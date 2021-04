–

De parte de Periodico Anarquia April 29, 2021 16 puntos de vista

鈥淒esde los inicios del neoliberalismo y sobre todo desde el fin de la guerra fr铆a los partidarios del capitalismo hab铆an presentado a este sistema como la 煤nica realidad existente. Sin alternativa, sin salida, sin escapatoria. Cualquier otra forma de organizaci贸n econ贸mica y social estaba condenada al fracaso, era inviable o se hab铆a demostrado err贸nea. El capitalismo hab铆a dejado de ser una forma concreta de organizaci贸n econ贸mica y se hab铆a convertido en la realidad, en toda la realidad, en la 煤nica realidad鈥

Layla Mart铆nez.

Y progresivamente lo invivible del capitalismo y el abismo al que nos arrastra es tapado una y otra vez por el mundo empresarial y sus sostenedorxs. Hoy, el juego pol铆tico redunda en sostenedorxs con la f贸rmula A y sostenedorxs con la f贸rmula B. Diferentes modos de gesti贸n pero ning煤n rasgo de transformaci贸n de las relaciones de dominio.

Esa es una de las razones del declive de 谩nimo del Frente Amplio, sus sectores progresistas y los m谩s 鈥渋zquierdistas鈥 si cabe, rendidos entre compromisos, adaptaci贸n y cansancio. Todos y cada uno, defensores de un realismo conveniente a los intereses empresariales y pol铆ticos. De nada serv铆a, o peor, jugaba en contra, el corrimiento, adaptaci贸n y muerte de la pretensi贸n 鈥渆mancipatoria鈥 de otros progresismos parlamentarios en el mundo. La izquierda del capital ha hecho muy bien sus deberes en el desarrollo y profundizaci贸n del dominio actual.

Lxs progresistas han llevado su derrota, adaptaci贸n y cansancio hasta quedarse apenas con una propuesta de gesti贸n m谩s estatista que la derecha tradicional pero para nada contraria a los mayores designios del capital. A no concebir ni la posibilidad de vivir fuera del capitalismo los progresistas han llevado su resignaci贸n al estatus de una verdadera metaf铆sica. Ya no conciben siquiera la posibilidad de un mundo sin capitalismo, sin explotaci贸n, sin dominio.

Pero aunque lejos de perfecciones, la vida humana tampoco est谩 condenada al abismo del canibalismo social. La cr铆tica que ha corro铆do viejos poderes debe buscar la potencia tambi茅n para crear nuevas formas de relacionamiento y modos de vida m谩s justos, seguros, horizontales y libres. El capital y el Estado son duros pero no invencibles y en el mundo no faltan ejemplos de 鈥渓o otro鈥, s贸lo hay que saber mirar pero m谩s importante, hay que atreverse a hacer. El progresismo integra el partido del orden constituido, el partido del Estado y la derrota que se ha convertido en dispositivo para generalizar el des谩nimo.

Necesitamos y podemos generalizar las pr谩cticas antiautoritarias, las estructuras de autoorganizaci贸n y las bases que no faltan para combatir no s贸lo la explotaci贸n organizada sino el descr茅dito de pelear para ser mejores y m谩s libres. El capitalismo no es necesario, la libertad s铆.

R.