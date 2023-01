–

De parte de CNT-AIT Albacete January 8, 2023 93 puntos de vista





Desde el SOV de Albacete de la CNT-AIT hemos le铆do las noticias que han sido publicadas por medios digitales y en papel sobre acciones de solidaridad con el fin de dar visibilidad a la situaci贸n de Gabriel Pombo da Silva en la ciudad de Albacete.

Sin entrar a valorar la autor铆a de algunas acciones, y por alusiones p煤blicas hacia nuestro sindicato, ponemos en conocimiento publico la informaci贸n m谩s importante, que en todos los casos ha sido ignorada o sesgada, generando confusi贸n o desconocimiento de un caso de corrupci贸n judicial y torturas premeditadas ya evidenciadas legalmente, que no desmerece la atenci贸n de la opini贸n p煤blica.

De igual manera que han sido publicadas hace unos d铆as noticias sobre lo sucedido en el recinto ferial, dando lugar a informaci贸n incorrecta sobre Gabriel, solicitamos que sean ahora publicadas las aclaraciones que detallan la verdadera e injusta situaci贸n jur铆dica que vive Gabriel Pombo da Silva, y que desde la CNT-AIT venimos denunciando 3 largos a帽os.

A ra铆z de estas publicaciones por parte de los diarios donde la informaci贸n era sesgada, se ha generado un contexto de desinformaci贸n general sobre la injusta situaci贸n jur铆dica de Gabriel Pombo da Silva y los motivos de su actual encarcelamiento. Aclaramos en esta publicaci贸n la realidad de la situaci贸n:

Deformaci贸n mediatica:

https://www.eldigitaldealbacete.com/2023/01/06/llenan-de-pintadas-la-puerta-de-hierros-y-el-recinto-ferial-de-albacete/

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z4E1A0762-0545-46B6-873E1F76F9DADFF7/202301/Realizan-varias-pintadas-en-las-fachadas-del-Recinto-Ferial

https://www.albaceteabierto.es/noticia/57151/albacete/el-alcalde-de-albacete-condena-las-pintadas-vandalicas-en-el-recinto-ferial-y-pide-a-la-policia-local-que-lo-investigue.html

https://albacetecapital.com/el-alcalde-de-albacete-tacha-de-aberrantes-las-pintadas-que-aparecieron-en-el-recinto-ferial/.

***

El pasado 30 de diciembre nuestro sindicato realizo una jornada de solidaridad y apoyo a las campa帽as de libertad de Claudio Lavazza y Gabriel Pombo da Silva (Preso al que asumimos desde CNT-AIT), con un piquete informativo en la Plaza del Altozano. Durante la semana posterior se realizan pegadas de carteles informativos sobre este tema, para seguir denunciando la injusta situaci贸n de Gabriel Pombo, ya que lleva muchos m谩s a帽os en prisi贸n de los que deb铆a cumplir. El caso es tan sangrante que las muestras de solidaridad espontanean han transcendido los cauces habituales, recordamos que a Gabriel lo esperan su compa帽era y su hija peque帽a. Aprovechamos la manipulaci贸n medi谩tica de estos d铆as para hacer algunas aclaraciones sobre la situaci贸n del caso, que podemos denominar como 鈥渧andalismo institucional鈥.

Gabriel fue SECUESTRADO en Portugal por la Polic铆a, en el marco de una operaci贸n impulsada por Espa帽a, a trav茅s de una OEDE (Orden europea de detenci贸n y entrega), que respond铆a a la venganza particular de Mercedes Alc谩zar Navarro (jueza del tribunal n煤mero 2 de Girona), por haber sido condenada por prevaricaci贸n al haber mantenido a Gabriel en la c谩rcel m谩s tiempo del que fue condenado y negarse a soltarlo, actuando de forma arbitraria, ignorando o aplicando la ley seg煤n la persona. Pese a haber sido puesto en libertad de manera legal y no haber cometido ning煤n delito, la venganza institucional en forma de OEDE, retuerce el C贸digo Penal para volver a encarcelarlo de nuevo. Desde el momento de su detenci贸n en Portugal han pasado 3 largos a帽os, siendo extraditado a Espa帽a y encarcelado en Mansilla de las Mulas (LE脫N) donde permanece a d铆a de hoy.

Hasta ahora siempre hemos dicho que jur铆dicamente uno de los problemas a resolver tiene que ver con una confusi贸n deliberada en la aplicaci贸n de un C贸digo Penal concreto. El de 1973 (que corresponde a una condena de 30 a帽os con la aplicaci贸n de las distintas redenciones acumuladas en estas d茅cadas), vigente al momento de la condena por los hechos del a帽o 1990. O el c贸digo de 1995 (que corresponde a una condena de 20 a帽os sin la aplicaci贸n de las citadas redenciones), evidentemente m谩s favorable en t茅rminos de c谩lculo. Recordamos que, TE脫RICAMENTE, siempre deben aplicar el C.P. m谩s favorable, pero sabemos que el 芦siempre禄 var铆a seg煤n qui茅n seas鈥 y Gabriel sigue siendo quien es y su determinaci贸n, constancia y claridad ciertamente no juegan a su favor en relaci贸n al tiempo, quedando condenado solamente por declararse anarquista, y sin tener ning煤n delito pendiente ni nuevo. En todo caso, tanto el C.P. del 1973 o del 1995, ya deber铆a estar en libertad por llevar muchos a帽os de m谩s detenido, pasando m谩s de 33 a帽os preso.

Con una lentitud de tiempos b铆blicos, el 5 de julio de 2022 lleg贸 la noticia de que su sentencia puede ser recalculada a 20 a帽os, por lo que deben devolverle muchos a帽os de vida. Como siempre, las cosas no son f谩ciles, ya los tiempos de la justicia estatal son fisiol贸gicamente largos y hay que sumar los tiempos de la venganza pol铆tica, que en este caso son m谩s de 12 a帽os que no se sujetan a la ley, sino al odio y persecuci贸n ideol贸gica del estatalismo democr谩tico.

Esta buena noticia corresponde al pronunciamiento del Fiscal, quedando a la espera de la 煤ltima palabra del juez, que s贸lo tiene que confirmar lo dicho por su colega y luego presentar el nuevo c贸mputo a los dem谩s tribunales competentes. No es dif铆cil imaginar c贸mo este juez se est谩 tomando todo el tiempo que puede y quiere, al no tener un plazo formal de fecha l铆mite ni voluntad de aplicar la ley. Tras m谩s de 6 meses del pronunciamiento del fiscal, el juez no ha comunicado nada hasta el momento, ni tendr谩 intenci贸n de hacerlo. No es de extra帽ar: 隆SI HUBIERAN QUERIDO APLICAR SU PROPIA LEY GABRIEL YA ESTAR脥A LIBRE!

Ante esta realidad, llevamos m谩s de tres a帽os denunciando la situaci贸n de Gabriel Pombo, haciendo un llamamiento a su libertad por las v铆as legales, cosa que mantenemos. Tras exponer el caso en los medios de comunicaci贸n (que muy pocos quisieron publicar) y realizar escritos de quejas dirigidos a las instituciones por la situaci贸n, nuestro compa帽ero Gabriel Pombo sigue en la c谩rcel, por lo que la CNT-AIT mantiene y mantendr谩 su campa帽a de solidaridad incuestionable hasta su liberaci贸n total.

Es un dolor y sufrimiento extremo el que acarrea ser torturado m谩s de 33 a帽os, m谩s cuando se ha demostrado que LEGALMENTE debe estar libre, a lo que la democracia responde con sordera y ceguera. No cesaremos en nuestra campa帽a a excepci贸n de una sola soluci贸n:

隆LIBERTAD INMEDIATA Y TOTAL PARA GABRIEL POMBO DA SILVA!

Acciones de solidaridad con Gabriel:

https://granada.cntait.org/content/acto-en-granada-por-la-libertad-de-gabriel-pombo-da-silva

https://www.federacionanarquista.net/confederal-valoracion-de-estos-15-dias-de-campana/

https://cntmadrid.org/valoracion-inicio-de-campana-pombo/

https://twitter.com/LibertadPombo/status/1396490738003816449?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1396490738003816449%7Ctwgr%5E9c4ecb22b668383f3a038a81e3032f028b4ccb54%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.todoporhacer.org%2Flibertad-pombo-da-silva%2F

https://www.todoporhacer.org/libertad-pombo-da-silva/

.https://www.youtube.com/watch?v=5On7u93OUL8&ab_channel=CNT-AIT