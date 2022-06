–

Con el aumento de la inflaci贸n y el anuncio de la tasa de mayo, en julio en Turqu铆a comenz贸 la discusi贸n sobre el aumento de salarios de los empleados p煤blicos. Otro tema controvertido es si se habr谩 un nuevo aumento adicional al salario m铆nimo.

El ministro turco de Trabajo y Seguridad Social, Vedat Bilgin, no revel贸 la tasa, aunque dijo que en julio habr谩 un aumento de la inflaci贸n para los empleados p煤blicos. 鈥淓stamos trabajando para aumentar el salario m铆nimo鈥, indic贸.

Estas subidas tambi茅n afectan a los profesores del sector privado, que quieren las mismas condiciones que los que trabajan en el sector p煤blico. Pero sus salarios no estar谩n determinados por lo que se paga a los funcionarios, sino por un aumento provisional del salario m铆nimo.

En la actualidad, hay unos 200.000 profesores y profesoras del sector privado en Turqu铆a, que trabajan desde centros de rehabilitaci贸n hasta escuelas y cursos privados. La mayor铆a incluso cobra por debajo del nuevo salario m铆nimo, y un gran n煤mero trabaja sin seguro. Adem谩s, aquellos cuyo contrato ha expirado, trabajan en otros empleos durante el verano. Con el cierre de las escuelas, muchos profesores y profesoras se quedan sin empleo.

El Sindicato de Profesores del Sector Privado lucha por los derechos de los profesores y las profesoras.

Trabajo ilegal

Un funcionario del Sindicato de Profesores, que no quiso ser nombrado, dijo a la agencia de noticias ANF que los y las profesoras trabajan en el sector privado en condiciones muy dif铆ciles. Adem谩s, muchos est谩n inscritos en el sector informal o en otros sectores. 鈥淗ay unos 200.000 profesores del sector privado en Turqu铆a. Estos est谩n registrados y hay trabajadores informales. Se calcula que unos 20.000 o 30.000 est谩n empleados sin seguro鈥.

A esto, agreg贸: 鈥淎simismo, entre 20.000 y 30.000 de ellos no figuran como profesores. Est谩n registrados como oficinistas. De este modo, el jefe obtiene un beneficio extra o no tiene que tratar con el Ministerio de Educaci贸n Nacional (MEB), que establece que el contrato del profesor del sector privado no puede ser inferior a un a帽o. Pero de este modo los jefes pueden aplicar diferentes contratos al profesor鈥.

El integrante del Sindicato se帽al贸: 鈥淪e hace un contrato de 10 meses con los profesores de curso. El empresario no puede hacer un contrato de 10 meses de baja legalmente. Pero en la pr谩ctica, deber铆a hacer a los profesores un contrato legal de 12 meses, pero obliga al profesor a dimitir despu茅s de 10 meses, a menudo amenazando con no contratarle el a帽o que viene. Por eso los profesores renuncian despu茅s de 10 meses de trabajo鈥.

鈥淎lgunos, de alguna manera, aceptan el curso y trabajan durante dos meses a cambio de una remuneraci贸n 鈥揺xplic贸-. Pero no todos tienen tanta suerte. Por ejemplo, un amigo nuestro se fue a Antalya a trabajar en un hotel este verano. El a帽o pasado hubo gente que fue a recoger t茅 y avellanas como trabajadores de temporada. Tambi茅n hay gente que va al pueblo a cuidar de los animales鈥.

Horas extras

Aunque se帽ala que los sueldos son muy bajos, sobre todo en estos centros de ense帽anza, el responsable del Sindicato de profesores asever贸 que tampoco se cumple la normativa sobre las horas de trabajo.

鈥淎unque los profesores deber铆an trabajar s贸lo 40 horas a la semana, hay algunos que trabajan 50 o 60 horas semanales. No hay vacaciones de verano. Es un para铆so de explotaci贸n total鈥, detall贸.

A su vez, 鈥渆st谩 la situaci贸n de los profesores que ense帽an a ni帽os con discapacidades en los centros de rehabilitaci贸n afiliados a la Educaci贸n Nacional 鈥搈anifest贸-. S贸lo tienen 15 d铆as de permiso al a帽o. Suelen ganar un sueldo superior al salario m铆nimo. En Anatolia, el salario de los profesores es el salario m铆nimo. Lo vimos incluso en algunos centros de rehabilitaci贸n y en algunos colegios. El sindicato recibi贸 muchas notificaciones鈥.

El sindicalista tambi茅n subray贸 que estos cursos no est谩n supervisados: 鈥淧or ejemplo, en Hatay pagan a los profesores menos del salario m铆nimo. Como nadie lo supervisa, reciben un salario de 3.500 liras. Tambi茅n saben que si presentan una queja, no podr谩n volver a trabajar. Porque los directores, jefes y empleados suelen tener muy buenas relaciones con estas escuelas y cursos privados鈥.

鈥淟os profesores est谩n realmente asustados. Por ejemplo, nos ganamos la confianza de los profesores gracias a que todos los elementos fundadores del Sindicato de Profesores eran profesores, y a que no hicimos este trabajo apoyando a una fuerza pol铆tica. Hoy tenemos miles de afiliados鈥, finaliz贸.

FUENTE: Roni Aram / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

