PRIMERO LO PRIMERO: ¡NI UN DÓLAR MÁS AL FMI!

De parte de Indymedia Argentina January 27, 2022 23 puntos de vista

Invitamos a sumar sus firmas, organizativas o particulares, y a concentrarnos en el Obelisco el 27/01, a las 10 horas, para movilizar lo expresado hasta el Ministerio de Econom铆a. Invitamos adem谩s a organizarse en otras localidades del pa铆s para movilizar ese mismo d铆a. Preguntas o m谩s informaci贸n: autoconvocatoriadeuda@gmail.com

PRIMERO LO PRIMERO: 隆NI UN D脫LAR M脕S AL FMI!

Entre el 28 de enero y el 1 de febrero, el FMI espera cobrar de Argentina, algo m谩s de mil millones de d贸lares de capital e intereses sobre el acuerdo que hizo con el gobierno de Macri. Entre 2020 y 2021 ya cobr贸 6.000 millones y para el resto de este a帽o, aguarda cobrar todav铆a 18.000 millones de d贸lares m谩s. 隆El doble del presupuesto nacional en salud y promoci贸n social! No lo podemos permitir.

Llamamos a NO PAGAR estos 鈥渧encimientos鈥, a suspender ya los pagos porque NI UN D脫LAR M脕S debe sustraerse de las necesidades del pueblo argentino para pagar lo que ni siquiera es una deuda nuestra.

Innumerables organizaciones sociales y populares, referentes intelectuales, de la cultura y de la pol铆tica argentina, el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, vienen sosteniendo que el acuerdo FMI-Trump-Macri es una estafa. Incluso hasta el propio gobierno nacional, las auditor铆as internas del Fondo y destacados estudios internacionales reconocen que 茅ste incumpli贸 tanto con sus objetivos proclamados, como con las instancias y procedimientos que puedan sostener su legitimidad y su validez legal.

No se trata por tanto de un 鈥減r茅stamo鈥 que genera una 鈥渄euda鈥; esos t茅rminos quedan invalidados por los vicios insanables ampliamente denunciados. Se trata en cambio de una estafa internacional, impuesta a los pueblos de la naci贸n por sus autores -el Gobierno argentino presidido por Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional bajo la responsabilidad ejecutiva de Christine Lagarde y el directorio-, de modo culposamente concurrente y/o constituyendo una asociaci贸n il铆cita dolosa.

O sea, no solo resulta f谩cticamente imposible pagar en los t茅rminos exigidos -no hay ni habr谩 esa cantidad de d贸lares disponible en las reservas del Banco Central-, sino que no debe ser reconocida ni menos a煤n pagada como una deuda del pueblo argentino. Menos a煤n si es a costa de ajustar y de profundizar el extractivismo para obtener esos d贸lares.

Esta afirmaci贸n ya no requiere ser remanidamente repetida, sino que debe dar lugar a conductas concretas y coherentes. Cuando el falso prestamista se presenta a cobrar su factura, mueren las palabras y llega el momento de la verdad. Pagar implica convalidar la estafa y la impunidad malversando el patrimonio del pueblo y concediendo al FMI potestad para imponer cada vez m谩s ajuste y condiciones. Pero hay alternativa: NO pagar la estafa.

Entonces鈥 PRIMERO ES LO PRIMERO: NO PAGAR UN SOLO D脫LAR M脕S AL FMI, empezando con los pagos proyectados del 28/1 y el 1/2. 隆NO ES NO! La deuda es con los pueblos y la naturaleza.

Suspender los pagos de inmediato, y cualquier renegociaci贸n de los mismos, investigar los delitos cometidos y sancionar a los responsables, permite recuperar soberan铆a y empezar a reordenar la econom铆a en funci贸n de las necesidades y derechos de los pueblos y de la naturaleza, lejos del ajuste, del saqueo extractivista y de la precarizaci贸n laboral y jubilatoria exigidas por el Fondo.

驴Qu茅 pasar谩 si no se paga? Todos los intereses y medios PRO-pago est谩n a full con su campa帽a apocal铆ptica de que 鈥渘os caeremos del mundo鈥︹. La historia se帽ala que no es as铆. Suspender los pagos c贸mo ya se hizo en 2001, sobre la base de una gran presi贸n del pueblo en las calles, es lo que permiti贸 una mayor distribuci贸n del PBI y cierta reactivaci贸n econ贸mica, con el alivio relativo del bolsillo popular. Una decisi贸n soberana de no pagar lo que no se debe, puede garantizarse, incluso ante instancias internacionales, con una fuerte intervenci贸n popular y una alianza de pueblos y pa铆ses que somos los verdaderos acreedores.

El presidente y a su gabinete deben dejar de pagar estos vencimientos fraudulentos del acuerdo que ellos mismos han denunciado y poner fin a toda negociaci贸n para un nuevo acuerdo. El poder judicial debe anular el acuerdo de 2018, sobre la base de las denuncias ya presentadas, y el Congreso actuar en consecuencia de su propia investigaci贸n. La pol铆tica exterior de la naci贸n debe ordenarse de acuerdo a la urgencia de avanzar en este sentido, defendiendo nuestros derechos y soberan铆a.

Convocamos asimismo a expresarse y a movilizarse en este sentido a toda la ciudadan铆a, a todos los movimientos y organizaciones populares del pa铆s. Nuestra unidad en la acci贸n ser谩 la clave de nuestro avance.

隆FUERA EL FMI! 隆LAS ESTAFAS NO SE PAGAN!

隆NO PAGAR ESTE PR脫XIMO NI NING脷N FALSO 鈥淰ENCIMIENTO鈥! 隆NO ES NO!

Primeras firmas: Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda; Adolfo P茅rez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Nora Corti帽as, Madres de Plaza de Mayo-LF; Miguel Julio Rodr铆guez Villafa帽e, C贸rdoba, exjuez federal y ensayista; Nina Brugo, CABA, abogada laboralista, Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto; Alejandro Bercovich, economista, periodista; ATTAC 鈥 CADTM Argentina; Beatriz Rajland, profesora de la UBA. CPI; Beverly Keene, Di谩logo 2000-Jubileo Sur Argentina; Camila Cabana, Movimiento Universitario SUR; Campa帽a Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida; Claudio Giorno, Emancipaci贸n Sur; Claudio Katz, Economistas de Izquierda; Claudio Lozano, Unidad Popular; Claudia Baigorria, Secretaria adjunta CTA A y CONADUH; Colectivo Reagrupando; Coordinadora por el Cambio Social (FOL Frente de Organizaciones en Lucha / FPDS Corriente Plurinacional / MULCS / ILS / Movimiento 8 de Abril / Igualdad Social / FOB Aut贸noma / FAR y COPA en Marabunta / OLP Resistir y Luchar); Corriente Sindical Jorge Weisz; Corriente Pol铆tica de Izquierda; Comunismo Revolucionario; Central de Trabajadores de la Argentina-Aut贸noma; CUBa-MTR; Di谩logo 2000-Jubileo Sur Argentina; Eduardo Lucita, Economistas de Izquierda; Elena Rivero, Asoc. DDHH Coca Gallardo, Salta; Emancipaci贸n Sur; Encuentro Militante Cachito Fukman; Fernando Bargas, CABA; Gabriela Sosa, Mumal谩; Guillermo Lorusso, miembro de AEDD; Hilo Rojo Colectivx Militante; Hugo Blasco, Mesa nacional de jubilados y pensionados; Hugo Godoy, Secretario adjunto CTA A; Hugo Milito, Rosario; Humberto Tumini, Libres del Sur; ILPS Argentina; Irina Santesteban, Partido de la Liberaci贸n; Isaac Rudnik, ISEPCi; Jorge Ram铆rez, Adiunsa y Sec. DDHH Conadu Hist贸rica; Jos茅 Luis Ronconi, Chubut; JR 鈽咰HE; Juan Anzorena, Secretario General de la CTA Aut贸noma Almirante Brown, Presidente Per贸n, y Secretario General de ATE Almirante Brown 鈥 Presidente Per贸n; Juan Esteche, Proyecto Tim贸n Verde; Juan Soto, J贸venes de Pie; Julio Acosta, Sec Gral Fetera; Julio C. Gambina, economista, CPI; Laura Perusin, CABA; Leticia Quagliaro, Unidad Popular; Manuel Guti茅rrez, Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados; Marabunta 鈥 Corriente Social y Pol铆tica; Marcha Plurinacional de los Barbijos; Marcos Wolman, Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados; Mar铆a Alaniz, Agrupaci贸n de Mujeres y Diversidades Beatriz Perosio; Mar铆a de los 脕ngeles Troiti帽o, Secretaria General de la CTA Aut贸noma Lomas de Zamora; Mar铆a Elena Saludas, Coord. Cadtm 鈥 AYNA; Maria Eva Koutsovitis, Unidad Popular, CABA; Mariano S谩nchez Torranzo, Campa帽a Plurinacional Agua para la Vida; Mario Mazzitelli, PSA; Mauricio Cornaglia, Rosario, Marcha Plurinacional de los Barbijos; MDL; Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Dar铆o Santill谩n 鈥 Corriente Plurinacional / Izquierda Latinoamericana Socialista / Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social / Movimiento 8 de Abril); Mujeres en Lucha; Multisectorial Paren de Fumigarnos-Santa Fe; Norberto Se帽or, Secretario de Comunicaci贸n de la CTA Aut贸noma Lomas de Zamora, y Secretario Gremial de ATE Sur Lomas de Zamora; Opini贸n Socialista; Pablo Bergel, CABA, soci贸logo; PRML; Propuesta Sur-Rosario; Proyecto Tim贸n Verde; Ricardo Peidro, Secretario General CTA A; Sergio Gorosito, Rosario; Sergio Ortiz, Comisi贸n de Homenaje a lxs Desaparecidxs y M谩rtires Populares; SERPAJ Servicio Paz y Justicia; Silvia Saravia, Barrios de Pie; Soledad Torres, dirigenta territorial del MULCS; Susana Ancarola, Referenta de derechos humanos, y ex Secretaria General de ATE Sur Lomas de Zamora; TUN 29 DE MAYO; Unidad Popular; Venceremos-Partido de Trabajadorxs; Victor De Gennaro, Unidad Popular