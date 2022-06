–

Federación Anarquistas Gran Canaria June 1, 2022

Canarias tiene una de las infancias m谩s pobres de la Europa pol铆tica. El 35% de las menores que residen en las islas est谩n malnutridas. Este dato, anterior a una pandemia devastadora, implica que su 煤nica fuente de alimentaci贸n viene de comedores escolares y becas de desayunos.

Esto significa que miles de familias no tienen con qu茅 alimentar a sus hijas los fines de semana o festivos. Inspiradas en el Programa de desayunos dise帽ado por Los Panteras Negras en Oakland y Harlem (EEUU) a partir de 1969, la FAGC pone en marcha su propio Programa de desayunos.

Llevamos una d茅cada comprometidas con el frente de las necesidades b谩sicas, a trav茅s de proyectos de vivienda y soberan铆a alimentaria. Entendemos que las comunidades se hacen fuertes cuando se acostumbran a gestionar y solucionar sus propios problemas.

Ante la ineptitud, incapacidad y desinter茅s de las instituciones frente a esta situaci贸n, agravada por las consecuencias de la pandemia y las guerras, lanzamos esta iniciativa que busca alimentar a decenas de menores a trav茅s de una nutrici贸n saludable y sin sufrimiento animal.

No enga帽amos a nadie: lo que planteamos puede no ser m谩s que una pol铆tica de supervivencia. Pero es imposible cambiar las condiciones sociales si antes no aseguramos la supervivencia de nuestra gente, de nuestra clase y, especialmente, de aquellos que representan nuestro futuro.

Las anarquistas tenemos que hacer cosas anarquistas. Crear comunidad, tejer lazos desde la base, buscar salidas sin esperar nada de las instituciones. Apoyo mutuo y Acci贸n directa no son lemas de cartel. Son metodolog铆as 煤tiles y pr谩cticas a usar cada d铆a, en cada relaci贸n.

