De parte de Anticarcelarias February 16, 2023 159 puntos de vista

El r茅gimen del 41-bis es la culminaci贸n de la estructura de la prisi贸n en una velada sentencia de muerte. La ejecuci贸n, en este caso, no ocurre de un momento, como en un disparo, el apriete del nudo de la soga, la aplicaci贸n de electricadad o la inyecci贸n de veneno en el cuerpo, al contrario, dura una vida en un estado de coma social, en un estado de no-mundo. Y por ende, ocurre en un largo periodo de tiempo. Fuera de este mundo, la sentencia de muerte evade a la historia, as铆 como el estado busca el olvido de todes les prisioneres de la guerra social que se encuentras enterrados en vida en el r茅gimen del 41-bis.

El 41-bis ya ha asesinado a una luchadora, Diana Blefari Melazzi.

El r茅gimen del 41-bis y la ley de 鈥渕assacre鈥 son el legado de la contra-revoluci贸n europea desde el caso de Piazza Fontana (Strage di Piazza Fontana). Esta guerra civil no ha terminado. Los estados, y en particular el estado italiano, contin煤a la contra-revoluci贸n para que la llama nunca pueda alzarse nuevamente. Todos los sistemas siguen paso a paso los ejemplos introducidos en primera instancia como medidas de guerra especiales, como las celdas blancas de Alemania Occidental, las prisiones Tipo-F en Turqu铆a y el FIES de Espa帽a, las prisiones tipo C de Grecia o el nuevo r茅gimen de m谩xima seguridad de las prisiones A.A, las a煤n activas leyes inspiradas en Hitler sobre la extensi贸n indefinida de una setencia bajo argumentos 鈥淧reventivos鈥, por las cuales el compa帽ero Thomas Meyer Falk est谩 siendo encerrado por otros 10 a帽os (25 en total) en la prisi贸n de Freiburg en Alemania, y los diferentes metodos de declaraciones extorsionadas de arrepentimiento desde Asinara hasta Imrali.

Es nuestro deber defender activamente la lucha de Alfredo Cospito. Una locha contra el tiempo. Esta huelga de hambre no solo es de importancia para les compa帽eres en el territorio italiano, es una lucha internacionalista, la estrella de la solidaridad internacionalista brilla del lado de Alfredo Cospito y todes quienes luchan dentro un r茅gimen especial. Desde Grecia a todos los rincones del planeta, a quienes est谩n luchando por la libertad.

Porque la derrota no est谩 en la captura, sino en perder la fe en la posibilidad de la victoria. Por lo tanto, comenzamos una huelga de hambre colectiva, de acuerdo con las capacidades y fuerzas de cada une de mantenernos junto al anarquista revolucionario Alfredo Cospito y contra el r茅gimen de muerte del 41-bis.

La lucha contra el nuevo c贸digo penal en las prisiones griegas contin煤a.

Prisioneros anarquistas y combatientes.

Yiannis Michailedis

Dimitris Chatzivasileiadis

Thanos Chatziaggelou

Iasonas Rodopoulos

Kostas Dimalexis

Labros Vougiouklakis

Panagiotis Vougiouklakis

Stathis Nikolouzos

Stergios Kalaitzidis

Fotis Daskalas