muros, y lo mismo a todxs lxs compas presxs en lucha. Un abrazo libertario!

SALUD.

Alfonso Mart铆 Aracil