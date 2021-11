Recibido por correo electr贸nico

Contra los obst谩culos de Gendarmer铆a: 隆Solidaridad, agitaci贸n y acci贸n

por la vida y salud del compa帽ero Francisco Solar!

El 22 de septiembre del 2021, el compa帽ero anarquista Francisco Solar es

hospitalizado al interior de la c谩rcel La Gonzalina de Rancagua tras

detect谩rsele diabetes y encontrarse al borde de un coma. Hoy el

compa帽ero se encuentra devuelta al m贸dulo 2 de m谩xima seguridad y desde

entonces personal m茅dico/carcelero de la prisi贸n, mediante un

tratamiento negligente e insuficiente han intentado estabilizarlo.

De forma inmediata tanto Francisco como parte del entorno solidario

desde afuera, comenzamos a realizar gestiones para el ingreso de una

m茅dica particular, poder realizar una serie de ex谩menes, modificaci贸n en

el r茅gimen alimenticio y encaminarnos hacia un tratamiento lo m谩s

aut贸nomo posible por parte de Francisco, sin depender de los vaivenes

an铆micos de los carceleros que deben suministrarle insulina.

Como era de esperar, Gendarmer铆a no ha dado respuesta ni facilidades

tanto para el ingreso de una m茅dica particular ni la entrega de la ficha

m茅dica del compa帽ero.

El llamado es a generar presi贸n para el ingreso de una m茅dica particular

y el levantamiento de cualquier obst谩culo para un tratamiento adecuado.

Por lo que llamamos a todxs quienes sientan la urgencia de la vida y

salud del compa帽ero, a movilizarse y agitar para destrabar esta

situaci贸n de prohibiciones y obst谩culos en la atenci贸n del compa帽ero.

Cartas, Mitting, agitaci贸n, visitas a embajadas y todas iniciativas que

cada compa, grupo o colectivo estime pertinente dentro de la

mutliformidad. Todo sirve para conseguir curvar las infinitas

prohibiciones en el mundo de la c谩rcel.

隆Solidaridad, agitaci贸n y acci贸n por la vida y salud del compa帽ero

Francisco Solar!

隆Prisionerxs subversivxs y anarquistas a la kalle!

<!–

–>