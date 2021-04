Recibido por correo electr贸nico.

Comunicado de bajada de huelga de hambre de Tomas Gonz谩lez Quezada

Como reo subversivx hago oficial mi retirada de la huelga de hambre

l铆quida en la que me encontraba, junto a otrxs 9 compa帽erxs de diversospenales, por la derogaci贸n del art. 9 y a su vez la restituci贸n del art铆culo 1 del D.L 321, la liberaci贸n del compa帽ero secuestrado en el C.A.S Marcelo Villarroel, y denunciando el empleo de la prisi贸n

preventiva como castigo por los tribunales de injusticia chilena.

Mi decisi贸n de deponer la huelga no quiere decir por ning煤n motivo que

abandone la lucha, seguir茅 en pie de guerra como ha sido hasta ahora,

pero desde una trinchera diferente, ya que mi salud se ha visto

perjudicialmente comprometida, tanto por la huelga que mantuve por 17 d铆as, como por las condiciones de vida que llevo hace m谩s de 1 a帽o en este recinto penitenciario, tiempo en el cual jam谩s he podido tener una alimentaci贸n adecuada debido a las limitaciones de lxs carcelerxs, es muy dif铆cil mantenerse firme o saludable en un lugar nefasto como este.

Para terminar, hago el llamado a mantener activo el basti贸n de lucha por la derogaci贸n de las 煤ltimas modificaciones realizadas al decreto ley 321 que priva a nuestrxs compa帽erxs presxs de largas condenas de su derecho a la libertad condicional, y por sobre todo la liberaci贸n de

todxs lxs compa帽erxs presxs subversivxs, anarquistas, de la revuelta y de la liberaci贸n mapuche!

Mientras exista miseria habr谩 rebeli贸n!!!

Tomas Gonz谩lez Quezada

Presx subversivx

C谩rcel-empresa Santiago 1.

8 de abril 2021

Buscando la kalle. Informativo de la movilizaci贸n y huelga de hambre de prisionerxs subversivxs, anarquistas y de la revuelta