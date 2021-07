–

El PP madrile帽o profundiza a toda velocidad en el ultraliberalismo que Esperanza Aguirre instal贸 en su feudo, ahora en manos de su alumna aventajada.

Una presidenta empoderada y fan谩tica, un consejero -Javier Fern谩ndez-Lasquetty- obsesionado con privatizar la sanidad, un jefe de Gabinete -Miguel 脕ngel Rodr铆guez- que ya se ve en Moncloa haciendo el traspaso de poderes con Iv谩n Redondo y un chiringuito unipersonal para un cerebro privilegiado como el Toni Cant贸, que se suma al largo historial de chiringuitos de la comunidad.

Menos de dos meses han bastado, desde que el PP gan贸 las elecciones el 4 de mayo, para mostrar la urgencia con que el Gobierno de Ayuso est谩 actuando para lograr sus objetivos antes de que acabe la legislatura en 2023. Con el ideario y la estrategia de FAES apuntalando el populismo, el PP madrile帽o profundiza a toda velocidad en el ultraliberalismo que Esperanza Aguirre instal贸 en su feudo, ahora en manos de su alumna aventajada.

Privatizar la Sanidad p煤blica es la gran obsesi贸n del actual consejero de Hacienda. Fern谩ndez Lasquetty tiene la oportunidad de resarcirse de la humillaci贸n que le supuso perder el pulso contra la marea blanca y los tribunales en el 2013, que dio al traste con su plan para privatizar la gesti贸n de seis hospitales p煤blicos y 27 centros de salud. 鈥淎煤n hoy sigue pensando que la Big Pharma -como se conoce a las grandes farmac茅uticas- era la mano negra detr谩s de la marea blanca. Que fueron ellas las que manipularon a los sanitarios para hundir su plan. Ocho a帽os despu茅s sigue repiti茅ndolo鈥, afirma un diputado de la oposici贸n muy preocupado por el deterioro que est谩n provocando en la Sanidad P煤blica.

鈥淢inar la Sanidad es muy f谩cil a trav茅s de los recursos humanos, bajando los sueldos sobrecargando de pacientes y empujando al personal sanitario a buscar otras salidas laborales mas dignas鈥, explica otra diputada de M谩s Madrid. Sorprende leer los resultados del CIS post electoral de la comunidad de Madrid y comprobar que Ayuso sali贸 elegida por su gesti贸n de la pandemia y su tir贸n personal. Justo ahora que se han anunciado cierres masivos de centros de atenci贸n primaria aprovechando los meses de verano y despu茅s de meses tensionando al personal facultativo.

En Madrid, casi 400.000 personas no tienen m茅dico asignado y un mill贸n y medio est谩n sin adjudicaci贸n de m茅dico estable, pero sin embargo eso no sirvi贸 para atenuar la contundente victoria de Ayuso. 鈥淟a fatiga pand茅mica m谩s el dilema entre enfermedad o precariedad fueron definitivos鈥, reconocen fuentes del partido de Errej贸n, conscientes de qu茅 en la capital y su comunidad, los pr贸ximos dos a帽os van a ser duros. 鈥淟a pol铆tica tabernaria de verdad se practica en la asamblea de Madrid. Es mucho peor que en Congreso de los Diputados. Desde la 茅poca de Esperanza Aguirre, se qued贸 impregnado en el ambiente. Y la recuperaci贸n de las fuerzas progresistas va a ser dura鈥 a帽aden desde la oposici贸n que ahora lidera M贸nica Garc铆a.

Los chiringuitos

Quien m谩s se ha beneficiado de la gesti贸n de la pandemia de Ayuso han sido las empresas concesionarias del Zendal, que aparte de recibir 153 millones de euros -el triple del precio estimado inicialmente- siguen tirando del presupuesto regional. A pesar de ser nuevo, la comunidad adjudic贸 a Ferrovial por la v铆a de urgencia el mantenimiento del hospital, primero por 1,3 millones desde diciembre a mayo, y ahora por 1,5 millones m谩s para otro seis meses.

鈥淟a consejer铆a de Sanidad es un c煤mulo de chiringuitos en s铆 misma. Cada hospital tiene sus propios proveedores, aunque tambi茅n hay unos cuantos comunes a todos para asegurarse el clientelismo鈥, explica un diputado de la Oposici贸n en la Asamblea.

Normal que el cargo de nueva creaci贸n para Toni Cant贸 resulte pecata minuta. 驴A d贸nde van 75.000 euros de sueldo anuales? Por lo pronto dar铆an para pagar el salario de tres enfermeros o enfermeras, que a pesar del riesgo est谩 en una media de 1700 euros brutos al mes.

El chiringuito que ahora m谩s se recuerda fue el que Aguirre le mont贸 a Santiago Abascal. El hoy l铆der del ultraderechista Vox ya reconoci贸 ante Alberto Reyero, hoy el nombre maldito para Isabel D铆az Ayuso, el hombre que fue de UPyD y luego Ciudadanos- que hab铆a cobrado 252.818 euros por la Fundaci贸n para el Mecenazgo y Patrimonio Social en 2013. Una fundaci贸n sin actividad.

Pero los organismos hechos a medida forman parte de la cultura org谩nica del PP. La 茅poca de Aguirre e Ignacio Gonz谩lez, con el auge de la corrupci贸n, los chiringuitos eran lo menos grave. Como explic贸 en su d铆a Isabel Gallego en el 鈥淐aso P煤nica鈥, la directora de comunicaci贸n de la Comunidad de Madrid, en tiempos de Aguirre y Gonz谩lez, algunos consejeros ten铆an 鈥渟u propio chiringuito para promoci贸n personal鈥.

En la prensa local de Madrid abunda 鈥渆l menudeo de las denuncias de favoritismo y concesiones curiosas. Como la entrega de la seguridad del Zendal a Ariete, una empresa de una persona que fue concejala del PP en Alarc贸n. Eran 1,3 millones de euros, m谩s los 800.000 que hab铆a recibido hasta ahora y ya sali贸 en la prensa鈥 reconoce una diputada de Madrid, pero nunca pasa nada. Entre los partidos progresistas mantienen que la capital es un lugar tan duro, tan descarnado, donde si pierdes el trabajo lo pierdes todo -casa, colegios, apoyo social -y donde ha calado el trumpismo, con lo cual hay una masa abstencionista importante que se ha resignado.

Quiz谩 lo que la izquierda no ha hecho en estos veinticinco a帽os, desde que los socialistas perdieron el poder en Madrid tras el tamayazo, es una autocritica de sus partidos, desde el lugar malhadado que la Federaci贸n Socialista de Madrid, a lo que ha pasado con IU, Podemos y veremos en el futuro M谩s Madrid. M谩s que que los ciudadanos caigan en el recurso f谩cil del populismo o la abstenci贸n, las llamadas fuerzas progresista lo que deber铆an hacerse mirar es qu茅 les pasa a ellos.

Telemadrid, en el foco

Las cosas no tienen visos de que vayan a cambiar mucho. Adem谩s del esc谩ndalo de Cant贸, respaldada por el enorme apoyo electoral que ha tenido, se ha lanzado a rematar lo que en la anterior legislatura no pudo hacer. Entre los objetivos de Ejecutivo IDA, est谩 Telemadrid, la tele p煤blica que Miguel 脕ngel Rodr铆guez quiere convertir en altavoz partidista a pesar de estar financiada por todos los madrile帽os. La reforma de la ley que garantizaba su neutralidad, se votar谩 la pr贸xima semana, con el fin de destituir a su director y poner en su lugar a un lugarteniente contando que no habr谩 acuerdo entre los distintos partidos para nombrar uno de consenso. Vox tiene en su mano que el PP se salga con la suya. 鈥淓st谩 jugando a que si y a que no, pero finalmente siempre apoya, pues lo que pretende es cambiar cromos. Seguramente dar谩 su apoyo a Ayuso a cambio de un pin parental o la aprobaci贸n de alguna de sus banderas鈥, dice una diputada socialista.

Ganar铆a as铆 MAR una de sus batallas, logrando controlar un jugoso instrumento de comunicaci贸n regional como son la radio y la tele madrile帽as. El jefe de gabinete de Ayuso ha visto abonado el camino a Moncloa, su lugar en el horizonte, al que sue帽a volver desde que sali贸 como ministro portavoz del Gobierno en julio de 1998.

A estas alturas de la jugada, que los sue帽os de un personaje como Miguel 脕ngel Rodr铆guez tengan la m谩s m铆nima posibilidad de hacerse realidad, produce escalofr铆os. Pero quedan dos a帽os. Al Gobierno de Ayuso y al Gobierno de S谩nchez.

