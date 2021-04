–

2潞 Comunicado p煤blico a 32 dias de iniciada la Huelga de Hambre.

A los pueblos, individuxs, comunidades y territorios en lucha y

resistencia.

A quienes se rebelan ante este presente de opresi贸n y miseria.

A nuestras manadas, familias, amigxs, complicidades, compa帽erxs y amores

repartidos por el mundo.

A todxs!!:

Lxs prisionerxs anarquistas y subversivxs de la guerra social M贸nica

Caballero Sep煤lveda en la c谩rcel femenina de San Miguel, Marcelo

Villarroel Sep煤lveda, Juan Flores Riquelme y Joaqu铆n Garc铆a Chanks en la

c谩rcel de alta seguridad, Francisco Solar Dom铆nguez en la Secci贸n de

M谩xima Seguridad y Pablo Bahamondes Ortiz en el M贸dulo 2 de la c谩rcel

empresa de stgo 1 y Juan Aliste Vega en la Cas adhiriendo pero no en

huelga por razones m茅dicas; declaramos nuestra total insistencia en la

decisi贸n de continuar en esta justa movilizaci贸n en la que transitamos

ya los 31 d铆as desde que 9 compa帽erxs secuestradxs, en diferentes

per铆odos en las c谩rceles chilenas, decidi茅ramos dar inicio a esta

movilizaci贸n con caracter铆sticas de huelga de hambre liquida e

indefinida activando as铆 una sentida exigencia en el mundo de la prisi贸n

y ,del mismo modo, aunando a diferentes generaciones de compa帽erxs como

evidencia ineludible de la continuidad del conflicto con el Estado, la

c谩rcel y el capital en un contexto indesmentible de Guerra Social.

A los 17 y 18 d铆as de este trayecto con el cuerpo como arma de lucha,

los compa帽eros detenidos en el contexto de revuelta permanente y hoy

prisioneros en la c谩rcel empresa stgo 1 m贸dulo 3 Tom谩s, Jos茅 y Gonzalo

depusieron el movimiento por 芦razones de salud y falta de experiencia禄

sin embargo quienes continuamos movilizadxs damos cuenta de la clara

voluntad expresada por los compa帽eros de dar este necesario paso de

lucha colectiva y les saludamos en el aprendizaje cotidiano de vivir la

resistencia milim茅trica al todo diario del encierro carcelario.

Por otra parte en un lazo indestructible de complicidad insurrecta desde

el aislamiento de alta seguridad en la c谩rcel de Terni, Italia el 12 de

abril el compa帽ero anarquista espa帽ol Juan Sorroche Fern谩ndez asume una

huelga de hambre en solidaridad con nuestras exigencias haciendo

tangible la belleza de aquella internacionalista hermandad

antiautoritaria.

Abrazamos su gesto c贸mplice y lo hacemos nuestro invit谩ndolo a transitar

estos territorios de lucha y resistencia.

El camino trazado en este tiempo intenso de lucha es la cristalizaci贸n

de la palabra hecha acci贸n.

Desde las c谩rceles chilenas nuestro grito de guerra nuevamente recorre

el mundo haciendo universal nuestro llamado subversivo y an谩rquico.

En el transcurso de este nuevo tiempo de lucha, que atraviesa el uso

represivo de la pandemia en todo el planeta, y a pesar de todas las

limitaciones y el control, hemos visto y asistido a todos y cada uno de

los m煤ltiples y hermosos gestos de acci贸n solidaria que se expresan a

cada momento en cualquier lugar y por donde nos encontramos con

hermanxs, compa帽erxs y c贸mplices activando en el mismo pulso del

conflicto:

Palabras, volantes, rayados, afiches, textos, lienzos, banderas,

pegatinas, audios y transmisiones en vivo y cadenazos radiales, foros,

reuniones, barricadas, conspiraci贸n, fuego y ataque, solidaridad,

m煤sica, cicletada y creatividad constante para solidarizar son parte de

los tantos gestos y actos que nos hermanan con todxs aquellxs que hoy

nos acompa帽an por este sendero.

Igualmente la acci贸n conjunta de las diferentes redes, coordinadoras,

colectivas y espacios organizados en el presente de lucha anticarcelaria

a permitido la correcta y necesaria amplificaci贸n de la voz prisionera y

sus 茅nfasis haciendo de muchxs las urgencias que hoy nos gu铆an.

Convocando y desempolvado las experiencias oxidadas de la prisi贸n

pol铆tica de anta帽o, visibilizando la situaci贸n de todos los casos de la

revuelta permanente de hoy y dando cuenta claramente y sin ambig眉edades

de nuestra resistencia aut贸noma subversiva y an谩rquica en las prisiones

de la democracia chilena durante los 煤ltimos 12 a帽os de manera

ininterrumpida.

Hoy se entiende con m谩s fuerza y claridad que la prisi贸n pol铆tica en

Chile nunca dej贸 de existir como consecuencia real y posible dentro de

una opci贸n de lucha subversiva, rebelde e insurrecta. Asimismo queda de

manifiesto la necesidad de ensanchar la franja anticarcelaria activa y

c贸mplice con quienes luchan en este momento 谩lgido de represi贸n estatal.

Desde 1990 hasta hoy la prisi贸n pol铆tica contin煤a encerrando a quienes

se rebelan contra el orden existente y pasan de la palabra a la acci贸n a

trav茅s de las multiformes pr谩cticas ilegales.

Antes fueron los grupos armados de izquierda, luego n煤cleos aut贸nomos e

informales de acci贸n e individualidades an谩rquicas as铆 como la digna

Resistencia Mapuche para llegar hasta lxs llamadxs presxs de la Revuelta

para quienes siempre ha habido Leyes especiales, juicios viciados,

tratamientos jur铆dicos penitenciarios y policial period铆sticos

diferenciados.

Todo un entramado preparado para el castigo de quienes pasan a la

ofensiva y mantenerles secuestradxs bajo raz贸n de estado.

La noci贸n de secuestro se hace tangible en nuestros casos cuando, a

trav茅s del tiempo y de manera sistem谩tica, el Estado, por encima de su

propia legalidad, nos mantiene encerradxs con procesos plagados de

irregularidades y con la animadversi贸n manifiesta de todo su aparataje;

alterando nuestras condenas,falseando fechas y documentos,

criminalizando a nuestras familias e hijxs, sosteniendo un seguimiento

especial de castigo y satanizaci贸n p煤blica buscando el exterminio de

nuestras pr谩cticas e historias de lucha pero no han podido.

Una vez m谩s con el pu帽o en alto nos levantamos atrevi茅ndonos contra todo

pron贸stico, con el cuerpo cansado pero repletxs de orgullo y el newen

intacto. Con la energ铆a vital de todxs nuestrxs hermanxs ca铆dxs en la

lucha subversiva, revolucionaria y an谩rquica. Con clara convicci贸n

antag贸nica que se nutre, alimenta y resiste en los calabozos m谩s t贸xicos

de las c谩rceles de la democracia chilena que hoy se blinda con un f茅rreo

cerco medi谩tico para invisibilizar nuestra movilizaci贸n urgente y

necesaria.

芦La libertad florecer谩 sobre las ruinas de las prisiones禄

Nuestro grito de hoy es fuerte y claro!!

鈥 Derogaci贸n del art.9

Y Restituci贸n del art.1

Del decreto ley 321 !!!!

De modo simple es que no haya retroactividad en la modificaci贸n de la

ley que regula la 鈥渓ibertad condicional 鈥.

Y que 茅sta vuelva a ser un derecho adquirido de la persona presa y no un

beneficio.

鈥 Marcelo Villarroel a la kalle!!

Su situaci贸n jur铆dica no resiste an谩lisis.

Altas condenas que hoy ascienden a 46 a帽os emanados desde las fiscal铆as

militares por hechos ocurridos hace 29 a帽os. Alteraci贸n de los tiempos

de postulaci贸n por la modificaci贸n del dl 321, extendi茅ndolos por m谩s de

16 a帽os. A vivido m谩s de 25 a帽os de encierro en 3 periodos. En su

situaci贸n jur铆dico pol铆tica se cristalizan los elementos propios de un

secuestro de estado a quien se le considera un enemigo por su claro y

radical posicionamiento antiautoritario y antiestatal.

鈥 Por la extensi贸n de la solidaridad activa con lxs presxs subversivxs,

anarquistas, de la revuelta y la liberaci贸n mapuche!!

鈥 Por el fin de la prisi贸n preventiva como herramienta de castigo!!

-Acompa帽amos la demanda mapuche de aplicar el Convenio 169 de la OIT

para la situaci贸n de los pe帽i y lamngen presxs por luchar.

-Por el fin de las condenas de la justicia militar contra Juan y

Marcelo!!

Aqu铆 est谩n expresados los 茅nfasis que nos gu铆an en el d铆a a dia del

encierro carcelario.

Preocupaciones comunes de compa帽erxs en lucha y resistencia desde los

diferentes laberintos penitenciarios.

De igual manera logramos precisar que de modo simult谩neo en diferentes

c谩rceles de este territorio, se llevan adelante varias huelgas de hambre

con diferentes exigencias y alcances. Saludamos a todxs lxs que tienen

la decisi贸n de romper con los tiempos muertos del encierro y activan

desde dentro en pos de visibilizar sus situaciones.

Expresamos tambi茅n nuestra preocupaci贸n constante por la precarizaci贸n

de la vida, el uso militar policial de la pandemia en un contexto de

represi贸n permanente y el deterioro generalizado de la vida de lxs

oprimidxs y explotadxs mientras lxs poderosxs se hacen m谩s ricxs

asfixiando la vida toda en funci贸n de sus abultadas tazas de ganancia.

Por ello la justeza del desborde y la protesta, del organizarse y

luchar, de la acci贸n directa por la liberaci贸n total.

芦隆Yo soy partidaria de la violencia! Absolutamente partidaria de la

violencia. Sino nos van a sacar la cresta otra vez y nos van a matar

otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a desaparecer otra

vez芦.

Luisa Toledo Sep煤lveda.-

En una profunda conexi贸n con diversos territorios en guerra y conflicto

por la liberaci贸n de la tierra y contra el capital.

Saludando a todxs quienes se manifestaron el s谩bado 17 de abril a trav茅s

de la propaganda, la agitaci贸n y la acci贸n multiforme.

Estrechando el lazo insurrecto con todxs lxs hermanxs del planeta que

con distintos idiomas hablamos el mismo lenguaje de fraternidad

internacionalista revolucionaria.

Con nuestrxs muertxs en la memoria!!

Con decisi贸n de lucha eterna!!

Mientras exista miseria habra rebeli贸n!!

Muerte al estado y viva la anarqu铆a!!

Tejiendo redes, multiplicando la complicidad avanza la ofensiva

insurrecta y subversiva!!

Ni culpables ni inocentes, insurrecci贸n permanente!!

Contra toda autoridad, autodefensa y solidaridad!!

Por la extensi贸n de la solidaridad con lxs presxs de la guerra social ,

de la revuelta y la liberaci贸n mapuche !!!

Que las c谩rceles revienten!!

Por la Derogaci贸n del art.9

Y la Restituci贸n del art.1

Del decreto ley 321 !!!!

Marcelo Villarroel y todxs lxs presxs subversivxs , anarquistas, de la

revuelta y la liberaci贸n mapuche: a la kalle!!

M贸nica Caballero Sep煤lveda

Marcelo Villarroel Sep煤lveda

Joaqu铆n Garcia Chanks

Juan Flores Riquelme

Francisco Solar Dom铆nguez

Pablo Bahamondes Ortiz

Juan Aliste Vega

Hasta destruir el 煤ltimo basti贸n de la sociedad carcelaria!!

Hasta la liberaci贸n total!!

Jueves 22 de abril 2021

Stgo de Chile.

Buscando la kalle. Informativo de la movilizaci贸n y huelga de hambre de

prisionerxs subversivxs y anarquistas.