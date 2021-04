Recibido por correo electrónico

Comunicado público de José Duran y Gonzalo Farías deponiendo la huelga de hambre en la Cárcel Santiago 1, Modulo N°3.

Estimadxs compañerxs y afinidades al exterior de la cana, queremos

hacerles llegar este escrito para hacerles saber que hemos finalizado

nuestra participación en la huelga de hambre liquida, iniciada el 22 de

marzo del 2021 en los distintos penales.

Con sentimientos encontrados nos bajamos de la movilización por

problemas de salud en algunos casos, por la falta de experiencia y no

basta preparación para enfrentar esta movilización a la cual nos sumamos

voluntariamente y con las mejores intenciones, como también en la

complicidad de las ideas contra este sistema carcelario, político y

judicial.

Todxs creo que buscamos la libertad y una organización no jerárquica de

la vida, a su vez en las relaciones cotidianas y vínculos individuales a

desarrollar en el día a día y al momento de llevar acabo movilizaciones

u acciones contra la realidad tan agobiante que nos rodea – encarceladxs

o no-.

Espero con la frente en alto y las ideas claras, que esta movilización

siga repercutiendo en el cotidiano de la pasividad-comodidad que

mantiene a la gente inmóvil -sin capacidad de acción-, pero refunfuñante

en el mundo digital en donde buscan validarse.

Somxs seres conscientes de las decisiones y acciones que tomamos para lograr Derogar y Modificar el DL 321, como para terminar con la prisión -política- preventiva impuesta contra quienes se continuaron revelando en el contexto de la revuelta y antes de ella.

Buscaremos continuar aportando con la movilización de distintas formas,

quizás menos gravosas, pero con el mismo ímpetu con el que iniciamos y

embarcamos a la huelga de la que fuimos parte.

Que viva el accionar multiforme!!

Libertad a lxs presxs subversivos y de larga condena!!

DL 321 a la papelera!!

José Duran Sanhueza

Gonzalo Farías, Mapaxe.

09/04/21

*La situación de José y Gonzalo se suman a la bajada de la huelga por

parte de Tomas, por motivos expresados en sus respectivos textos. Por

otra parte, la movilización y huelga de hambre sigue hasta las últimas

consecuencias contra las últimas modificaciones al D.L 321 que dificulta

la “libertad condicional”. 6 compañerxs siguen firmes en huelga de

hambre en la Cárcel Santiago 1, por parte de Pablo Baamondes, en la

Cárcel de Alta Seguridad por parte de Marcelo Villarroel, Joaquín

García, Juan Flores; desde la Sección de Máxima Seguridad Francisco

Solar y desde la Cárcel de San Miguel, Mónica Caballero.

Hoy nuestra solidaridad se hace cada vez más urgente

¡Atreverse a luchar, atreverse a vencer!

¡Marcelo Villarroel a la calle! ¡A derogar las últimas modificaciones al

D.L 321!

***

Buscando la kalle. Informativo de la movilización y huelga de hambre de

prisionerxs subversivxs y anarquistas.