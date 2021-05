May 30, 2021

驴Qu茅 se deber铆a hacer para recuperar la producci贸n y que 茅sta se vea reflejada en mejoras de la calidad de vida del pueblo trabajador venezolano?

Ante el discurso de que 鈥減rimero hay que producir para luego poder aumentar los salarios porque no se puede repartir lo que no existe鈥, es necesario realizar varias precisiones que tienen que ver con la identificaci贸n de las causas de la ca铆da de 64% de la producci贸n en Venezuela entre el 2013 y 2019. Como todo fen贸meno social, las causas son varias, pero hay dos que tienen mayor peso.

De acuerdo con nuestros c谩lculos econom茅tricos, publicados en el libro Hiperinflaci贸n. Arma imperial: de cada 100 bol铆vares de disminuci贸n de la producci贸n nacional, 60 fueron causados por el ataque a nuestra moneda y 40 por el bloqueo a PDVSA.

El ataque a PDVSA, en un primer momento por la v铆a de la baja de los precios petroleros entre 2013-2016 y luego por el bloqueo formal a la industria a partir de agosto 2017 ha afectado la producci贸n de hidrocarburos y las exportaciones, las cuales han disminuido 74% durante el mencionado per铆odo. Hist贸ricamente, las exportaciones en Venezuela siempre han incidido en los niveles de producci贸n nacional. El imperialismo lo sabe, de all铆 lo certero de las agresiones contra nuestra principal industria. De hecho, hasta lo confes贸 William Brownfield en 2018.

Con respecto al ataque al bol铆var, principal causa de la ca铆da de la producci贸n y arma de guerra tambi茅n develada por los propios gringos, en este caso por el senador Richard Black, ha ocurrido lo siguiente, lo explicaremos con un ejemplo sencillo, el mismo que expusimos en el art铆culo anterior.

Supongamos que se trata de una econom铆a en la que se producen tres bienes: harina de ma铆z, queso y caf茅. Cada Kg de harina puede intercambiarse por 陆 Kg de queso y por 陆 Kg de caf茅. El precio del kilo de harina es 100 Bs, el de queso 100 Bs y el de caf茅 100 Bs. Se producen en un mes 100 Kgs de harina, 50 Kgs de caf茅 y 10 Kg de queso. En t茅rminos monetarios ser铆an 10.000 Bs. de harina, 5.000 Bs. de caf茅 y 1.000 Bs. de queso. La producci贸n total es 16.000 Bs. mensuales. Hay 10 trabajadores y el salario de cada uno es 300 Bs/mes que le alcanzan para 1 kg. de harina, 1 de queso y 1 de caf茅 al mes. En esa econom铆a circulan 16.000 bs. La ganancia mensual que se reparte entre los due帽os del capital es 13.000 Bs. El tipo de cambio es 100 Bs/US$.

De repente, como parte de la guerra econ贸mica, el imperialismo, interviene manipulando el valor del bol铆var y con su poder medi谩tico hegem贸nico publica que el tipo de cambio es 200Bs/US$. Eso hace que los precios de todos los bienes y servicios de la econom铆a se dupliquen. Los neocl谩sicos lo atribuyen a la paridad de poder de compra.

Debido al ataque al bol铆var, el precio de la harina, del queso y del caf茅 ser谩 el doble (200 Bs/Kg en vez de 100 Bs/Kg). Aunque se siga produciendo la misma cantidad de harina, queso y caf茅, en t茅rminos monetarios, la producci贸n pasar谩 a ser 32.000 Bs, en vez de 16.000. Por lo tanto, deber铆an circular 32.000 bol铆vares en vez de 16.000. Es el caso que, esto ocurrir铆a, si y solo si, todos los precios de la econom铆a y los valores monetarios se hubiesen duplicado, incluyendo el salario nominal.

Lamentablemente no es lo que ha ocurrido en Venezuela. Por el contrario, el precio de la harina, del queso y del caf茅 s铆 se duplic贸, pero el del salario nominal se mantuvo congelado en 300 Bs. en lugar de pasar a 600 Bs. Dado que los trabajadores siguen percibiendo el mismo salario, 茅stos solo podr谩n adquirir la mitad de lo que compraban antes, su poder adquisitivo o salario real se redujo a la mitad. Lo que significa que disminuyeron las cantidades demandas.

Al disminuir las cantidades demandadas, debido a que cay贸 el poder adquisitivo, los due帽os del capital disminuir谩n a la mitad la producci贸n. Ahora, en esa econom铆a, se producir谩n en un mes 50 Kgs de harina en vez de 10; 25 de caf茅 en vez de 50, y 5 de queso en lugar de 10 Kgs. En t茅rminos monetarios ser铆an 10.000 bs. de harina (50 Kgs por 200 bs./Kg), 5.000 bs. de caf茅 (25 Kg por 200 Bs/Kg) y 1.000 bs. de queso (5 Kg por 200Bs/Kg), la producci贸n total, en t茅rminos monetarios seguir谩 siendo 16.000 Bs. mensuales por el efecto de los precios, pero en cuanto a cantidades se est谩 produciendo la mitad.

A los 10 trabajadores, el salario de 300 Bs/mes ahora le alcanza para tan solo 陆 kg. de harina, 陆 de queso y 陆 de caf茅 al mes. En esa econom铆a deber铆an circular 16.000 Bs. La ganancia mensual que se reparte entre los due帽os del capital sigue siendo 13.000 Bs. a pesar de que se produce la mitad y a costa de que los trabajadores comen la mitad.

Adicionalmente, y aunque deber铆an circular 16.000 Bs., el Banco Central de Venezuela, entrampado en el paradigma monetarista, decidi贸 disminuir la cantidad de dinero pensando que eso detendr铆a la inflaci贸n (cuando en realidad el incremento de los precios est谩 siendo causado por el ataque al bol铆var), y en vez de dejar que circulen los 16.000 Bs. que se requieren, est谩n circulando 3.200 (tan solo el 20%) situaci贸n de la cual se aprovech贸 el enemigo para incursionar con su moneda, el d贸lar, que ha venido a sustituir al bol铆var en las transacciones diarias.

驴Qu茅 se deber铆a hacer para recuperar la producci贸n y que 茅sta se vea reflejada en mejoras de la calidad de vida del pueblo trabajador venezolano?

Dada la duplicaci贸n de los precios de todos los bienes como consecuencia del ataque al bol铆var, debe ajustarse al doble tanto el salario nominal como el resto de los valores monetarios de la econom铆a. Para ello es necesario que tambi茅n aumente la cantidad de dinero que circula. Los salarios pasar铆an a ser 600 Bs/mes, los trabajadores podr铆an seguir demandando y consumiendo las mismas cantidades de harina, queso y caf茅, la producci贸n seguir谩 siendo 100 Kg de harina, 50 de caf茅 y 10 de queso, aunque ahora sumen 32.000 Bs, dinero que en su totalidad debe circular para garantizar el intercambio de los bienes y as铆 evitar que el ej茅rcito no convencional del enemigo, el d贸lar estadounidense, siga ocupando e invadiendo nuestro territorio. En esto consiste la propuesta de indexaci贸n de la econom铆a.

La inversi贸n extranjera privada no es garant铆a de recuperaci贸n de la producci贸n mucho menos de los salarios. Aunque ofrezcamos extraordinarios incentivos a los capitales transnacionales que, dicho sea de paso, son los mismos que bloquean y atacan al bol铆var, 茅stos no aumentar谩n la producci贸n porque no hay qui茅n se la compre dentro de nuestras fronteras debido al bajo poder adquisitivo, a menos que estos grandes capitales tengan como objetivo: 1) invertir con estupendas concesiones, incluyendo bajos salarios, para luego exportar toda la producci贸n y de paso quedarse con las divisas y/o 2) que le sea entregado nuestro territorio en zonas econ贸micas especiales y a cambio detener el ataque al bol铆var al mejor estilo del Plan Dawes (Weimar, 1923) o el Plan Lacayo (Nicaragua, 1991) o el Decreto Soberano 21060 (Bolivia, 1985). Subestiman a la revoluci贸n bolivariana.

Alai