De parte de ANRed March 21, 2023 374 puntos de vista

La muestra 鈥8M Manifiestos Visuales鈥 expuesta en el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo fue destruida por un grupo de profesantes cat贸licos que tambi茅n violentaron a las personas presentes. De la misma manera que Bergoglio en 2004 dirigi贸 la destrucci贸n de la muestra de Le贸n Ferrari en el CC Recoleta, la Arquidi贸cesis de Mendoza tambi茅n hab铆a denunciado la obra conmemorativa del D铆a Internacional de la Mujer. Tras los ataques, la artista pl谩stica cuya obra fue destruida, Cristina Eliana P茅rez expres贸: 芦Nos quieren silenciar, no quieren que nuestras voces se escuchen. No podemos tolerar la intolerancia禄. Por su parte la Asamblea de Trabajadorxs de las Artes Visuales de Mendoza expres贸 su total repudio y 芦Nunca m谩s禄 ante los hechos violentos perpetrados a las obras as铆 como todo acto de odio. Solicitaron 芦que se garantice la libertad de expresi贸n tanto dentro como fuera de la Universidad禄 y exigieron 芦se apliquen las acciones legales correspondientes a los responsables de estos actos de violencia禄. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Las im谩genes del Anexo Luis Quesada del Rectorado Universidad Nacional de Cuyo exponen la destrucci贸n total que hicieron un grupo de profesantes de la iglesia cat贸lica de la muestra 鈥8M Manifiestos Visuales鈥. Los videos registraron al grupo rezando frente a un hombre que dirige: 芦Dios te salve Mar铆a Llena eres de gracia El se帽or es contigo Y bendita t煤 eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jes煤s鈥β

D铆as antes de cometer el delito, la Arquidi贸cesis de Mendoza hab铆a denunciado p煤blicamente la exposici贸n de arte conmemorativa del D铆a Internacional de la Mujer que se desarrollaba en la Universidad Nacional de Cuyo. Se帽alaban que contiene 芦una violencia simb贸lica sobre signos religiosos cristianos, no solamente cat贸licos禄 y hiere 芦convicciones religiosas禄.

Tras los ataques a la muestra expuesta en la Universidad Nacional de Cuyo, una instituci贸n laica, p煤blica y gratuita, la artista pl谩stica cuya obra fue destruida, Cristina Eliana P茅rez, le dijo a Radio Nihuil: 芦Nos quieren silenciar, no quieren que nuestras voces se escuchen. No podemos tolerar la intolerancia芦.

芦Soy investigadora art铆stica, no es improvisaci贸n. Viajo, expongo en el mundo. No me interesa ofender a la Iglesia, yo soy creyente. Me interesa que se debata禄, se帽al贸 P茅rez y concluy贸: 芦No vulneran una obra, vulneran un pensamiento. Cristo fue crucificado por su pensamiento. 驴Qu茅 quieren hacer con nosotras?芦.

La exposici贸n agredida result贸 de una convocatoria institucional en el marco del 8M, d铆a internacional de la lucha por los derechos de las mujeres. Fue inaugurada el 7 de marzo pasado con la participaci贸n de 36 estudiantes, docentes y graduadas de la Facultad de Artes y Dise帽o y apuntaba a mostrar obras con 芦una mirada cr铆tica sobre la sociedad patriarcal y reivindicar las conquistas de derechos禄, como se帽alan desde la UNCUYO.

El secretario de Extensi贸n y Articulaci贸n de la Facultad de Artes y Dise帽o, Sergio Rosas, cont贸: 芦Llegu茅 cuando estaba todo roto y empec茅 a filmar. Una mujer me dijo que no grabara nada porque hab铆a ni帽os禄, relat贸 Rosas en di谩logo con Canal 7. Denunci贸 que 芦otros me dec铆an 鈥榩uto, carancho, zurdo, ya sabemos d贸nde viv铆s’禄. Tambi茅n asegur贸 que est谩 al tanto que 芦Se citaron ellos mismos desde las 17 por la web. Tenemos el registro y pueden ser individualizados禄.

Por su parte, la Asamblea de Trabajadorxs de las Artes Visuales de Mendoza expres贸 su total repudio y 芦Nunca m谩s禄 haciendo 茅nfasis en la cercan铆a de los actos de odio con el aniversario de la 煤ltima dictadura c铆vico eclesi谩stico militar. 芦Que se garantice la libertad de expresi贸n tanto dentro como fuera de la Universidad禄 exigieron y que 芦se apliquen las acciones legales correspondientes a los responsables de estos actos de violencia禄.

La asamblea contextualiz贸 que la muestra conmemorativa del 8M contaba con obras de profundo contenido simb贸lico, reflexivo y pol铆tico 芦frente a lo cual un grupo de personas profesantes de la iglesia cat贸lica se sinti贸 ofendido禄. La Arquidi贸cesis de Mendoza hab铆a advertido: 芦De no ser inmediata la acci贸n de restituci贸n del da帽o infligido a nuestro principios y valores religiosos, procederemos, seg煤n nos ampara la ley, a realizar la denuncia correspondiente en el 谩mbito de la Justicia federal芦. Pero iglesia cat贸lica eligi贸 proceder al da帽o y destrucci贸n de varias obras, 芦cometiendo un acto de vandalismo y extremismo religioso, afirman desde la asamblea.

Sobre la campa帽a de la iglesia para justificar sus acciones, se帽alaron: 芦Han sido difundidas im谩genes descontextualizadas de las obras expuestas, sin atender ni considerar tanto el texto curatorial como los fundamentos de las autoras, ni la pertenencia de estos 铆conos a la cultura global occidental, m谩s all谩 de su referencia lit煤rgica禄

芦A cuatro d铆as del 24 de marzo, d铆a por la memoria, la verdad y la justicia; esta acci贸n nos recuerda el horror sucedido en nuestro pa铆s, cuando se quemaban libros y se atentaba constantemente contra los derechos civiles y la libertad de expresi贸n禄.

Los ataques a la expresi贸n art铆stica recuerdan al accionar de Jorge Bergoglio, hoy 芦Papa Francisco禄 en 2004 cuando era cardenal y tambi茅n arremeti贸 al grito de Viva Cristo Rey contra la expresi贸n art铆stica de la obra de Le贸n Ferrari. Esta no solo fue amenazada y destruida sino que la jueza Liberatori retir贸 algunas piezas de la muestra y luego el 17 de diciembre, la clausur贸 por completo. Otra coincidencia, la muestra tambi茅n expon铆a la violencia del patriarcado, particularmente la relaci贸n de la Iglesia Cat贸lica con los militares.

As铆 como la Arquidi贸cesis de Mendoza se justific贸 antes del ataque que destruy贸 las obras de 芦8M Manifiestos Visuales禄, en 2004 Bergoglio hab铆a publicado en el diario La Naci贸n una 芦carta pastoral禄 que azuzaba a sus fieles: 芦Hoy me dirijo a ustedes muy dolido por la blasfemia que es perpetrada en el Centro Cultural Recoleta con motivo de una exposici贸n pl谩stica. Tambi茅n me apena que este evento sea realizado en un Centro Cultural que se sostiene con el dinero que el pueblo cristiano y personas de buena voluntad aportan con sus impuestos禄. Tambi茅n agregaba: 芦frente a esta blasfemia que averg眉enza a nuestra ciudad, todos unidos hagamos un acto de reparaci贸n y petici贸n de perd贸n el pr贸ximo 7 de diciembre禄.

Tiempo despu茅s Ferrari dijo: 芦El cardenal Bergoglio escribi贸 una carta en contra la muestra que leyeron en todas las iglesias diciendo que era blasfemo. La blasfemia en la religi贸n se paga con la muerte por lapidaci贸n. As铆 que cuando procesaron a los muchachos que rompieron algunas obras, pens茅 que tendr铆an que haberlo condenado al cardenal Bergoglio porque 茅l hab铆a incitado a esta gente para que las rompiera. Por suerte no me rompieron la cabeza禄.