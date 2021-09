–

芦Si somos guerrerxs ke 茅sta kondici贸n se exprese en la k谩rcel y en la

kalle y nunka sea derrotada por el miedo,el silencio y menos por el

arrepentimiento.禄

Por Sacco y Vanzetti

Por nuestros gritos de libertad!!

En memoria de mi Padre.

Hace m谩s de 100 a帽os lxs anarkistas de axi贸n en algunos lugares del

mundo se reivindikaban subversivxs.

Hace 94 a帽os eran asesinados en la silla el茅ctrika los kompa帽eros

anarkistas insurrexionales de origen italiano Nicola Sacco y Bartolomeo

Vanzetti un 23 de agosto de 1927 despu茅s de un proceso ke dur贸 7 a帽os ,

4 meses y 17 d铆as.

Se les responsabiliz贸 de hechos en los ke no habr铆an participado, pero

ante todo se les asesin贸 por ser subversivos anarquistas de axi贸n,

konvencidos de la necesidad de konfrontaci贸n konstante kon el estado y

su violencia opresiva.

La exkusa del poder: robo y homicidio .

Durante el ama帽ado proceso ke termin贸 por sentarlos en la silla

el茅ctrika, la solidaridad de extensos y diferentes sectores

antiautoritarios no se hizo esperar. Por todo el planeta se expres贸, a

trav茅s de inkontables axiones y gestos venidos desde la m谩s profunda

ilegalidad, ese lazo indestructible de komplicidad insurrecta kapaz de

atravesar territorios, idiomas,temporalidades y todo tipo de

limitaciones ke dejaron en la historia de lucha kontra la sociedad

karcelaria una huella imborrable ke perdura hasta nuestros d铆as.

Desde ese entonces las figuras karikaturizadas en la inocencia y

victimismo de ambos kompa帽eros fueron el diskurso predominante de kienes

han distorsionado a konveniencia sus historias de lucha kon la

finalidad de morigerar el indesmentible kar谩cter insurrecto del universo

an谩rkiko de axi贸n del kual formaban parte.

Pero la fuerza de la realidad prevalece por encima de kualkier farsa

konvertida en relato masivo o historia oficial.

Es en ese kamino de violencia subversiva, desde la horizontalidad y en

afinidad antiautoritaria ke ambos kompa帽eros viven y vuelven viajando a

trav茅s del tiempo en kada gesto de konspiraci贸n, en kada espacio en

donde se rekrean las mismas ideas ke unen y han unido a kienes se

atreven a dejar las vac铆as 芦frases pal bronce禄 para pasar sin

vacilaciones a la axi贸n.

En el territorio dominado por el estado chileno las pr谩ctikas acerkan

much铆simo m谩s ke las etiketas y definiciones vac铆as. De este modo,desde

hace muchos a帽os, diferentes kompa帽erxs que, sin denominarse Anarquistas

transitan por la profunda ilegalidad sosteniendo pr谩ctikas aut贸nomas y

antiautoritarias, se unen en la axi贸n y en el sentir kon kompa帽erxs

deklaradamente an谩rkikxs Kon kienes, desde una lucha real, se va

konstruyendo una historia konjunta por encima de los llamamientos

sectarios ke deskonocen la rikeza de nuestras experiencias de kombate

komo kontinuidad inekivoka y rastro presente de la guerra social.

Es en la konstruxi贸n y kontinuidad de una historia din谩mika ke no

reniega ni de sus v铆nkulos ni menos de sus konvixiones es ke nos

enkontramos y nos seguiremos enkontrando en el kombate frontal por la

liberaci贸n total en la k谩rcel y en la kalle.

Nuestra posici贸n insurrecta y subversiva en estas tierras reivindika kon

potente orgullo de Memoria Ofensiva a kada kompa帽erx ke arroj谩ndose al

kombate desde la autonom铆a a konsagrado su vida por la destrucci贸n de lo

existente y en ello nuestra mirada de la vivencia del konflikto es

amplia y nos sesgada en el guetto.

Reivindicamos kompa帽erxs de distintas 茅pokas y tendencias

revolucionarias ke han partido entregando sus mejores d铆as a la lucha

kontra la dominaci贸n tomando de manera klara y directa su decisi贸n de

kombatir. Son los innegables vinkulos en y desde la ilegalidad ke nos

hacen tener esa pr谩ctica y mirada much铆simo m谩s abierta y konectada kon

la esencia del konflikto.

De este modo Norma Vergara y Claudia L贸pez, Emilia Milen kaminan juntas

en nuestra historia de atake y resistencias. Igualmente Andr茅s Soto

Pantoja y Mauricio Morales,

Sebasti谩n Oversluij, nuestra madre, abuela y kompa帽era Luisa Toledo y

todxs nuestrxs hermanxs kaidxs son parte ineludible de nuestros d铆as y

vivencias de guerra kontra el nefasto estado chileno y su historia de

explotaci贸n y miseria. Alex Lem煤n, Julio Huentekura ,Matias Catrileo,

Rodrigo Melinao, Lemuel Fern谩ndez no son solo nombres al aire, sino ke

la evidencia konkreta de una lucha sostenida en el tiempo y sin

renuncias ke, adem谩s, no deskonoce las distintas expresiones Rebeldes ke

hoy atakan al Estado.

Esta es nuestra realidad de guerra kotidiana y milim茅trica. Konstantes

luchas, peleas y batallas ke kien no kiera ver es porke de manera

konsciente esta obviando rastros g de Resistencia ofensiva multiforme

en la k谩rcel y en la kalle y por diferentes territorios por donde

kaminan hermanxs.

En el marko de la semana de solidaridad internacional Kon lxs presxs

anarquistas un abrazo eterno a todxs kienes kombaten sin vacilaciones en

los diferentes territorios por la liberaci贸n de la tierra, por la

destrucci贸n de las k谩rceles y en kontra del kapital.

MEMORIA, RESISTENCIA, SUBVERSI脫N!!

HASTA DESTRUIR EL ULTIMO BASTI脫N DE LA SOCIEDAD KARCELARIA!!

POR LA EXTENSI脫N DE LA SOLIDARIDAD KON LXS PRISIONERXS

SUBVERSIVXS,ANARQUISTAS, DE LA REVUELTA Y LA LIBERACI脫N MAPUCHE!!

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABR脕 REBELI脫N!!

Marcelo Villarroel Sep煤lveda

Prisionero subversivo aut贸nomo libertario

C谩rcel empresa La Gonzalina, Rancagua.

29 de agosto 2021.

