De parte de Indymedia Argentina June 27, 2021 78 puntos de vista

Natividad Llanquileo, mujer mapuche y campesina. Nacida, criada y con residencia en la comunidad mapuche Esteban Yevilao de la comuna de Tir煤a. De profesi贸n abogada de la Universidad Bolivariana, Diplomada en Derechos Humanos, Pol铆ticas P煤blicas e Interculturalidad de la Universidad de la Frontera. En el a帽o 2018 fue presidenta del Centro de Investigaci贸n y Defensa Sur y actual directora de Relaci贸n con el medio nacional e internacional.

En la elecci贸n por esca帽os reservados Pueblo Mapuche de la Convenci贸n Constituyente, del 15 y 16 de mayo del 2021, con una campa帽a autogestionada, obtuvo la segunda mayor铆a de los votos con 13.083 correspondiente al 6,00%

Ha sido uno de los nombres que ha tenido una alta consideraci贸n en expresiones aut贸nomas e independientes vinculadas a organizaciones sociales para que fuese parte de la directiva de la Convenci贸n Constituyente y a pesar de haber manifestado su disposici贸n de acuerdo con la decisi贸n de su colectivo, ha sido desestimada por sectores mapuche m谩s institucionalizados, como tambi茅n por sectores pol铆ticos del Frente Amplio, sumado a la reticencia desde grupos de poder pol铆tico y econ贸mico en el tradicional binominal.

Hay que destacar, que Llanquileo ha se帽alado que, paralelamente al proceso constituyente del Estado chileno, es importante y fundamental avanzar en los caminos propios de autonom铆a y autodeterminaci贸n de los Pueblos.

A continuaci贸n, se comparte art铆culo de la Constituyente Mapuche publicado hace algunas semanas en la versi贸n impresa de Le Monde Diplomatique 鈥 Edici贸n chilena, denominado: 鈥淧roceso Constituyente: Justicia y dignidad para los Pueblos y Naturaleza鈥

Proceso Constituyente: Justicia y dignidad para los Pueblos y Naturaleza

Por Natividad Llanquileo Pilquim谩n

Participar del proceso constituyente no ha sido una decisi贸n f谩cil, sin embargo, se tom贸 una decisi贸n colectiva con personas de diversos territorios, tanto urbano como rural, de proponer esta candidatura, abri茅ndose diversos espacios de encuentros facilitados por el Colectivo Tr眉r Igualdad, desde donde se consider贸 relevante participar para incidir en la toma de decisiones de la Convenci贸n Constituyente y as铆, salimos con la convicci贸n de que si se pod铆a.

Asimismo, tambi茅n comprendemos diversas posiciones cr铆ticas, reticentes y de desconfianza que ha existido al proceso desde expresiones aut贸nomas disidentes, varias se comparten plenamente. Es evidente que ha existido intentos de manipulaci贸n desde los sectores dominantes del poder pol铆tico y econ贸mico. La exclusi贸n de la Asamblea Constituyente, el poder del capital para campa帽as electorales, el control de medios masivos de informaci贸n, la instrumentalizaci贸n de encuestas, el marco normativo e institucional, en fin, una serie de elementos de desventaja y discriminaci贸n, sin embargo, aun as铆, hasta con una importante dispersi贸n de votos desde colectividades pol铆ticas disidentes, movimientos sociales y aut贸nomas, no pudieron y lo del 15 y 16 de mayo ha sido un nuevo hito hist贸rico que cambia profundamente los ejes y el horizonte.

Todos los fatalismos anunciados con antelaci贸n que tendr铆an independientes organizados fracasaron. Todos los ninguneos y cercos informativos, fracasaron. Y todos los se帽alamientos que en realidad la gente no quiere cambiar el sistema, fracasaron. Hoy, hay se帽ales claras y concretas que s铆 se quiere cambiar el r茅gimen pol铆tico y el modelo econ贸mico, que si se quiere construir caminos de justicia y dignidad para los Pueblos y que fue parte de nuestra consigna principal y propuesta program谩tica.

Las estrategias de movimientos sociales y sus movilizaciones en diversos escenarios como ha sido en la calle, en las urnas y en las intervenciones de los espacios de tomas de decisiones, as铆 como de comunidades, organizaciones y colectivos de Pueblos Originarios, quebr贸 el sistema partidista del oligopolio pol铆tico econ贸mico y lejos de ingenuidades, est谩n dando frutos y esperanzas concretas.

Es muy importante valorar que personas muy inteligentes, luchadoras sociales, trabajadoras de mucho esfuerzo y sacrificio, que han sido v铆ctimas de la represi贸n estatal y las desigualdades del neoliberalismo, con algunos casos de prisi贸n, persecuci贸n, represi贸n, tanto mapuche, chilena y de otros pueblos, incluso algunos no creyendo que la Convenci贸n Constituyente sea un fin, sino un medio, hoy sean dignas representaciones electas, la mayor铆a con campa帽as autogestionadas, como fue la nuestra, a pulso y con mucho esfuerzo, que se enfrent贸 a millonarias campa帽as de partidos pol铆ticos y empresariales.

No est谩 dem谩s decir, que seguramente, sectores vinculados al poder pol铆tico y econ贸mico que ha dominado todo este tiempo bajo el amparo constituyente otorgado por la dictadura, en medio de su catarsis y decadencia, con diversos tent谩culos y dimensionando parte de sus historiales de abusos, arrogancias, saqueos y opresi贸n, con una absoluta incapacidad democr谩tica, van a intentar de una u otra forma sabotear y conspirar contra todo avance transformador, por lo tanto los logros y conquistas van a tener que cuidarse dentro y fuera de la Convenci贸n.

Tambi茅n es importante se帽alar, que las malas pr谩cticas de la partitoracia con formas centralistas, individualistas, caudillistas, neo coloniales, verticales y arbitrarias, de una u otra forma son transversales, tambi茅n de alguna manera han sido reproducidas por partidos de izquierda de la nueva generaci贸n y tambi茅n podr铆a salpicar a movimientos sociales con listas constituyentes, siendo indispensable autoregularse constantemente.

En nuestro caso, el proceso que hemos vivido en el marco constituyente ha sido participativo y colectivo. La elaboraci贸n de una propuesta program谩tica fue nutrida en diversos espacios. Todas las semanas el Colectivo Tr眉r Igualdad junto a werken comunicaciones mantuvo la transmisi贸n del 鈥淭xaw眉n Constituyente鈥, con diversas personas invitadas, varias especializadas en materias como tambi茅n representativas de territorios y organizaciones. Tambi茅n tuvimos m煤ltiples encuentros, nvtram y reuniones presenciales, con diferentes comunidades y agrupaciones, recabando all铆 m煤ltiples sentimientos, anhelos, demandas y propuestas. As铆, paso a paso se fue construyendo nuestra propuesta y son las instancias a la cual nos debemos y que nos han establecido un mandato.

Es importante recordar, que en febrero de este 2021, en la Pampa de Koz-koz en la comuna de Panguipulli, tuvimos un importante encuentro de candidatas y candidatos constituyentes mapuche a esca帽os reservados e independientes, convocados por el Parlamento de Koz-koz, donde asumimos un compromiso colectivo en la defensa de los derechos de nuestro pueblo, teniendo siempre como horizonte la reconstrucci贸n de la naci贸n mapuche, entendiendo tambi茅n que hay diversos temas transversales que involucra los intereses y necesidades de todos los pueblos.

Se se帽ala esto, porque quienes representamos sentires colectivos y venimos desde un movimiento aut贸nomo, tenemos que cambiar las formas imperantes que ha habido en las tomas de decisiones en diversas escalas, como han sido los fracasados sistemas de delegaci贸n de la representatividad y acuerdos en cuatro paredes. Es indispensable que los espacios sean abiertos, transparentes, que nuestras comunicaciones con las instancias que representamos sean con una fluida retroalimentaci贸n, con decisiones compartidas y relaciones horizontales.

Algunos de los ejes Constituyentes

Desde los inicios de este andar, hemos sostenido que la soberan铆a debe recaer en todos los Pueblos que habitan Chile, con un reconocimiento expl铆cito como sujetos de derechos colectivos cuyo matiz es la autodeterminaci贸n. No hacerlo, es seguir extendiendo los actos hist贸ricos y sistem谩ticos de violencia, despojos, masacres, discriminaci贸n, abuso, arbitrariedad y dominaci贸n.

Construyendo participativamente nuestra propuesta program谩tica, decidimos agrupar las tem谩ticas recabadas en cuatro ejes principales que son parte de nuestro horizonte y que esperamos poder complementar de la mejor forma con las diferentes expresiones democr谩ticas. A continuaci贸n, un extracto de ellas:

1.- RECONSTRUIR EL VALOR DE LO DIVERSO/ PLURINACIONALIDAD KIMCEGEN: La plurinacionalidad no es una creaci贸n jur铆dica nueva: es la aceptaci贸n normativa de nuestra realidad territorial y cultural. Este reconocimiento no es relevante si s贸lo se limita a lo simb贸lico. Primero es fundamental reconocernos y posibilitar la m谩xima realizaci贸n dentro de nuestra diversidad. El Estado Plurinacional no es un estado de naciones enfrentadas o enemigas, sino donde caben todas las naciones, valoradas, respetuosas de los DDHH de todas las personas y hermanadas a partir de intercambios rec铆procos de saberes y cosmovisiones, que aseguren un buen vivir para las actuales y futuras generaciones, bajo un marco de reconocimiento expl铆cito de derechos en igualdad.

2.- UNA NUEVA RELACI脫N CON LA NATURALEZA/ FEYENTUN ITROFILLMOGEN: Para alcanzar un Estado de bienestar colectivo, hemos de situar en el centro del modelo econ贸mico, pol铆tico y social la protecci贸n de las diversas formas de vida, el itrofillmongen en nuestra concepci贸n mapuche. Para eso, proponemos reconocer el derecho a un acceso justo y equitativo de los bienes comunes, en un modelo que proteja la naturaleza y sus integrantes. Para lograrlo, es clave reconocer los derechos de la naturaleza y romper con la visi贸n que cree posible seguir con la depredaci贸n para sostener un modelo injusto, que beneficia a unos pocos y sin ning煤n l铆mite en el inter茅s colectivo. En su lugar, creemos que se la debe concebir como un gran ser vivo con un valor intr铆nseco.

3.- FORTALECIMIENTO Y AMPLIACI脫N DE DERECHOS/ KUME MONGEN: Para que la nueva Constituci贸n garantice una vida digna y plena para todos/as, creemos que es necesario redefinir el rol del Estado: abandonar la pasividad y subsidiariedad privatizadora actual para asumir un rol principal y activo, que asegure los derechos sociales, econ贸micos y ambientales b谩sicos, indispensables para vivir en dignidad, basado en principios de justicia, solidaridad y sustentabilidad, incentivando formas econ贸micas m谩s vinculadas a la comunidad, a los territorios, y basadas en la reciprocidad y la complementariedad. Salud, vivienda digna, educaci贸n de calidad, medio ambiente, respeto y desarrollo saludable ni帽ez y adolescencia, entre otros. Tambi茅n derecho a la identidad cultural colectiva, migraci贸n, el derecho al agua, vivienda digna, alimentaci贸n bajo principios de soberan铆a y justicia alimentaria y la incorporaci贸n de los saberes ancestrales.

4.- PARA UN PA脥S DIGNO Y SOSTENIBLE: M脕S Y MEJOR DEMOCRACIA/ FILL TA I脩CHI脩 ALLK脺TUGEAI脩: La Nueva Constituci贸n debe contemplar mecanismos de democracia directa como iniciativa popular de ley, el plebiscito, el refer茅ndum revocatorio de leyes injustas y de mandatos de autoridades que violan los DDHH, y presupuestos participativos a nivel comunal y regional, entre otros; justicia tributaria; democratizaci贸n y desconcentraci贸n. Transformaci贸n de institucionalidad