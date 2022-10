–

De parte de Periodico Anarquia October 14, 2022 83 puntos de vista

Leemos en la prensa sobre el acercamiento del frente amplio con «las religiosidades» y su queja de «infantilismo» contra quienes siguen, la izquierda dicen, «despreciando» a lxs creyentes…

Así que como personas que seguimos reivindicando con toda la fuerza el «Ni dios ni amo» y el materialismo contra todo intento de utilización de ideas trascendentalistas para embaucar gente, queremos decir un par de cositas.

Para empezar, el facilismo con el cual deslizan que hay «desprecio» contra quien cree en alguna religión sin contemplar u olvidando la crítica a las instituciones religiosas y su nefasta historia es insultante. Una cosa es quien cree, su religiosidad e ideas son siempre respetables y otra cosa es la institución que vive de eso, que se beneficia de eso, que se aprovecha de eso. Como siempre para hablar de respeto se debe recordar la paradoja «del fascista», se respeta pero no se tolera al que no respeta y quiere imponer su credo malsano.

Y que en el seno de las instituciones religiosas haya habido corrientes más humanistas, más liberadoras y solidarias no borra la historia general sino que debería servir para hacerse una idea más cabal acerca de las instituciones de la religión y las luchas de lxs desposeídxs contra lxs representantes de dios y esas cosas. No queremos profundizar además en el hecho de que hicieron estas declaraciones cerca del 12 de octubre, emblemática fecha que nos recuerda los genocidios y etnocidios con los cuales la iglesia está asociada en nuestro continente.

En ningún caso debemos olvidar, no por rencor sino para agudizar el análisis y ser conscientes, no sólo con quiénes se han aliado los poderes religiosos sino el papel que cumplen en la sociedad. Papel, que insistimos, no se mezcla con el hecho de que alguien crea o no en lo que se le antoje, sino que determina el rol de las «insituciones de la fe» contra la libertad de los pueblos.

El intento de lavado de cara de las iglesias, de parte de personajes ya conocidxs tiene muchas razones, aunque este último se explica muy fácil: conseguir más votos, aliarse con poderes para tener más influencia en la sociedad.

Basta mirar sus joyas, basta mirar sus jerarquías, su papel en la historia. ¿Qué joyas tenía Adan le preguntaban lxs creyentes pobres a sus jefes?

La comunidad del libre espíritu.