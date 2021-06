–

De parte de ANRed June 22, 2021 56 puntos de vista

El cierre del Dispensario de Temperley y el Centro de Odontolog铆a Municipal (Unidad Sanitaria 芦Gregorio Ar谩oz Alfaro禄) bajo la promesa de construir un Hospital Odontol贸gico, uno Oftalmol贸gico y un Centro de Diagn贸sticos de 鈥溍簂tima generaci贸n鈥 esconde el avance de la privatizaci贸n de la salud p煤blica en Lomas de Zamora bajo la forma de arancelamientos de servicios m茅dicos y la precarizaci贸n laboral de sus trabajadores, denunci贸 recientemente la Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Por Patricia Rodriguez para ANRed

Para la CICOP, los anuncios de la Secretar铆a de Salud que carecen de difusi贸n p煤blica, esconden la traslaci贸n del modelo Malvinas (en referencia al que se aplica desde hace a帽os en el municipio de Malvinas Argentinas鈥) a Lomas de Zamora. El Modelo Malvinas, que como mancha de aceite venenoso fue extendi茅ndose a municipios vecinos, primero, para pasar luego a Tigre y, ahora a Lomas de Zamora tiene varias notas distintivas:

1. Es un modelo que apuesta al recupero de pr谩cticas de alta complejidad y alto costo mediante la facturaci贸n a Obras Sociales y Prepagas, desplazando el foco de las pol铆ticas de Atenci贸n Primaria de la Salud y, a la larga, a la poblaci贸n sin cobertura y sus necesidades.

2. Es un modelo que arancela prestaciones, a la poblaci贸n de municipios vecinos, pero tambi茅n -mediante la enga帽osa forma de bonos 鈥渧oluntarios鈥- a la poblaci贸n del lugar que terminan pagando dos veces por su salud una, con los impuestos y otra con estas 鈥渃ontribuciones鈥. Algunos establecimientos de Lomas de Zamora ya los estar铆an implementando.

3. Es un modelo privatista, pues estos nuevos servicios se tercerizan a empresas privadas, el municipio abandona su rol de prestador.

4. Es un modelo precarizador: estas empresas a cargo de los servicios contratan a su personal bajo la forma del MONOTRIBUTO. El Municipio de Malvinas fue noticia en estos d铆as en la prensa cuando se anunci贸 que en plena pandemia, abonaba a sus Residentes sumas que no llegaban a la mitad de lo que cobra un residente de la Provincia.

Adem谩s, la CICOP manifest贸 que el Municipio de Lomas de Zamora habr铆a informado que a partir de ahora toda nueva contrataci贸n en el 谩rea de salud del municipio ser谩 bajo la modalidad del MONOTRIBUTO. Lo que ya estar铆a sucediendo a pesar de que la nueva Ley de empleo municipal, la Ley 14656, no admite el monotributo como forma de contrataci贸n, y establece: 鈥淪er谩 nula y sin valor toda convenci贸n de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en las Secciones I y II de esta Ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebraci贸n o de su ejecuci贸n, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinci贸n鈥. La norma tambi茅n contempla: 鈥淒os plantas de Personal: permanente y temporaria. En ning煤n caso el total de los contratados podr谩 superar el 20% de la planta permanente. Su cumplimiento se implementar谩 progresivamente en un plazo m谩ximo de cinco a帽os a partir de la vigencia de la presente ley a partir de una disminuci贸n proporcional anual.鈥 ARTS. 70 y 71.

Durante la gesti贸n neoliberal de Mar铆a Eugenia Vidal en la Provincia, 茅sta impuls贸 un programa para 鈥渇ortalecer鈥 el primer nivel de atenci贸n en los municipios del AMBA. Los llamados Convenios AMBA, que Lomas de Zamora firm贸, a pesar de la clara oposici贸n de la CICOP, por varias cuestiones, entre ellas, que estos convenios, que demostraron no cumplir el objetivo proclamado, introduc铆an el 鈥淢onotributo鈥 como forma de contrataci贸n en Salud, en una clara violaci贸n a la 14656 y afectando los derechos de los cerca de 90 trabajadores (entre profesionales y no profesionales) que se incorporaron al 谩rea con esta modalidad. Estos trabajadores, desde su ingreso en 2018, no han recibido ninguna actualizaci贸n salarial, como muestra de lo que implica esta modalidad sumamente precaria.

Por otra parte, y ligado a lo anterior, expresaron que si alguien cree que precarizar las formas de contrataci贸n (o sea barrer con los derechos laborales y deteriorar al m谩ximo los salarios) de los trabajadores de la salud es compatible con ofrecer una Salud P煤blica de calidad a la poblaci贸n, est谩 muy equivocado. Estas pol铆ticas son incompatibles con un proyecto de pa铆s que pretende ser para todos y contradicen el sentido de las reformas que el gobierno nacional y provincial anuncian para el Sistema de Salud en la Argentina.