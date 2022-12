–

Poco a poco, la verdad se va abriendo paso entre el marem谩gnum de mentiras y propaganda con la que gobiernos y medios de comunicaci贸n est谩n tapando todo lo que acontece en torno al conflicto de Ucrania. A pesar de la evidente desproporci贸n con la que act煤an los promotores occidentales de la guerra, la verdad s贸lo tiene un camino y esta, tarde o temprano, acabar谩 aflorando, como ha sucedido tantas otras veces con las falsedades que nos contaron sobre las guerras de Libia, Siria, Irak, Yemen, etc.

Esta vez, el desmentido ha partido del observatorio Sin T贸picos del proyecto 鈥淎lza la Voz contra el racismo y la xenofobia鈥 de la Comisi贸n Espa帽ola de Ayuda al Refugiado del Pa铆s Valenciano, junto a la Uni贸 de Periodistes Valencians. Ambas entidades han elaborado el documento 芦An谩lisis del tratamiento medi谩tico del conflicto de Ucrania y de la acogida de refugiadas禄, un estudio de medio centenar de p谩ginas que recoge numerosos ejemplos del proceder de los medios de comunicaci贸n del Estado espa帽ol y cuantific贸 la desproporci贸n del bombardeo medi谩tico sobre Ucrania en comparaci贸n con otros conflictos activos en el planeta. El resultado es abrumador, con un 88,7% de impactos desde el 24 de febrero al 24 de octubre de 2022 sobre Ucrania, en contraposici贸n a un exiguo 11% de atenci贸n a las guerras en Siria, Afganist谩n, Yemen, Palestina, Mali, Etiop铆a o Yemen, entre un total de casi un mill贸n de noticias consideradas en la prensa espa帽ola. El tratamiento a la extrema derecha ucraniana y el trato a los refugiados son los temas en los que m谩s profundiza el estudio.

No es que sea un informe de marcado car谩cter antiimperialista, ni siquiera especialmente contrainformativo 鈥攅so ser铆a mucho pedir鈥, pero se nota que pretende ser equidistante y profesional y es ah铆 donde aparecen resquicios de deducciones e informaciones que ning煤n medio corporativo suele atreverse a publicar. En el enlace est谩 el documento completo para que quien est茅 interesado o interesada pueda analizarlo. No obstante, s铆 que me gustar铆a resaltar algunas de sus conclusiones m谩s interesantes y que m谩s me han llamado la atenci贸n por su car谩cter inusual.

Aqu铆 est谩n:

El 95% de la informaci贸n que nos llega (鈥) en la actual guerra de Ucrania, proviene de pa铆ses de la Alianza Atl谩ntica. El concepto de 鈥済uerra h铆brida鈥 se ha consolidado, haciendo que la desinformaci贸n y la propaganda sean un medio utilizado recurrentemente (鈥)

El blanqueo de la ultraderecha y sus grupos combatientes ha sido una constante por parte de determinados grupos medi谩ticos, as铆 como el aumento y la normalizaci贸n de la ret贸rica belicista.

La migraci贸n, el asilo y las personas refugiadas siguen protagonizando gran parte de las noticias falsas y la desinformaci贸n mientras que los informes especializados denuncian el incremento de delitos de odio, y el aumento del racismo y la xenofobia.

As铆 que, resumiendo, la pr谩ctica totalidad de la informaci贸n que nos llega sobre Ucrania es propaganda b茅lica, los medios de comunicaci贸n est谩n atizando el conflicto con fake news y t茅cnicas de desinformaci贸n de masas y se han dedicado conscientemente a esconder la presencia e influencia de grupos neonazis ucranianos para hacerlos pasar por patriotas del lado bueno del conflicto.

Seguro que para la mayor铆a de nosotros y nosotras nada de esto es nuevo. Lo llevamos repitiendo desde febrero de este a帽o e incluso antes. La novedad est谩 en encontrar este tipo de conclusiones en un lugar tan inesperado. Bienvenido sea y que muchos otros lo vayan siguiendo con el tiempo.