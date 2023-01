–

De parte de CNT Madrid January 24, 2023

En los 煤ltimos meses estamos asistiendo al anuncio de movilizaciones en el sector sanitario en todo el Estado, fundamentalmente del sector m茅dico. El seguimiento y difusi贸n medi谩tica de estas reivindicaciones por mejores condiciones laborales individuales contrasta con el relativo silencio de las 煤ltimas dos d茅cadas en contra de la privatizaci贸n de los servicios sanitarios y sociales. Queremos reivindicar que ambas est谩n unidas. Las condiciones actuales no ser铆an posibles si la mayor parte de los trabajadores/as del Sistema Nacional de Salud no hubieran asistido impasibles al proceso de comercializaci贸n de este derecho, tanto en Madrid como a nivel nacional.

La privatizaci贸n de los servicios sanitarios, espec铆ficamente en la Comunidad de Madrid, se inici贸 hace 18 a帽os con la descapitalizaci贸n y cierre de centros p煤blicos y su sustituci贸n por centros privados, con el consiguiente trasvase de dinero de nuestros impuestos hacia todo tipo de empresas. Posteriormente, hemos asistido al deterioro de los centros sanitarios de gesti贸n p煤blica directa (tanto hospitales como centros de salud) para que sean incapaces de abordar la demanda de su zona geogr谩fica. En el caso de atenci贸n primaria, esta degradaci贸n planificada se concreta en una priorizaci贸n de lo asistencial (lo urgente) y lo administrativo (lo importante para la administraci贸n), abandonando la prevenci贸n y la actuaci贸n contra los 鈥減roductores de enfermedad鈥. En cuanto a servicios hospitalarios y centrales, el crecimiento continuado de las listas de espera empujan a los ciudadanos hacia los seguros privados de salud y reforzando el ciclo privatizador.

Este proceso afecta a los profesionales sanitarios/as directamente en sus condiciones laborales, ya que deteriorarlas es un paso necesario en la privatizaci贸n del Sistema Nacional de Salud. Con la esperanza de no verse afectados, la mayor铆a no han reaccionado hasta ahora a este proceso. Sin embargo, no son los 煤nicos colaboradores necesarios. Por una parte, los sindicatos con representaci贸n en el sector se han mostrado indiferentes durante dos d茅cadas al deterioro de lo que dec铆an defender. Por otra parte, la izquierda institucional a nivel local y estatal han mantenido las condiciones necesarias para que se den estas privatizaciones.

Las soluciones para garantizar un sistema sanitario y de servicios sociales de calidad, democr谩tico y que atienda en tiempos adecuados las necesidades de la poblaci贸n, mientras garantiza unas condiciones laborales dignas a sus trabajadores/as, no vendr谩n de los mismos que han sido part铆cipes de su destrucci贸n. El incremento del gasto sanitario y las mejoras econ贸micas para el sector m茅dico, sin cambiar el resto del sistema, no supondr铆an m谩s que un parche puntual para comprar el silencio de los profesionales sin abordar las causas del problema. Desde SOV CNT MADRID 鈥 SECCI脫N SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES reclamamos:

Democratizaci贸n de la gesti贸n sanitaria, con participaci贸n directa de usuarios/as y trabajadores/as

Derogaci贸n de las leyes que permiten privatizar el sistema (Ley 15/97, art铆culos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad)

Rescate de lo privatizado.

Incremento de plantillas para dar toda la atenci贸n necesaria desde el sistema p煤blico, eliminando los conciertos.

Creaci贸n de un sistema p煤blico de farmacia.

Integraci贸n real de la asistencia a nuestros mayores de las residencias a trav茅s de la atenci贸n primaria.

Actuaci贸n sobre los determinantes de la morbi-mortalidad, lo que permitir铆a a medio plazo reducir el gasto sanitario.