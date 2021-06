–

鈥Durante d茅cadas, los gobiernos apenas han financiado, ni dotado de personal suficiente y han privatizado los sistemas de salud en todo el mundo. Y estas tendencias han agravado el impacto de la pandemia鈥.

Estamos asistiendo a una serie de movilizaciones contra los partidos de derechas que est谩n privatizando la sanidad, pero no te est谩n contando todo.

驴Por qu茅 ocurre esto? 驴Por qu茅 pueden privatizar la sanidad?

La privatizaci贸n es legal en base a dos leyes de 谩mbito estatal: los art铆culos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que permiten derivar a los pacientes a la privada mediante conciertos y convenios singulares; y la Ley 15/97, que permite que un centro p煤blico sea gestionado por empresas privadas.

驴Qui茅n aprob贸 y/o mantiene estas leyes?

Todos los partidos pol铆ticos del arco parlamentario aprobaron o defienden mantener dichas leyes.

驴Qu茅 garant铆as hay de que si cambian los gobiernos no privatizar谩n?

Ninguna. Cuando las 鈥渋zquierdas鈥 est谩n en la oposici贸n prometen derogarlas, pero cuando llegan al poder, olvidan sus promesas.

En 2009 presentamos 500.000 firmas en el Congreso pidiendo que derogase la ley, cuando el PSOE ten铆a mayor铆a para derogarla, y ni siquiera tuvo la decencia de recibirnos.

Pero, en el 2012, ya en la oposici贸n, el PSOE present贸 una proposici贸n no de ley para derogar la 15/97 -el PP ten铆a mayor铆a absoluta y era imposible que saliera adelante-.

Unidas Podemos defend铆a derogarla hasta 2015 cuando estaba en la oposici贸n. Incluso Irene Montero particip贸 con nosotrxs en las movilizaciones en aquella 茅poca por la derogaci贸n. Hoy guarda silencio.

驴Es posible blindar la sanidad en una sola CCAA?

No. Todas las leyes de ordenaci贸n sanitaria auton贸micas son subsidiarias de las leyes estatales (Ley General de Sanidad y Ley 15/97), y han introducido tambi茅n la gesti贸n privada en sus territorios. S贸lo la derogaci贸n de las estatales permitir谩 blindar la sanidad en todas las autonom铆as.

驴Por qu茅 estamos en contra de la sanidad privada?

Los hospitales privados tienen mayor mortalidad. La evidencia demuestra que la mortalidad se incrementa al ser atendido en un hospital con 谩nimo de lucro: un 9,5 % en reci茅n nacidos, un 2% en adultos , y un 8 % en cr贸nicos . Esto es as铆 porque los hospitales privados emplean menos personal y 鈥 para repartir beneficios entre sus accionistas (los inversores esperan un 10%-15% de retorno de su inversi贸n).

驴Qu茅 se puede hacer?

Explicar que la privatizaci贸n es legal, y que detr谩s de ella se esconde el trasvase de miles de millones de euros todos los a帽os a empresas privadas, lo que ha desmantelado el sistema p煤blico.

Convencer a nuestros vecinos de que la 煤nica posibilidad es la movilizaci贸n en la calle contra todos los partidos pol铆ticos que defiendan la gesti贸n y el lucro privado de la sanidad.

驴Qu茅 alternativas hay?

Es posible una sanidad p煤blica que atienda a toda la poblaci贸n, independientemente de su situaci贸n administrativa, con gesti贸n democr谩tica, centrada no en lo curativo y el hospitalcentrismo, sino que act煤e contra los determinantes sociales y econ贸micos de la enfermedad.

Ello implica:

Potenciar la atenci贸n primaria y la salud p煤blica.

Prohibir el 谩nimo de lucro en el sistema sanitario, derogando las leyes privatizadoras.

Acabar con las redes sanitarias paralelas que se nutren del dinero p煤blico .

Reforzar el sistema sanitario con m谩s plantillas.

