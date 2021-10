–

El Programa para la Intensificación de la Enseñanza +ATR comenzó a aplicarse en las aulas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de intensificar la enseñanza de alumnos secundarios y primarios. La propuesta apunta a que se garanticen los aprendizajes contemplados en el curriculum prioritario identificando a los estudiantes que participarán del mismo, a partir del registro de sus trayectorias educativas. Sin embargo desde las y los trabajadores de la educación realizan críticas al programa «consideramos que la creación e implementación del Programa ATR es un nuevo parche al sistema educativo, que no trae soluciones de fondo y en todo caso, profundiza la precarización educativa y laboral. En cuanto a su creación viene a intentar suplir las falencias de la gestión del Ministerio de Educación, que generó la desconexión de cientos de miles de estudiantes con la escuela. Lo cual se agravó con la falta de actos públicos para la cobertura de cargos durante casi todo el año. Es claramente una medida electoralista que surge en la coyuntura de la derrota del gobierno en las PASO, y con la política educativa como uno de los puntos de mayor crítica popular» explican docentes del Colectivo Unite. Por ANRed

El Programa para la Intensificación de la Enseñanza +ATR fue creado con el objetivo de generar nuevas acciones para la continuidad pedagógica y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de niños y adolescentes que requieren una enseñanza intensificada. El mismo comenzó a regir en las escuelas bonaerenses a partir de l 1° de septiembre y continuará hasta el 30 de marzo del 2022, alcanzando a los estudiantes que asisten a establecimientos educativos de los niveles obligatorios.

Se realizará en los establecimientos educativos de manera complementaria a la jornada habitual, incluido los sábados, sin alterar la jornada escolar de los estudiantes, ni el funcionamiento del establecimiento educativo.

Según informó en Gobernador de la Provincia Axel Kicillof en la presentación del programa, para la puesta en marcha del mismo se han invertido $2.500 millones para la contratación de 30 mil docentes.

En diálogo con ANRed Leonardo Jabalera integrante del Colectivo docente de Lanús nos explica las consecuencias del Programa ATR, en cuando a la precarización laboral docente.

«Consideramos que la creación e implementación del Programa ATR es un nuevo parche al sistema educativo, que no trae soluciones de fondo y en todo caso, profundiza la precarización educativa y laboral. En cuanto a su creación viene a intentar suplir las falencias de la gestión del Ministerio de Educación, que generó la desconexión de cientos de miles de estudiantes con la escuela. Lo cual se agravó con la falta de actos públicos para la cobertura de cargos durante casi todo el año. Es claramente una medida electoralista que surge en la coyuntura de la derrota del gobierno en las PASO, y con la política educativa como uno de los puntos de mayor crítica popular. Buscan supuestamente generar puestos docentes y lograr reconectar a estudiantes al sistema educativo. Nuestro análisis es que en realidad lo que se genera son puestos de trabajos precarios, con salarios que no tienen en cuenta la antigüedad docente y que demandan una multifuncionalidad que no importa la materia que haya estudiado el docente, ya que deben cubrir cualquier materia. Finalmente la implementación del plan es desigual, ya que mientras en las escuelas céntricas la mayoría de los cargos se han cubierto, en las periféricas muy pocos cargos fueron cubiertos o aún no comenzó a funcionar el plan. En resúmen, consideramos que éste plan viene a emparchar la precarización educativa y profundiza la flexibilización y precarización laboral y la fragmentación entre trabajadoras y trabajadores de la educación, sin dar soluciones a las problemáticas reales de los y las estudiantes».

Por ortro lado, Nadia Barrios, docente de Literatura y delegada de Suteba Lomas de Zamora expresó su preocupación sobre el impacto negativo que tiene el programa sobre los roles y tareas docentes.

«Los programas ATR son un avance en la precarización docente, pero también en la precarización educativa. Ésto pasa así porque el programa consiste básicamente en que los docentes den clases incluso por fuera de su área de competencia. Por ejemplo, yo como profesora de literatura debería acompañar a alumnes que necesitan intensificar su trayectoria, en materias como historia, que no me compete. Ésto degrada el rol docente porque como dicen los directivos en las jornadas docentes: en el Programa ATR, nuestro rol sería como de mamá o papá de los alumnos. Ésto hace que si el docente puede hacer cualquier cosa, se termina desdibujando nuestro rol. No se reconoce nuestra formación, la carrera específica y ésto va en consonancia con la idea que tenía María Eugencia Vidal cuando quería romper las huelgas docentes y planteaba que vayan los padres a dar clases. Si nuestra tarea se asimila a la de un padre, el día de mañana cualquier padre puede ser docente. Así vamos avanzando en la degradación de nuestra tarea educativa».

Agregó «hay una serie de ítems que abonan al trabajo precario sobre todo en relación a los derechos conquistados históricamente por la docencia, donde la formación específica es importante, el trabajo en la institución es central, donde se prioriza la continuidad laboral, todo ésto esta en riesgo con el Programa ATR. Por ejemplo: se puede trabajar en ámbitos extraescolares como sociedades de fomento, es decir, cualquier sitio ad hoc, que por supuesto no tiene las mismas condiciones que una escuela. Se asignan unas formales vacaciones que son apenas unos días y los doncentes deberán trabajar en enero. Se exige que en ese período estival lleguen a realizar actividades lúdico pedagógicas, desdibujando nuestro rol específico. También se incluyen visitas domiciliarias, algo que es necesario por la crisis que hay y el nivel de deserción junto a la multiplicidad de problemáticas, pero claramente estas tareas no forman parte de nuestro trabajo, que debería hacerlo los equipos de orientación constituídos, entre otros, por trabajadores sociales. Entonces el docente termina haciendo un montón de labores para la cual no fue formado y supliendo otros roles que implicaría pagar otros sueldos. Éste programa apunta a una baja en el presupuesto educativo y atenta contra las condiciones y continuidad laboral. Los sindicatos han hecho un silencio cómplice y ensordecedor» finalizó.