Vi los primeros minutos del debate Milei/Grabois en el canal de Perfil. La emisi贸n organizada Fontevecchia presenta el enfrentamiento entre dos corrientes de ideas 鈥渄ominantes鈥 desde el siglo XIX europeo: la perspectiva social-cristiana y la escuela darwinista austr铆aca. Juan Grabois y Javier Milei como exponentes medi谩ticos argentinos actuales de estos discursos. La exclusi贸n del discurso marxista actual es el dato mudo que explica casi por s铆 solo el estado del debate. El presentador, empresario period铆stico con aires acad茅micos, da la palabra a Grabois quien argumenta, b谩sicamente, que el mercado 鈥渘o es humano鈥, que en condiciones de mercado (que no crea buen empleo) s贸lo queda implementar un 鈥渟alario universal鈥 y describe el paso de una argentina integrada a otra que, tras la dictadura precariza poblaci贸n en villas y asentamientos. Milei, por su parte, con su habitual empaque de traje y peinado impostado, comienza argumentando con serenidad, distingue lo emp铆rico y lo te贸rico, y comete un error adjudicando a los 鈥渓udditas鈥 (habla de Ned Ludd como si hubiese existido) un deseo de destruir m谩quinas por creerlas fuente de destrucci贸n de puestos de trabajo (conviene leer al respecto el excelente estudio de Christian Ferrer sobre el movimiento de los ludditas https://www.relatsargentina.com/documentos/RA.1-FT/RELATS.A.FTLecturas.Ferrer.pdf, para comprender que su lucha era la tentativa de una comunidad por regular las condiciones de su reproducci贸n). La tesis de Milei es que la introducci贸n de tecnolog铆a no liquida -como supondr铆a Grabois- sino que genera empleo, puesto que para 茅l, la motivaci贸n empresarial en favor de la innovaci贸n es el deseo de ganancias (no la competencia y en particular la necesidad del capital de controlar la cooperaci贸n social). Su esquema de Milei supone un c铆rculo capitalista virtuoso seg煤n el cual la inversi贸n produce beneficio y el ahorro inversi贸n. Dadas condiciones de flexibilizaci贸n del mercado laboral, dice Milei, no habr铆a razones para el desempleo. Y por el contrario: el salario b谩sico universal -propuesto por Grabois- ser铆a una fuente explosiva de pobreza dado que solo se puede financiar por medio de la imposici贸n (da帽osa) sobre quienes trabajan. Muy importante es este punto: la idea b谩sica es que la l贸gica de los derechos -donde hay una necesidad hay un derecho- es por s铆 misma negativa, ya que siempre afecta otro derecho. Por otra parte, seg煤n Milei, el capitalismo de libre empresa -que no ser铆a como el actual: protagonizado por 鈥渆mpresaurios鈥, a quienes considera 鈥渇ascistas鈥- supone generaci贸n espont谩nea de un 鈥渂eneficio social鈥 dado que su propia l贸gica de funcionamiento mejora la calidad de productos y servicios y extiende el mercado laboral, mientras que el salario universal substrae poblaci贸n al sistema y generaliza la pobreza (otro punto fundamental a percibir del discurso de Milei: el terror de la ciencia liberal a la substracci贸n de franjas de la poblaci贸n a la forma mercanc铆a, tanto bajo la forma de cooperaci贸n social autonomizada como de formas de substra铆das de consumo que amenazan la no realizaci贸n de la mercanc铆a). En definitiva: el sistema -si no se lo distorsiona- produce satisfacci贸n, porque producir mercanc铆as ser铆a autom谩ticamente ofrecer riquezas a la poblaci贸n, lo que por supuesto supondr铆a revestir moralmente al inversor. Una primera presentaci贸n de este 鈥渆nfrentamiento鈥 es puramente confirmatorio: Grabois militante, Milei Nerd; Milei global, Grabois territorial; Milei racionalidad sist茅mica, Grabois humanismo; Milei preferencias y deseos, Grabois sufrimiento y exclusi贸n; Milei futuro, Grabois esperanza (tambi茅n 茅l refiere a los ludditas, dice que fueron violentos por desesperanza). Milei es abstracci贸n, Grabois realidad social; Milei complejidad, Grabois simpleza papal. Von Mises o Bergoglio. Milei consumista, Grabois asceta. Milei individualista, Grabois comunitarista. Milei es c谩lculo econom茅trico, Grabois regulaci贸n. Milei pone la fe en l贸gica del sistema, Grabois en la voluntad colectiva. Grabois introduce la historia (la violencia, la expropiaci贸n, la 鈥渁cumulaci贸n originaria鈥), mientras que Milei hace suya la no historia evolutiva del capital. Grabois considera que la libertad tiene por condici贸n previa derechos b谩sicos, Milei la considera dato natural ya dado y posteriormente estropeado por la acci贸n colectiva. Milei es exactamente el burgu茅s del que habla Marx en el inicio del cap铆tulo 24 de 鈥淓l capital鈥: el mercado es la cooperaci贸n social en tanto que intercambio de poseedores de t铆tulos y por tanto hace 鈥渓ugar para todos鈥 (mientras que lo que achica el mercado ser铆a la regulaci贸n sobre el salario m铆nimo y las leyes laborales: peronismo social es fascismo). Como el burgu茅s de Marx, el mercado -as relaciones de producci贸n y de propiedad- es propuesto como fuente de paz y dulcificaci贸n de los v铆nculos, ya que el inter茅s abuena y mejora al humano que oferta bienes y servicios. Progreso tecnol贸gico por su cuenta, no s贸lo no poseer铆a v铆nculo con la explotaci贸n del trabajo sino que mas bien tiende a reducir la explotaci贸n (por aumento de productividad y descenso del tiempo de trabajo necesario). Por tanto -concluye Milei: no hay relaci贸n entre capitalismo de progreso (vigente) y aumento de la explotaci贸n, que ser铆a ilusa o falsa (este es otro aspecto de sumo inter茅s, puesto que como Marx argument贸 en el c茅lebre 鈥淔ragmento sobre las m谩quinas鈥 (Grundrise), el sistema autom谩tico de m谩quinas supone la extensi贸n de la explotaci贸n a la ciencia y la t茅cnica como inteligencia social o general. Como explica Paolo Virno: al gestionar la intelectualidad general bajo las reglas impuestas por criterios capitalista de explotaci贸n, el aumento de productividad deviene marginalidad de masas y no igualdad de acceso al tiempo libre y la riqueza). Seguimos escuchando a Milei sin pensar a fondo el fen贸meno colectivo que representa: el aseguramiento de las relaciones capitalistas en una fase en la que esas relaciones son autodestructivas. Milei significa una reacci贸n ideol贸gica (no importa cu谩n payaso sea), destinada a capturar por derecha la cr铆tica de izquierda (igualdad fundada en la instituci贸n aut贸noma de la cooperaci贸n social) a la intensa crisis del neoliberalismo.

