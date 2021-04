Antonio

Yag眉e

Aunque la propia naturaleza del anarquismo

sea anti-dogmatica y su

doctrina impulsa la libre experimentaci贸n para establecer la forma id贸nea de las estructuras sociales, para

poder instaurar una corriente econ贸mica

dentro de su cuerpo te贸rico, ha de cumplir l贸gicamente con principios b谩sicos que est茅n en

concordancia con sus valores.

De esta forma las teor铆as econ贸micas

anarquistas se oponen directamente

a los valores capitalistas de la competitividad y el lucro, como tambi茅n a la centralizaci贸n y a la

propiedad p煤blica (estatal) gestionada

por elites de cualquier tipo y no directamente por las personas usuarias, caracter铆sticas propias de las

econom铆as de planificaci贸n central.

De esta manera, tampoco aceptan la subordinaci贸n de las relaciones laborales jer谩rquicas y el

trabajo asalariado, rasgos presentes en

ambos sistemas.

Uno de los principios ineludibles es el rechazo

al derecho de propiedad privada de los medios

de producci贸n, que sustituida

por la posesi贸n o derecho de

uso genera autom谩ticamente una redistribuci贸n mucho

m谩s equitativa de la riqueza. La ausencia de propietarios de tierras, f谩bricas y maquinarias no da lugar

a las relaciones laborales jer谩rquicas

ni al trabajo asalariado, que es siempre explotaci贸n. Toda aquella persona que trabaja es convertida

autom谩ticamente propietaria del

valor que crea, incluso la plusval铆a, de la cual en el sistema capitalista se beneficia el patr贸n.

De esto se deriva que 鈥渓a propiedad es un

robo鈥, y por tanto los medios

de producci贸n habr谩n de socializarse para dar libre acceso a su uso. La posesi贸n colectiva, gestionada

cooperativamente en inter茅s de la

comunidad, sustituir谩 a la propiedad privada y su 谩nimo de lucro. Un segundo elemento obligatorio que haga

recoger la escuela econ贸mica

para formar parte del socialismo libertario es la autogesti贸n,

a veces denominado control

obrero, en palabras de Proudhon, 鈥渄emocracia

industrial鈥. Este concepto tiene dos implicaciones importantes:

1) Por

una parte, la autonom铆a de toda iniciativa econ贸mica, que no podr谩 estar sometida a ning煤n tipo

de autoridad externa: ni econ贸mica

(por lo que la propiedad privada habr铆a de abolirse) ni pol铆tica (dado que ya no existir铆a el Estado)

2) Y

tambi茅n su gesti贸n democr谩tica por parte de la totalidad de las personas que la conforman, sin

posibilidad de jerarqu铆a, con un

reparto igualitario del poder de decisi贸n bajo la f贸rmula de 鈥渦na persona, un voto鈥, y por democracia se

entiende la de tipo directa, asamblearia,

en la que los cargos son revocables en todo momento y su mandato es imperativo.

En tercer y 煤ltimo lugar, las relaciones

laborales han de ser equilibradas

y por tanto no se acepta el

trabajo asalariado, en que la parte despose铆da de los medios de

producci贸n se encuentra en posici贸n de

inferioridad al verse forzada, para subsistir, a vender su fuerza de trabajo a la parte propietaria al precio

que dicta el mercado laboral, que

roba parte del producto del trabajo de aquella al apropiarse de la plusval铆a.

Modelos

econ贸micos

En cuestiones econ贸micas, el pensamiento

socialista libertario no ha

defendido un 煤nico sistema en particular, si no que a lo largo de su historia ha planteado diversos modelos.

Pero previamente, algunos de

los primeros anarquistas realizaron algunas aportaciones te贸ricas puntuales y experiencias a escala local,

entre las cuales podemos destacar

las de Godwin, Stirner y Warren, que configuraran un back ground sobre las cuales se ir铆an

desarrollando posteriormente las diferentes

escuelas econ贸micas.

William Godwin, pensando en una econom铆a

basada en la agricultura y la

artesan铆a, va a sugerir que cada productor pusiera a libre disposici贸n de la comunidad su

excedente, e igualmente podr铆a consumir

del excedente del resto de productores seg煤n sus necesidades.

Max Stirner, va a denunciar el origen

artificial de la propiedad privada,

que 鈥渆xiste por la gracia del Derecho. El Derecho es su 煤nica garant铆a, porque poseer un objeto no

es ser necesariamente su

propietario鈥 (p.256) y por tanto esto s贸lo es posible gracias a la protecci贸n del Estado como una garant铆a de

la ley mediante el monopolio

de la violencia.

Y Josiah Warren va a idear un sistema de pago

mediante un certificado de las

horas trabajadas que pod铆an cambiarse en las tiendas de tiempos (time stores) locales para

productos que hab铆an costado producirse

en tiempos equivalentes, y lo pondr谩 a prueba creando una de estas tiendas en Cincinnati. El 茅xito

del experimento va a impulsar a

Warren a establecer colonias basadas en aquel sistema, como la llamada Modern Times.

En este contexto, surgieron tres modelos

te贸ricos cl谩sicos destacables,

en realidad nada m谩s que esbozos, que vistos en perspectiva cronol贸gica podr铆amos considerarlos como un

progresivo alejamiento de las

concepciones del sistema hegem贸nico capitalista, con pasos agigantados, m谩s bien saltos en el reto de

dise帽ar una econom铆a alternativa

que impidiera 鈥渓a explotaci贸n del hombre por el hombre鈥 y permitiera as铆 su emancipaci贸n de los

poderes heter贸nomos:

1) en

primer lugar encontramos el mutualismo propuesto por Proudhon, negando la propiedad privada de

los medios de producci贸n pero

aceptando la posesi贸n individual y la libre competencia en el mercado;

2) m谩s

tarde va a predominar el colectivismo defendido por Bakunin, que adem谩s de la propiedad privada

reniega tambi茅n el libre mercado

y adopta el lema 鈥渄e cada cual seg煤n su capacidad a cada uno seg煤n su esfuerzo鈥

3) y

posteriormente ser谩 el comunismo libertario o anarco-comunismo, representado por Kropotkin, que

supone un paso m谩s all谩 de la

reformulaci贸n la segunda parte de la m谩xima colectivista para otorgar 鈥渁 cada uno seg煤n su

necesidad鈥 y aboliendo, por tanto, el

salario.

Algunos autores a帽aden como corriente

econ贸mica al anarcosindicalismo, que adem谩s de tener como objetivo la defensa

de la clase obrera, los

sindicatos anarquistas pretenden jugar un papel central de organizaci贸n econ贸mica de la sociedad. En mi

opini贸n, aquello ser铆a m谩s

bien una t谩ctica, dado que sus militantes persiguen en realidad uno de los modelos acabados de presentar,

mayoritariamente el comunismo libertario

aunque el impulsor inicial del anarco-sindicalismo, el propio Bakunin, fuera partidario del colectivismo.

Existen tambi茅n algunas otras propuestas m谩s

actuales en torno al anarquismo,

pero su relevancia es bastante limitada en comparaci贸n a las cl谩sicas. Entre ellas destaca el Parecon

(Participatory Economics o Econom铆a

Participativa) de Michael Albert y Robin Hahnel, que se basa en una planificaci贸n decidida por

procedimientos participativos en los

consejos de productores y consumidores en donde los trabajadores cobrar铆an un salario en funci贸n de su

esfuerzo y sacrificio.

a) Mutualismo

Pierre-Joseph Proudhon, considerado uno de

los padres del anarquismo, va a

ser el primero en dar una propuesta de modelo te贸rico alternativo a un capitalismo a煤n en

tr谩nsito desde el predominio de la

actividad agraria y artesanal hacia el 谩rea industrial. Su per铆odo de mayor influencia abarc贸 las d茅cadas

centrales del siglo XIX.

Sus elementos clave son dos: la competencia

de libre mercado y su famosa

aseveraci贸n de que la propiedad es un robo pese a que esta m谩xima no se aplicar谩 al producto de propio

trabajo, sea en forma monetaria

o transformada en bienes de consumo.

El mutualismo, por tanto, se opone

radicalmente al concepto de propiedad

privada de la tierra y de los medios de producci贸n, y s贸lo reconoce el derecho, colectivo o incluso

individual, de su posesi贸n, aunque

siempre sujeta a la utilizaci贸n de los mismos. No reniega, sin embargo, del mercado, donde los

productores, sea de forma aut贸noma o

asociados en cooperativas, deber谩n confrontarse, recibiendo en funci贸n de su competitividad.

Proudhon entiende que el trabajo es la 煤nica

fuente de riqueza, por lo cual

no considera leg铆timos otros tipos de rentas. Piensa, por tanto, que todo el mundo tiene derecho a

ser remunerado por el producto

de su esfuerzo, aplicando la Teor铆a del Valor-Trabajo, la cual defiende que todo intercambio, ya sea de

productos o servicios (y aqu铆 queda

incluido el trabajo como la prestaci贸n de servicios laborales), debe tener una equivalencia entre los

elementos de intercambio en t茅rminos

de 鈥渃antidad de trabajo necesario para producirlos鈥 y por tanto, elimina la posibilidad del lucro.

En definitiva, los mutualistas entienden que

la igualdad de oportunidades

derivadas de la prohibici贸n de la propiedad privada de la tierra y los medios de producci贸n y la

ausencia de intervencionismo estatal

permitir谩 la competencia en un mercado libre donde sus intercambios tender谩n a ser equitativos.

Otros elementos que configuran el modelo

mutualista son:

– la voluntariedad de participar en 茅l, hecho

que por una parte se espera del

trabajador, por la ventaja de recibir todo el fruto de su trabajo, y no ser explotado mediante la

apropiaci贸n capitalista de la plusval铆a,

y tambi茅n del consumidor debido a los precios m谩s baratos al no existir el lucro.

– la creaci贸n del 鈥淏anco del Pueblo鈥, que

tendr谩 como principal objetivo

otorgar financiamientos a trav茅s de cr茅ditos gratuitos, o m谩s exactamente con el inter茅s m铆nimo para

cubrir los gastos de administraci贸n.

Haciendo una valoraci贸n global del modelo, el

mutualismo configura una

estrategia reformista como sustituci贸n del capitalismo.

b) Colectivismo

Ya en una fase de un mayor desarrollo

industrial va a surgir desde el movimiento

socialista libertario un nuevo modelo de la mano de otros de sus autores cl谩sicos, Mijail Bakunin, y

en general todo el sector anti-autoritario

de la Primera Internacional. Su per铆odo de mayor auge va a ser buena parte del 煤ltimo tercio del

siglo.

El colectivismo abocado tambi茅n por la

abolici贸n del Estado y de la

propiedad privada de los medios de producci贸n, los cuales pasar铆an a ser colectivos, pero a

diferencia de lo que propon铆an los mutualistas,

茅stos estar铆an controlados y gestionados por el conjunto de los componentes de la organizaci贸n

productora o de la comunidad, ya

no por individuos o grupos de ellos que los poseyesen.

Los colectivistas entend铆an que este cambio

de titularidad deb铆a ser por

la fuerza, mediante la revuelta de la clase obrera, y una vez conseguida la colectivizaci贸n los salarios

ser铆an determinados democr谩ticamente,

normalmente en proporci贸n al esfuerzo y a la calidad

de los trabajos aportados por cada uno, impidiendo as铆 el surgimiento de una clase ociosa.

De esta manera, aunque con matices, el

colectivismo conserva el

r茅gimen del salario y su principio b谩sico es: 鈥渄e cada cual seg煤n su capacidad; a cada uno seg煤n su

esfuerzo鈥, justific谩ndolo as铆 con el

argumento de que el olvido de esta norma no s贸lo implicar铆a una injusticia hacia los 鈥渕ejores

trabajadores鈥 sino tambi茅n una disminuci贸n

de la producci贸n total. No obstante, muchos de los anarquistas colectivistas pensaban que,

pasado un tiempo, cuando la

producci贸n hubiera aumentado y el sentido de comunidad se fortaleciera lo suficiente, el dinero

desaparecer铆a y la econom铆a evolucionar铆a

hacia el comunismo y, de este modo, no habr铆a necesidad

de medir las aportaciones a la producci贸n y el consumo de cada miembro de la comunidad.

c) Comunismo libertario

En un contexto de imparable expansi贸n del

imperialismo y el colonialismo,

de internacionalizaci贸n del capital y del surgimiento de los trusts y monopolios, va a

plantearse el anarcocomunismo. Piotr

Kropotkin va a ser su principal representante, aunque quienes primeramente formularon la propuesta fueron

integrantes de la secci贸n italiana

de la Primera Internacional. Este ser谩 el sistema econ贸mico m谩s influyente del anarquismo a finales del

siglo XIX.

El comunismo libertario, al igual que el

mutualismo y el colectivismo,

propugnaba la abolici贸n del estado y de la propiedad privada, y con esto 煤ltimo tambi茅n el libre

mercado, pero va m谩s all谩 al

defender la desaparici贸n del dinero.

Su principio b谩sico es: 鈥淒e cada cual seg煤n

su capacidad, a cada cual

seg煤n su necesidad鈥, y consecuentemente sus partidarios quieren eliminar completamente cualquier forma de

salario: no s贸lo la tierra y

los medios de producci贸n han de ser comunes, sino tambi茅n el producto, y el criterio de distribuci贸n

viene dado por las necesidades de

cada miembro de la sociedad y no por su poder adquisitivo.

Contradiciendo a los colectivistas, que

consideran imprescindible que

cada persona reciba una parte, una contraprestaci贸n, proporcional a su esfuerzo en la producci贸n, los

comunistas libertarios responden que

todo producto es fruto de un proceso colectivo, de la cooperaci贸n de una pluralidad de agentes sociales

presentes y pasados, y como no se

puede medir la parte que le corresponde a cada uno de ellos, toda forma de distribuci贸n ser谩 inexacta y por

tanto injusta.

Adem谩s de la obra de Kropotkin, uno de los

libros referentes del

anarco-comunismo es el El ABC del comunismo libertario de Alexander Berkman, que utilizar茅 para

exponer la l贸gica de esta propuesta

econ贸mica, por su estilo sencillo y did谩ctico. En forma de conversaci贸n con alguna persona

desconocedora de la doctrina, Berkman

aborda las cuestiones claves de la materia, rechazando en primer lugar la Teor铆a del Valor-Trabajo:

芦Pero por qu茅 no le damos a cada uno seg煤n el

valor de su trabajo?鈥, preguntas.

Porque no hay modo alguno de medir ese valor. (…) Nadie puede decir de forma real el valor de un

objeto. (…) El carpintero y el

alba帽il han de formarse antes de que puedan hacer su respectivo trabajo, pero t煤 no te fijas en esos a帽os

de aprendizaje cuando los contratas

para alg煤n trabajo. Tambi茅n hay que tener en cuenta la capacidad y la habilidad personal con la que

cada obrero, escritor, artista

o m茅dico ejerce su trabajo. Y este es un factor puramente individual, personal. 驴C贸mo vas a calcular

su valor?

Es por esto que el valor no puede

determinarse. El mismo objeto puede

ser muy valioso para una persona y no valer nada o valer poco para otra. Y puede valer mucho o poco para

la misma persona, pero en

茅pocas diferentes (…) por eso, el valor real de una cosa no puede establecerse, es una cantidad desconocida.禄

Y despu茅s expone la argumentaci贸n que

sostiene todo el modelo en un

solo p谩rrafo:

芦El intercambio de productos por medio de

precios conduce a hacer beneficios,

a sacar provecho y a la explotaci贸n, en una palabra, a alguna forma de capitalismo. Si acabas con

las ganancias no puedes tener

un sistema de precios, ni ning煤n sistema de salarios o de pagos. Eso significa que el intercambio deber谩 ser

acordado seg煤n el valor. Pero

como el valor es incierto o no asegurable, el intercambio debe ser, en consecuencia, libre, sin valor 鈥渋gual鈥,

ya que 茅ste no existe. Dicho de

otro modo, el trabajo y sus productos deben ser intercambiados sin precio, sin ganancia, libremente, de

acuerdo con la necesidad. Esto

conduce, l贸gicamente, a la propiedad com煤n y a la utilizaci贸n colectiva. Lo cual en un sistema sensato,

justo y equitativo, y se conoce bajo

el nombre de comunismo.禄

Consciente de las dudas que este razonamiento

suscita en una mentalidad no

comunista Berkman las resuelve una por una:

芦驴Pero esto supone entonces que todos

participar铆amos por igual? 鈥揚reguntas-.

El hombre inteligente y el est煤pido, el competente y el incompetente, 驴todos lo mismo? 驴No habr谩

ninguna distinci贸n, ning煤n

reconocimiento para los m谩s h谩biles?鈥

Perm铆teme que te pregunte yo, amigo m铆o:

驴condenaremos al hombre cuya

naturaleza no ha sido dotada tan generosamente como la de su vecino, m谩s fuerte o m谩s talentoso?

驴A帽adiremos tal injusticia a la situaci贸n

de inferioridad f铆sica en que lo ha situado la naturaleza? (…).

No hay nada tan peligroso como la

discriminaci贸n. En el momento en

que empiezas a discriminar al menos capaz, estableces condiciones que engendran insatisfacci贸n y

resentimiento, incitas a la envidia, a la

discordia y al enfrentamiento. T煤 consideras brutal privar a los menos capaces del aire y el agua que

necesitan. 驴No deber铆a aplicarse el

mismo principio a las dem谩s necesidades del hombre? (…).

El modo m谩s seguro de que cada uno lo haga lo

mejor que pueda no es

discrimin谩ndolo, sino trat谩ndolo en pie de igualdad con los dem谩s. 脡se es el incentivo y el est铆mulo m谩s

eficaz. Es justo y humano.

鈥樎縋ero qu茅 har谩s con el gandul, con el hombre

que no quiere trabajar?鈥,

pregunta tu amigo.

(…) No existe eso que llaman holgazaner铆a.

Lo que nosotros llamamos vago

es generalmente un hombre cuadrado en un agujero redondo. Es decir, el hombre apropiado en el puesto

inapropiado (…). Si est谩s obligado

a hacer aquello en lo que eres incompetente por inclinaci贸n o temperamento ser谩s ineficiente. Si se te

fuerza a hacer un trabajo en

el que no est谩s interesado, ser谩s perezoso.

驴Pero no significar谩 la vida bajo la

anarqu铆a, con la igualdad econ贸mica

y social una nivelaci贸n general?鈥, me preguntas.

No, amigo m铆o, es todo lo contrario. Porque

igualdad no significa igual

cantidad sino igualdad de oportunidades. (…) cada uno tiene para consumir tanto como necesita,

tanto como su naturaleza particular

le demanda.

No cometas el error de identificar la

igualdad y la libertad con la igualdad

forzada (…). La verdadera igualdad anarquista implica libertad, no cantidad, y no significa que cada

uno debe comer, beber o llevar

las mismas prendas, hacer el mismo trabajo o vivir de la misma manera. Ni mucho menos. En realidad,

es todo lo contrario.

Las necesidades personales y los gustos son

diferentes, como son distintos los

deseos. Es la igualdad de oportunidades para satisfacerlas, lo que constituye la verdadera igualdad.禄