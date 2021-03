–

鈥 Extra铆do de Inferno urbano.

Intervenci贸n de Alfredo Cospito en el debate sobre la lucha contra la energ铆a nuclear por la iniciativa 芦Vosotros le dais veinte a帽os, nosotros le damos la palabra禄.

El siguiente texto es la intervenci贸n del anarquista encarcelado Alfredo Cospito en el debate sobre la lucha contra la energ铆a nuclear celebrado durante la iniciativa 芦Vsotros le dais veinte a帽os, nosotros le damos la palabra禄, en el Circolaccio Anarchico de Spoleto el 20 de marzo de 2021.

芦Despu茅s de ver esta pel铆cula sobre la tragedia de Chern贸bil me pidieron que hiciera un discurso. 驴Qu茅 decir?

Los 煤ltimos nueve a帽os de mi vida los pas茅 encerrado en una celda porque junto con uno de mis compa帽eros dispar茅 a uno de los mayores responsables de la energ铆a nuclear en Italia en aquel momento. Lo hicimos porque no quer铆amos que ocurriera aqu铆 lo que han visto en esta pel铆cula. Una motivaci贸n muy simplista, pero eso es lo que ocurri贸.

驴Mereci贸 la pena?

Me gustar铆a pensar que nuestra acci贸n, aunque sea aislada, tuvo peso. Lo 煤nico cierto es que acciones como 茅sta nunca ser谩n recuperables de ninguna manera por el sistema. Se pueden demonizar pero nunca se recuperan y menos se anulan porque ponen a un aut贸crata en el poder, y desde mi punto de vista eso es m谩s que suficiente para jugarse todo, la libertad y hasta la vida.

隆S铆! Al final del d铆a vali贸 la pena.

No quer铆amos matar, sino s贸lo herir, levantar un muro infranqueable frente al cinismo tecnol贸gico y asesino de cient铆ficos y pol铆ticos sin escr煤pulos: 芦No iremos m谩s all谩, no traer茅is la energ铆a nuclear a Italia, de lo contrario nos opondremos con todos los medios禄.

Hace nueve a帽os, cuando dimos el golpe, la posibilidad de un retorno de la energ铆a nuclear en Italia parec铆a resurgir con fuerza. Acababa de ocurrir lo de Fukushima, en 芦nuestro禄 pa铆s a帽os y a帽os de lucha contra la energ铆a nuclear parec铆an correr el riesgo de ser cancelados, y esto se hac铆a en total silencio. En su momento, y todav铆a hoy, Italia, a trav茅s de Ansaldo Nucleare, contribuye a la construcci贸n de centrales nucleares en pa铆ses como Ruman铆a y Albania. Poco antes de nuestra acci贸n, un accidente durante la construcci贸n en una de estas obras hab铆a matado a dos trabajadores. En Italia nadie hablaba de ello, salvo los pocos ecologistas ut贸picos y anarquistas que tem铆an un retorno de las plantas en 芦nuestro禄 territorio, muchos partidos apoyaban esta perspectiva de pesadilla. Por supuesto, no me hago ilusiones de que nuestro gesto haya bloqueado el regreso de la energ铆a nuclear en Italia, pero hemos metido un poco de 芦miedo禄. Nuestra contribuci贸n, aunque limitada, ha dado y ha tenido su peso, y no creo que haya sido tan insignificante como nos han querido hacer creer.

En la actualidad, el Estado italiano debe 芦eliminar禄 los residuos nucleares de las antiguas centrales desmanteladas escondiendo bajo la alfombra 78.000 metros c煤bicos de residuos radiactivos en Piamonte, Cerde帽a, Toscana, Lacio, Apulia, Basilicata y Sicilia. Haciendo pasar la cosa por 芦eliminaci贸n禄 de residuos radiactivos de baja actividad, producto de placas y otros materiales de desecho m茅dico, pero en realidad intentando pasar por debajo de la mesa principalmente la 芦eliminaci贸n禄 de radiactividad mucho m谩s peligrosa, los residuos de las antiguas centrales el茅ctricas.

Quiero ser claro, la soluci贸n no puede ser sacar nuestros residuos fuera de Italia, tal vez como ya se ha hecho en el pasado en 脕frica, utilizando los pa铆ses m谩s pobres como basurero de nuestra mierda nuclear. Un movimiento 芦ecologista禄 que impulsa realmente esto es el 芦ecologismo禄 burgu茅s e infame. Los que se oponen a los dep贸sitos porque el valor de sus propiedades est谩 bajando nunca tendr谩n mi confianza. Son el tipo de personas que han introducido la pol铆tica m谩s descarada en el movimiento contra el TAV. Siempre dispuestos a vender las luchas, a desvincularse de las acciones. No podemos apelar a ciertos instintos burgueses, ni podremos hacer la vista gorda cuando los alcaldes, las instituciones locales de estos pa铆ses, exijan indemnizaciones o se quejen de sus propiedades, de sus negocios, de sus p茅rdidas econ贸micas. Volver a tratar con esos personajes ser铆a desastroso. Un antiguo dicho hebreo dec铆a: 芦El ser humano es el 煤nico animal que puede tropezar dos veces con la misma piedra禄. Intentemos no repetir los mismos errores, veinte a帽os de lucha contra el TAV deben haber ense帽ado algo.

Ser铆a est煤pido y contraproducente buscar 芦soluciones禄, paliativos para hacer la tecnolog铆a m谩s aceptable, 芦ecol贸gica禄. Estamos tan en contra de los dep贸sitos nucleares como de los aerogeneradores, no hay medias tintas en este campo. La 煤nica soluci贸n real y definitiva a los residuos nucleares es luchar por todos los medios para que las centrales nucleares cierren en todas partes. No podemos dar un rodeo, es una cuesti贸n de vida o muerte. El planeta se est谩 muriendo, s贸lo hay una cosa que hacer: destruir desde dentro la sociedad tecnol贸gica y capitalista en la que estamos obligados a vivir. Es in煤til huir, es hip贸crita labrarse un peque帽o para铆so en la tierra, aunque no lo quer谩is os convert铆s en c贸mplices, es criminal buscar paliativos, enga帽arse pensando que la tecnolog铆a puede llegar a ser 芦ecol贸gica禄. No es el n煤mero de participantes en una manifestaci贸n lo que nos dar谩 resultados, sino la fuerza y la radicalidad de nuestras acciones. Esta es una de nuestras peculiaridades, como anarquistas apuntamos a lo cualitativo, no tanto a la cantidad de gente detr谩s de una pancarta sino a la calidad de las acciones, de nuestras vidas. La gente vendr谩, pero depender谩 de nuestra coherencia y honestidad de prop贸sito y tambi茅n de nuestra planificaci贸n revolucionaria. El primer obst谩culo que encontramos en este 谩mbito es siempre el mismo, el ecologismo cualunquista burgu茅s.

Con esto no quiero argumentar que tenemos que aislarnos, por supuesto que luchamos junto a las personas que est谩n directamente afectadas por estos dep贸sitos, participamos en los desfiles, en las protestas, pero no sacrificamos nuestro punto de vista a la 芦realidad禄, al compromiso. Siempre intentamos ser cr铆ticos con los que tenemos a nuestro lado y, sobre todo, no limitamos nuestras acciones en nombre de una presunta incomprensi贸n de la gente.

Participemos en las asambleas populares (si es que las hay), pero no desconcertemos nuestro verdadero objetivo, la destrucci贸n de la sociedad tecnol贸gica, la construcci贸n de una sociedad libre de Estado.

Recordemos tambi茅n que al actuar al margen de las decisiones de las asambleas no hacemos ning煤n mal a la comunidad en lucha, simplemente expresamos nuestro ser anarquista.

No nos desvinculemos en nombre de una lucha com煤n de las acciones violentas que se producir谩n, si es que se producen, aunque no las compartamos. Renunciemos a los falsos beneficios (comodidades) que nos 芦da禄 esta sociedad podrida, seamos consecuentes.

Creo que estas son las pocas lecciones que las luchas 芦sociales禄 ecologistas nos han dado en las 煤ltimas d茅cadas.

Tal vez haya otra oportunidad en el horizonte, una oportunidad que no hay que desaprovechar, estoy firmemente convencido de que bastar铆a con no repetir los errores de siempre para encontrarse con resultados inesperados.

Se podr铆a condensar todo este soliloquio m铆o en un concepto muy sencillo: 芦multiplicidad de acciones sin prejuicios ni apuestas禄.

Acabemos con la paranoia de la vanguardia, con la espectacularizaci贸n de las acciones, dejemos que cada uno act煤e como quiera, todo armonizar谩 en un 芦unicum禄, y sobre todo desvincul茅monos de las disociaciones.

Seguramente me habr茅 salido del 芦off-topic禄, creo que en todo caso habr谩 anarquistas y anarquistas entre vosotros. El m铆o es un discurso de un anarquista dirigido m谩s bien a los anarquistas, pero espero que haya sido recogido por todos, aunque represente un punto de vista 芦particular禄.

Lo que s铆 es cierto es que los problemas a los que nos enfrentamos hoy afectan a todos, a la vida de todos.

Me gustar铆a mucho participar en el debate all铆 con vosotros, pero por fuerza mayor me es imposible.

Un saludo anarquista y revolucionario,

Alfredo Cospito

Prisi贸n de Ferrara

