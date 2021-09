–

00. Apat铆a. A pocos d铆as de las PASO, la maquinaria comunicacional hace o铆r m谩s fuerte su lamento por la supuesta apat铆a de una parte del electorado que la celebraci贸n del momento electoral, que sigue proponi茅ndose como el momento pol铆tico por excelencia. As铆 funciona la percepci贸n de las 芦productoras禄, autentico sujeto de la campa帽a, y m谩s en general, de lo pol铆tico vuelto fen贸meno comunicacional de mercado.

01. Percepci贸n. Las 鈥減roductoras鈥 son los agentes a cargo de todo lo que se muestra. Constituyen el aparato sensorio-motriz mismo de la representaci贸n, los 贸rganos mismos de percepci贸n-acci贸n. S贸lo por su intermedio la pol铆tica percibe -estudios cuantitativos y cualitativos- a la sociedad (bajo la forma de estudiadas 鈥渄emandas sociales鈥); s贸lo por su intermedio la pol铆tica se hace o铆r y escuchar. Las productoras son agentes mediadores de mercado, cuya misi贸n es consumar todo el proceso que culmina en la venta de un producto particular: lo pol铆tico.

02. Antipolitica. Debe ser dif铆cil crear espect谩culo pol铆tico -lo pol铆tico vuelto producto- en medio de la pandemia. De hecho, el discurso de lxs pol铆ticxs advierte sobre cierta amenaza recurrente ante la cual no hay grieta que valga: la llaman la 鈥渁ntipol铆tica鈥. Esta part铆cula paradojal del lenguaje -que supone que la pol铆tica viabiliza aquello que la niega- tiene un origen posible en la escuela alfonsinista, que defend铆a lo pol铆tico como actividad parlamentaria -aquello que Lenin llamaba el 鈥渃retinismo parlamentario鈥-, atribuyendo a toda actividad extra-institucional supuestas potencias 鈥渄esestabilizantes鈥. No por nada diciembre de 2001 es, para la pol铆tica profesional, el pesadillezco festival de la antipol铆tica.

03. L铆bido. Pero las productoras no hablan de 鈥渁ntipol铆tica鈥, sino que hacen an谩lisis desde los 鈥渆studios del deseo鈥, y por tanto piensan m谩s bien en t茅rminos de un supuesto repliegue libidinal. Este tipo de diagn贸sticos contrasta -o bien se confirma- ante fen贸menos como el de los llamados 鈥渓ibertarios鈥: un peque帽o grupo de personas provenientes de la comunicaci贸n y las finanzas, que propone un razonamiento rudimentario, que suponen movilizador. La Argentina ser铆a un pa铆s dominado por una 鈥渃ultura de izquierda鈥, motivo por el cual la rebeli贸n que imaginan s贸lo podr铆a expresarse 鈥撯渘aturalmente鈥- desde la derecha liberal. El esquema es simple, y sus supuestos: que hay 鈥渃ultura de izquierda鈥 sin 鈥減ol铆tica de izquierda鈥; que hay una 鈥渞ebeli贸n鈥 en marcha; que no hay nada m谩s natural que esa rebeli贸n adopte la ideolog铆a de todo lo que es dominante en nuestro mundo.

04. S铆ntoma. La imagen misma de un pa铆s sometido a una econom铆a de mercado y gobernado por una supuesta 芦cultura de izquierda禄 es ya una producci贸n de la derecha. De derecha son los supuestos mismos -el modo en c贸mo funcionan la palabra 鈥渃ultura鈥 e 鈥渋zquierda鈥- y de derecha es el esquema resultante, a煤n si su relativo 茅xito pudiera consistir en ser repetido al interior mismo del llamado campo progresista. Pero esos supuestos son inconsistentes, porque la 鈥渃ultura de izquierda鈥 no existe -no tiene efectividad de izquierda- por fuera del cuestionamiento al mando opresivo de la l贸gica del capital sobre la sociedad. Si algo resulta sintom谩tico en este tipo de esquematismos reaccionarios es la carencia de respuestas efectivas desde un punto de vista no reaccionario. S贸lo un ejemplo:

Las declaraciones del candidato Milei, llamando 鈥渮urdo de mierda鈥 y amenazando con 鈥渁plastar鈥 al l铆der mejor posicionado de la derecha, Rodr铆guez Larreta. Al considerar este episodio s贸lo como maniobra de intensificaci贸n comunicativa sin relevancia, no s贸lo se pasa por alto la apelaci贸n 鈥渓ibertaria鈥 al lenguaje de la 煤ltima dictadura -en la que se 鈥渁plastaba鈥 a los 鈥渮urdos de mierda鈥-, sino que, sobre todo, se presta consentimiento a la idea de que 鈥渃ultura de izquierda鈥 es compatible con statu q煤o.

05. Derecha. La ausencia de una respuesta consistente en t茅rminos de una pol铆tica de izquierda quiz谩s se explique por un desplazamiento m谩s profundo que afecta al conjunto de la campa帽a: la absorci贸n misma del mundo pol铆tico por las 芦productoras禄 es el hecho reaccionario de nuestro presente. Reaccionario porque en su propio mecanismo tiende a confirmar las premisas culturales de la derecha en el uso de los discursos de izquierda. El 鈥渆fecto de verdad鈥 del discurso de los 鈥渓ibertarios鈥 se circunscribe a este punto: Cuando la 鈥渃ultura de izquierda鈥 se apoya en funcionamiento 鈥渄e derecha鈥, abandona toda relaci贸n con la rebeli贸n (no s贸lo presente, sino tambi茅n pasada y futura).

06. Fracaso. No hay c贸mo transformar esta incapacidad de politizar el malestar sin hacer fracasar esta absorci贸n de la pol铆tica en la concepci贸n neoliberal de la comunicaci贸n. Ojal谩 esta supuesta apat铆a, que tanto preocupa al mundo de la telepol铆tica, fuera tambi茅n conciencia social sobre sus l铆mites y por tanto ocasi贸n para crear 鈥減roductoras鈥 de nuevo tipo, m谩s pr贸ximas a la funci贸n narrativa de las experiencias vividas, a los tejidos ocurridos durante la pandemia. Al imaginar que nuevas articulaciones entre vivencias colectivas y comunicaci贸n p煤blica pudieran emerger de un fracaso del actual andamiaje empresarial de medios, en la que hoy se apoya la pol铆tica convencional, nos convertimos en v铆ctimas de nuestras propias ilusiones, pero ganamos a cambio una mirada diferente, menos sometida a lo que nos muestra, una mirada al sesgo.

La Tecl@ E帽e

