Para la Sra Luisa Toledo. Palabras de Francisco Solar, desde la prisi贸n

de m谩xima seguridad en Rancagua.

Tuve la oportunidad de hablar pocas veces con ella, sin embargo tuve la

suerte y la enriquecedora posibilidad de escucharla en innumerables

ocasiones. Creo que en ninguna de esas oportunidades qued茅 indiferente.

La potencia de sus palabras y de sus gestos, la intensidad que le

imprim铆a a cada uno de sus planteamientos y arengas me motivaron

enormemente y lo siguen haciendo. Las recuerdo-en este encierro- y a煤n

se me erizan los pelos.

隆Qu茅 suerte la que tuvimos todxs nosotrxs de haber podido coincidir en

la vida con una persona como la Sra Luisa!

Otra cosa que nunca dej贸 de impresionarme fue su permanente inter茅s por actualizarse, por saber qu茅 se estaba discutiendo y proponiendo, y por

saber cu谩les eran las motivaciones de las nuevas generaciones de j贸venes combatientes. Esto la mantuvo plenamente vigente. La mantuvo en la lucha rechazando cualquier sitial de honor desde donde muchxs se sienten con la potestad de dirigir y deslegitimar las nuevas experiencias. La Sra Luisa es inseparable de la lucha porque ella misma es una expresi贸n de lucha.

La vez que fui para su casa a invitarla al lanzamiento de un libro- que

fue una de las pocas veces que convers茅 con ella- ya estaba enferma y

muy d茅bil, pero a pesar de eso hablamos por largo rato pregunt谩ndome,

con un inter茅s que me sorprendi贸, cada detalle de nuestra experiencia de

prisi贸n en Espa帽a, lo que habla y reafirma su preocupaci贸n por cada

acontecimiento nuevo, en especial por la situaci贸n de lxs presxs,

realidad que vivi贸 directamente con el encarcelamiento por varios a帽os

de su nieta Sol.

Me enter茅 por la televisi贸n de su muerte y ah铆 se hablaba del triste

fallecimiento de 鈥淟uisa Toledo, activista y defensora de los derechos

humanos鈥, tratando evidentemente de ocultar lo que ella era realmente y

la molestia que signific贸 y significar谩 para el poder. La Sra Luisa fue

una reivindicadora y alentadora de la violencia pol铆tica, afirmando

permanentemente, de forma expl铆cita, la necesidad urgente de dotar de

mayor contundencia los ataques. De ir m谩s all谩, de llevar a cabo la

venganza contra los que ella llamaba: 鈥渓os asesinos y explotadores del

pueblo鈥, por lo que la denominaci贸n de 鈥渄efensora de los derechos

humanos鈥 creo que le queda corta (por decir lo menos) acomod谩ndoles s贸lo a quienes usufruct煤an de la lucha y de lxs muertxs.

Por 煤ltimo, mando un afectuoso abrazo a todxs sus cercanxs y familiares,

en especial a Don Manuel y a Ana.

隆Solo muere quien se olvida!

Francisco Solar D.

C.P Rancagua.

