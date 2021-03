Recibido po correo electr贸nico.

Ayuno de prisionerxs de la revuelta en solidaridad con la huelga de

hambre contra la modificaci贸n a la 321.

Jordano Santander, prisionero de la revuelta en la c谩rcel de San Antonio acusado por el Caso PDI junto con el prisionero de la revuelta C茅sar Maximiliano Moreno en arresto domiciliario, comenzaron un ayuno rotativo desde el 25 de marzo del 2021 hasta el 5 de abril.

La intenci贸n de dicha movilizaci贸n es denunciar el aplazamiento del

juicio en la causa de San Antonio como tambi茅n solidarizarse con la

huelga de hambre contra las modificaciones a la ley 321 y el rechazo ala prisi贸n preventiva.

Citando las palabras desde San Antonio:

鈥淓xigiendo la libertad de mi hermano Toto, no m谩s aplazamientos de los juicios, no m谩s montajes. Y adherimos a la huelga de hambre de nuestrxs hermanxs secuestradxs en la c谩rcel empresa stg 1, que hoy llegan al 5掳 dia de huelga liquida.

Exigimos la libertad de todxs lxs presxs politicxs, subversivxs,

refractarixs y anarquistas.

Derogaci贸n del Art. 9. del D.L 321

Restituci贸n del Art. 1 del D.L 321

La libertad condicional es un derecho no un beneficio.

Libertad a Marcelo Villarroel.

Libertad a todxs lxs presxs politicxs de larga condena鈥.

***

Buscando la kalle. Informativo de la movilizaci贸n y huelga de hambre de prisionerxs subversivxs y anarquistas.