Primeros auxilios en manifestaciones

–

De parte de Portal Libertario OACA August 20, 2021 36 puntos de vista

Transcripci贸n de la charla 鈥減rimeros auxilios en manifestaciones鈥, publicada originalmente en:

https://culturadelaseguridad.noblogs.org/

Introducci贸n

La creaci贸n de un espacio seguro que dependa de nosotros y que se pueda poner en pr谩ctica en el mayor campo de aplicaci贸n posible, compete tambi茅n a todo aquello que tiene que ver con nuestra asistencia en salud y ayuda mutua en el caso de cargas o agresiones en el transcurso de una manifestaci贸n o acci贸n.

A todos nos ha podido pasar alguna vez que nos hemos visto envueltos en situaciones de tensi贸n en el que nosotros o alg煤n compa帽ero, ha resultado herido. Como tambi茅n dej谩bamos claro en la charla 鈥渃onsejos 煤tiles a la hora de acudir a una manifestaci贸n鈥, creemos que es condici贸n inseparable que, en la medida de nuestras posibilidades y valorando el riesgo que queramos correr, siempre prestemos apoyo a las personas que tenemos a nuestro lado del conflicto. Esto propicia un clima de uni贸n y de seguridad que facilitar谩 la capacidad de acci贸n y reacci贸n que podamos ejecutar en momentos de tensi贸n. Si no nos cuidamos entre nosotros, m谩xime en circunstancias as铆, poco podemos esperar de las fuerzas del orden que est谩n para golpearnos y reprimirnos y, en ocasiones, nuestra ayuda en momentos as铆, es de vital importancia para la persona afectada.

Por eso, dejamos muy claro que una de nuestras funciones tanto en cuanto somos asistentes de un evento as铆, es tener en cuenta que no estamos solos y que debemos prestar atenci贸n ante posibles accidentes que ocurran estando nosotros cerca.

驴Qu茅 podemos hacer y qu茅 no debemos hacer?. Por un lado, queremos dejar claro que no pretendemos ser m茅dicos, enfermeros ni nada por el estilo. Bajo ning煤n concepto podemos hacerle m谩s da帽o a la persona que estamos ayudando, por tanto, siempre hay que valorar la situaci贸n antes de actuar para ver si podemos de forma aut贸noma, prestar dicha ayuda. Si la gravedad del asunto es mayor, no deber铆amos de intentar poner en marcha ning煤n mecanismo de actuaci贸n que pueda empeorar a la persona, en cuyo caso, siempre abogamos por llamar y pedir ayuda especializada lo m谩s r谩pido posible.

Pero es en los casos de menor gravedad en los que nos vamos a detener en esta charla para explicar posibles soluciones en momentos en los que tenemos que actuar r谩pido, sin muchos medios, con nuestras manos y nuestra fuerza para evitar la repetici贸n del da帽o, que se detenga a la persona por no poder moverse bien o que empeore por desatenci贸n.

As铆 mismo, hacemos una reflexi贸n que se profundizar谩 m谩s adelante en el transcurso de la lectura de esta transcripci贸n, en la que se habla de la posibilidad y la necesidad de auto-organizarse en este 谩mbito, tomando como ejemplo proyectos de compa帽eros en otros pa铆ses que hacen las veces de primeros auxilios en las manifestaciones (鈥渟treet medics鈥 o 鈥渞escatistas voluntarios鈥). O tambi茅n de c贸mo, adaptado al contexto de aqu铆, se ha proporcionado este tipo de infraestructura en algunas ocasiones para algunas manifestaciones.

Primeros auxilios en manifestaciones

Cuestiones b谩sicas a tener en cuenta:

Mantener la calma

Buscar un espacio de seguridad: buscar nuestra seguridad, la del compa帽ero y pedir ayuda en casos graves. Salir del espacio de peligro es importante.

Si tenemos una situaci贸n de salud concreta: llevar una copia de la prescripci贸n m茅dica o de la medicaci贸n que estamos tomando y dejar una copia a alguien que no vaya a la manifestaci贸n por si acabamos detenidos para que puedan solicitarla en comisar铆a. Si vamos en grupo est谩 bien dar a conocer nuestras necesidades y saber las de las personas con las que vayamos a la manifestaci贸n.

Est谩 bien llevar agua, alg煤n alimento cal贸rico o con az煤car. Drogas y alcohol no ayudan y cosas con excitantes no son recomendables porque necesitamos estar lo m谩s tranquilos posibles a pesar de que es una situaci贸n tensa y debemos de estar en alerta. Pero la sensaci贸n que produce la cafe铆na o te铆na, por ejemplo, puede proporcionar una situaci贸n mala y una sobretensi贸n que, en vez de mantenernos despiertos, nos ponga nerviosos y nos bloquee (esto va en funci贸n de la persona y de las necesidades concretas).

Si llev谩semos un peque帽o botiqu铆n, estar铆a bien llevar gasas est茅riles, suero fisiol贸gico, guantes y alg煤n material 煤til b谩sico. No pretendemos llevar algo muy sofisticado porque es un kit de primeros auxilios muy b谩sico para poder usar entre nosotros hasta que llega la ayuda especializada o, si es algo leve, poder solucionarlo entre nosotros en el momento.

Poni茅ndonos en situaci贸n: posibles casos

鈥 Crisis de ansiedad:

Nos encontramos en una manifestaci贸n, hay mucha gente, en la que llevamos un buen rato, hemos comido hace tiempo ya, no hemos llevado agua y puede que a alguien le de una crisis de ansiedad.

Las crisis de ansiedad provoca en la persona una sensaci贸n muy real de que le est谩 dando un infarto, que se va a desmallar, es una sensaci贸n de que algo f铆sico va a pasar y es muy real. Hay que creer a le persona a pesar de que no va a pasar nada de lo que se est谩 imaginando. No tiene porqu茅 ser una carga policial y simplemente puede ser el cansancio acumulado. Lo que podemos hacer es:

Apartar a la persona de la zona de riesgo y del motivo del estr茅s.

Acompa帽arla y hacerle ver que est谩 acompa帽ada.

Tratar de que recupere la calma.

No volver al foco de la ansiedad salvo que se tenga claro.

鈥 Bajada de tensi贸n/az煤car:

La persona se marea, tiene sensaci贸n de perder el conocimiento y puede ser por el cansancio o por no haber comido bien, puede ser por falta de az煤car en caso de diab茅ticos, etc.

En caso de que ocurra, hablamos con la persona y le preguntamos (especialmente si sabemos que es diab茅tico o que tiene habitualmente problemas de estos, hacemos alusi贸n a si ha tomado su medicaci贸n, ha si ha descansado o comido, etc,): 鈥溌縞贸mo te encuentras? 驴tienes ganas de vomitar? 驴has comido hace mucho? 驴has comido poco?鈥.

鈥 Si sigue la sensaci贸n de mareo:

Sentamos a la persona.

Si pierde el conocimiento pero ha podido verbalizar con antelaci贸n que se encontraba mal:

Tumbamos a la persona y le levantamos las piernas para que la sangre fluya hacia el coraz贸n y la cabeza.

Cuando recupere la conciencia, le mantenemos tumbado.

Mientras est谩 inconsciente no se le da agua ni metemos nada en la boca.

Se puede estimular a la persona frotando los ojos o apretando fuerte en alg煤n punto para ver si hace alg煤n gesto y reacciona.

Cuando ha recuperado la conciencia si se le puede dar agua.

鈥 Si vemos a una persona inconsciente en el suelo y no sabemos qu茅 ha pasado:

Llamamos a urgencias.

鈥 Crisis asm谩tica:

La persona suele controlarlo y suele llevar su inhalador.

Si no lo lleva y no funciona sacamos a la persona del foco de la manifestaci贸n y llamamos a urgetncias porque posiblemente, si lleva el inhalador, no est谩 funcionando bien, y si no lo lleva, tambi茅n puede generar una crisis asm谩tica m谩s grave.

鈥 Ataques epil茅pticos/convulsi贸n:

NO SE METE NADA EN LA BOCA. Tranquilidad porque la lengua no se traga, es imposible.

Protegemos la cabeza para que no se de m谩s golpes contra el suelo.

Apartar los objetos que haya cerca.

El proceso va a pasar y cuando despierte ser谩 lento, estar谩 desorientado y necesitar谩 atenci贸n m茅dica. En ese momento, comprobamos si respira y en tal caso, colocamos a la persona en la posici贸n lateral de seguridad*.

Intentamos anotar la duraci贸n del ataque.

Dejamos este video que explica muy bien en que consiste y c贸mo actuar.

*Posici贸n lateral de seguridad: En una posici贸n para personas conscientes y que respiran con normalidad. Evita que si hay v贸mitos o sangrado, pueda tragarlo. Consiste en:

Comprobar si est谩 inconsciente y si tiene pulso

Maniobra frente-ment贸n: ver, o铆r y sentir

Comprobar que est谩 inconsciente pero que respira.

Para comprobar la respiraci贸n hay que prestar mucha atenci贸n porque a veces cuesta y m谩s en un contexto de una manifestaci贸n. A veces percibimos nuestro propio pulso al intentar tomarle el pulso (no se toma con el pulgar porque tiene pulso propio).

Dejamos este v铆deo que explica bien el procedimiento:

鈥 Contusiones y golpes (porrazos, pelotazos, pedrada):

Aparecen hematomas, en principio sin ir a mayor (m谩s o menos doloroso o duradero) pero con especial cuidado si es en la cabeza, t贸rax o abdomen que pueda indicar da帽os internos. A pesar de que el hematoma no se exteriorice, no quiere decir que no haya un sangrado interno. Se valora como se encuentra la persona y se decide si es necesario acudir a alg煤n centro de salud o llamar.

Un porrazo en la cabeza sin brecha pero que cause v贸mito, mareo, etc. nos puede indicar que hay un hematoma interno.

鈥 Heridas:

Brechas con sangrado: la sangre es muy escandalosa y muchas veces no es demasiado importante pero si la zona est谩 muy vascularizada puede provocar mucho sangrado. Lo ideal ser铆a limpiar con suero fisiol贸gico, taponar y comprimir la herida. Si la herida es peque帽a, se valora y si es m谩s grande, se acude al centro de salud o se llama a emergencias.

Si la herida no deja de sangrar, no retiramos el anterior ap贸sito y seguimos a帽adiendo capas y presionamos. Quiz谩 haya que poner puntos pero no levantar para que no siga sangrando.

鈥 Sangrado de nariz:

鈥 Sangrado de o铆do:

No se tapona, se deja salir la sangre porque no sabemos de donde sale.

Si la persona tiene que estar tumbada, que se le ponga del lado del que est谩 sangrando.

鈥 Esguinces y luxaciones:

El tratamiento es reposo, no apoyar e inmovilizar. Tambi茅n est谩 bien elevar la articulaci贸n para que no se hinche. Si es un brazo, se puede inmovilizar con una chaqueta para que cuelgue de ah铆 (a modo de cabestrillo) y pegarlo al cuerpo.

Si podemos intuir que hay fractura, no improvisamos y llevamos a la persona al hospital.

鈥 Quemaduras:

No retirar las cosas que se quedan pegadas en la piel.

Se intenta limpiar y protegerla.

Si vemos que tiene ampollas, no se rompen. El l铆quido que hay dentro es est茅ril pero en el momento que se rompe, se puede infectar.

Si alguien est谩 envuelto en llamas, echar a rodar.

鈥 Ante gas pimienta o gas lacrim贸geno:

1 litro de agua + 2 cucharadas de bicarbonato.

50-50% de agua y anti-谩cido (el m谩s com煤n es 鈥淎lmax鈥). Se puede rociar antes para crear una pel铆cula protectora o despu茅s una vez hemos sido expuestos al gas.

No tocarse, no frotarse porque se extiende el gas y aumenta el efecto.

Si sabemos que estamos en un contexto en el que van a echar gas y no est谩 descontextualizada su utilizaci贸n, llevar m谩scaras anti-gas (con filtro) es la soluci贸n preventiva m谩s eficaz.

鈥 En caso de tener que acudir a un hospital:

Dejamos a criterio de cada uno el relato que quiera contar en funci贸n del posible riesgo que pueda conllevar. No es legal, pero la polic铆a a veces va a los hospitales preguntando por personas que han acudido por contusiones o por algo derivado de una manifestaci贸n para poder tener a esas personas identificadas.

Si queremos denunciar (a sabiendas de que entonces estaremos afirmando que hemos estado en la manifestaci贸n) tenemos que asegurarnos de que nos hagan un informe muy completo de todos los da帽os, el motivo de la entrada en urgencias, d贸nde y c贸mo ocurri贸, etc. Al salir, nos tienen que dar una copia para poder presentarla en el juzgado posteriormente.

Si denunciamos habiendo acudido al hospital sin haber estado detenidos, corremos el riesgo de convertirnos en encausados, por eso dejamos la posibilidad de contar otro relato cuando acudimos a urgencias porque estamos mal pero no queremos que se sepa c贸mo ha sido.

Si vamos en calidad de detenidos, entonces ya nos da igual y es mejor conseguir cuantos m谩s partes y pruebas mejor para poder presentar una denuncia contra la polic铆a si queremos.

鈥 Pelotazos en los ojos:

Algunas heridas no impiden a la persona caminar y no les hace perder el conocimiento. Si puede mover por s铆 misma, no tenemos que hacer nada m谩s que acompa帽arla al hospital. En caso de p茅rdida de conocimiento, colocamos a la persona en la posici贸n lateral de seguridad (si no est谩 en el suelo ya) y acompa帽amos mientras esperamos que llegue la ayuda especializada.

鈥 Brechas:

Acompa帽amos a la persona, hacemos presi贸n en la herida y le llevamos a un sitio seguro.

Le preguntamos si se est谩 mareando, si se est谩 agobiando, etc.

Intentamos contener la presi贸n en la herida mientras nos intentamos ir del sitio del conflicto, siempre y cuando la persona pueda andar. Si la persona se marea, le cogemos entre dos y le sacamos de ah铆.

Evidentemente presionaremos con lo que tengamos, pero los tejidos de chaquetas y dem谩s prendas de vestir, no son los mejores porque dejan restos en la herida y se puede infectar.

鈥 En caso de golpe fuerte en la cabeza, atropello, etc.:

Alertamos a los compa帽eros de que dejen de tirar cosas en la direcci贸n en la que est谩 la persona en el suelo, aunque est茅 la polic铆a ah铆.

No le tocamos, no le movemos, no le incorporamos. Puede tener una lesi贸n grave y empeorarla.

S贸lo podemos llamar a la ambulancia, le rodeamos para evitar m谩s da帽o y esperamos a que le atiendan sin tocarle. Intentamos evitar una detenci贸n, que alg煤n polic铆a le haga algo o que por error, alg煤n manifestante le agreda con algo.

鈥 Puntos de socorro de voluntarios:

Hablamos de que en otros lugares, hay puntos de socorro con voluntarios que se dedican espec铆ficamente a la atenci贸n de las personas heridas en las manifestaciones. Tienen puestos con material y gente (en centros sociales, locales o en la calle). Entendemos que esto implica un grado de auto-organizaci贸n importante y sabemos que no estamos en este punto pero s铆 que nos gustar铆a que este formato sirva de inspiraci贸n en caso de necesitar. Todos los puestos son importantes, todas las tareas son imprenscindibles y echar una mano en primeros auxilios a las personas que acuden a una manifestaci贸n, es muy importante.

Recordamos que seguimos teniendo disponibles los materiales que se encuentran en el blog y que puedes consultar aqu铆: https://culturadelaseguridad.noblogs.org/distribuidora/